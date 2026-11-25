[IL CASO] Ad Anagni pubblicato il programma delle iniziative organizzate per le feste, ma spicca l'assenza della Pro Loco, protagonista negli ultimi anni della vita culturale cittadina. Dietro l’esclusione, lo scontro sulle espulsioni di due soci e le tensioni politiche che rischiano di allargarsi agli equilibri della coalizione di centrodestra

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Ad Anagni il Natale si avvicina ma il clima politico all’interno della maggioranza di centrodestra è tutt’altro che festoso. A far discutere è il programma delle manifestazioni natalizie, ufficializzato nelle ultime ore dall’assessore alla Cultura e al Bilancio Carlo Marino e dal sindaco Daniele Natalia. Il calendario, che accompagnerà la città dal 5 dicembre fino all’Epifania 2027, propone il consueto repertorio di iniziative: dall’accensione dell’albero ai mercatini, dai concerti agli spettacoli teatrali, fino alla tradizionale e attesa rappresentazione del presepe vivente in contrada San Pancrazio, ormai uno degli appuntamenti più rappresentativi delle festività anagnine.

A colpire, tuttavia, è soprattutto ciò che non compare nel programma: la Pro Loco. Nessuna iniziativa condivisa, nessuna collaborazione e neppure un patrocinio. Un’assenza tutt’altro che marginale, considerando il ruolo che l’associazione ha ricoperto negli ultimi anni nell’organizzazione e nella promozione degli eventi culturali della città.

Basta ricordare la recente edizione estiva del Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale, culminata con appuntamenti di rilievo nazionale, tra cui lo spettacolo dedicato a San Francesco con Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi. Un aspetto che rende ancora più evidente la distanza maturata nel giro di pochi mesi tra l’associazione e l’amministrazione comunale.

La querelle sulle espulsioni di Savone e Viti

Fabrizio Savone

All’origine della frattura c’è la vicenda esplosa in autunno, quando il direttivo della Pro Loco, presieduto da Augusto Terilli, ha deliberato l’esclusione di due soci: Fabrizio Savone e Guglielmo Viti (leggi qui: Pro Loco, le espulsioni di Savone e Viti fanno esplodere la tensione politica).

Due provvedimenti assunti per motivazioni differenti, ma che hanno prodotto conseguenze rilevanti anche sul piano politico. Nel caso di Savone, le contestazioni avrebbero riguardato irregolarità formali, mancati rinnovi della tessera associativa e ripetute assenze alle riunioni del direttivo. Per Viti, invece, la decisione sarebbe maturata in seguito ad alcuni commenti pubblicati sui social network e ritenuti offensivi nei confronti dell’associazione.

La vicenda ha però rapidamente superato i confini dell’associazionismo. Fabrizio Savone è infatti un esponente di riferimento di Idea Anagni, componente della maggioranza consiliare di centrodestra. L’esclusione è stata interpretata dalla lista come uno sgarbo politico, contribuendo ad alimentare tensioni già presenti all’interno della coalizione.

Il programma natalizio prima ripercussione

Daniele Natalia, sindaco di Anagni

Il sindaco Daniele Natalia avrebbe tentato più volte di ricomporre la frattura, cercando una mediazione con il direttivo della Pro Loco e sollecitando un passo indietro per riaprire il dialogo. Un tentativo che, almeno per il momento, non ha prodotto risultati. Nell’ultima assemblea dei soci ha infatti prevalso la linea del rigore e per i due esclusi non è arrivata alcuna riapertura.

La conseguenza politica sembra essere arrivata proprio con il programma natalizio: un cartellone nel quale il nome e il contributo della Pro Loco sono completamente assenti. Una scelta che appare come un segnale inequivocabile del deterioramento dei rapporti tra l’amministrazione e l’associazione.

Le ripercussioni potrebbero riguardare diversi livelli. Il primo è quello organizzativo: senza una collaborazione con il Comune, principale interlocutore istituzionale sul territorio, la Pro Loco potrebbe vedere ridimensionato il proprio ruolo nella programmazione delle iniziative cittadine.

Il secondo riguarda gli equilibri politici. La vicenda Savone rischia infatti di allargare ulteriormente la distanza tra Idea Anagni e il resto della maggioranza, facendo emergere malumori che difficilmente potranno essere archiviati con semplici dichiarazioni di circostanza.

La posizione dell’assessore Marino

L’assessore Carlo Marino

Non meno delicata è la posizione dell’assessore Carlo Marino, esponente di Cuori Anagnini e considerato vicino al presidente della Pro Loco Augusto Terilli. La sua firma sul programma natalizio, privo di qualsiasi riferimento all’associazione, apre interrogativi sul grado di condivisione della scelta all’interno della giunta e sugli spazi di manovra politica dello stesso assessore.

Intanto, l’attenzione si sposta sul prossimo Consiglio comunale, convocato per domani pomeriggio. La questione Pro Loco non figura ufficialmente tra gli argomenti all’ordine del giorno, ma resta difficile immaginare che le tensioni non trovino spazio nei confronti informali tra i banchi della maggioranza.

Ad Anagni, dunque, il Natale si prepara tra alberi da accendere, mercatini e appuntamenti culturali. Ma, dietro le iniziative delle festività, resta aperta una partita politica che coinvolge associazioni, amministratori e gruppi consiliari. E sotto l’albero del centrodestra, almeno per ora, i regali più ingombranti sembrano essere proprio le tensioni ancora irrisolte.