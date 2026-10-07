Ex polveriera e biodigestore, ad Anagni l’ora delle convergenze parallele

Maggioranza sotto attacco da destra a sinistra su due dossier molto delicati. Dopo l'offensiva lanciata dall'ex sindaco Franco Fiorito, il centrosinistra ha accusato l'amminsitrazione di poca trasparenza e ha chiesto un consiglio comunale aperto per informare in maniera seria i cittadini sulle due questioni. Per la coalizione del sindaco Natalia le grane non finiscono mai con il rischio d'indebolirsi

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Un attacco a tenaglia, sferrato simultaneamente da destra e da sinistra. Per chiedere chiarezza nella sede più istituzionale, quella del Consiglio comunale. Sui dossier dell’ex polveriera e del biodigestore di Capannaccio, la maggioranza che guida il comune di Anagni sta sperimentando sulla propria pelle nelle ultime settimane una convergenza di intenti tanto inattesa quanto insidiosa. Da un lato si è schierata la destra più tradizionale, incardinata nella figura dell’ex sindaco Franco Fiorito; dall’altro il centrosinistra istituzionale.

Il centrosinistra attacca: serve trasparenza

Il biodigestore di Anagni

Alle offensive a colpi di carte e atti amministrativi già condotte dall’ex primo cittadino si è infatti aggiunto l’affondo dell’opposizione progressista, che già diverse settimane fa aveva sollecitato l’esecutivo a fare chiarezza sulle due questioni in nome della trasparenza. Constatata l’assenza di risposte adeguate, la coalizione di opposizione ha deciso di sferrare un nuovo colpo. (Leggi qui: La Polveriera riaccende lo scontro tra Natalia e Fiorito)

Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle, Possibile Anagni e Partito Democratico hanno posto diversi interrogativi: “Sul biodigestore di Via Capannaccio e sulla ex polveriera di Anagni abbiamo posto domande precise, documentate e circostanziate. Domande alle quali, ancora oggi, l’amministrazione comunale non ha dato risposte sufficienti”.

L’opposizione ha anche ripercorso i passaggi critici che avevano caratterizzato i due iter, ricordando, ad esempio, come sul biodigestore i lavori siano stati “avviati e successivamente sospesi con l’Ordinanza comunale n. 1 del 21 settembre, per carenze documentali che riguardano, tra le altre cose, gli aspetti sismici, antincendio, ambientali e progettuali”. Si chiedendono“come si è arrivati dall’improcedibilità del 2025 all’avvio dei lavori nel 2026”.

L’area dell’ex polveriera

Mentre sull’ex Polveriera “il comune è dovuto intervenire sull’assegnazione alla società Free Energy, richiamando un ‘errore materiale di trasmissione’ da parte della documentazione alla Commissione tecnica”. Aspetti che per il centrosinistra evidenziano come l’atteggiamento dell’esecutivo cittadino abbia ormai travalicato la semplice inefficienza burocratica: “Due vicende diverse, ma con un elemento comune: documentazione, procedure e decisioni che hanno bisogno di essere spiegate ai cittadini. Perché quando emergono carenze documentali, atti non trasmessi o procedure da chiarire, la risposta di un’amministrazione non può essere il silenzio”. (Leggi qui: Un nuovo ospedale per Anagni in cambio della ex Polveriera).

“Anagni non è un affare privato”

Francesco Sordo, segretario cittadino del Pd

Di qui l’accusa alla giunta di essersi sottratta al dovere di rendiconto pubblico, ricordando che “Anagni non è un affare privato. Anagni è la città di tutti”. E preannunciando un’iniziativa vigorosa: “Chiediamo un consiglio comunale aperto dove finalmente, forse, il sindaco risponderà alle nostre domande”.

L’asse progressista ha infine ribadito la propria fermezza: “Non arretriamo e continueremo a chiedere rispostesugli atti, sui fatti e sulle responsabilità, senza scorciatoie e senza pregiudizi. Perché ciò che chiediamo non è altro che quello che ogni cittadino ha il diritto di pretendere: verità, trasparenza, responsabilità”.

L’offensiva congiunta condotta dalle forze d’opposizione assume un valore politico ben più profondo se analizzata in prospettiva. Le fragilità amministrative che, per il centrosinistra, sono state messe a nudo dai casi dell’ex polveriera e del biodigestore, rischiano infatti di fungere da catalizzatore per le già evidenti frizioni interne alla coalizione di governo.

Costantino Santovincenzo, referente ad Anagni di Sinistra Italiana

Il malessere che serpeggia nel centrodestra era del resto già emerso nell’ultima assemblea cittadina con la scelta del consigliere Guglielmo Vecchi di non votare le ultime variazioni di bilancio, segnalando una frattura tutt’altro che trascurabile nella tenuta della maggioranza. In questo contesto di fibrillazione, la convergenza dell’attacco sferrato da destra e da sinistra potrebbe compromettere gli equilibri di palazzo e rendere ancora più complesso il prosieguo dell’esperienza del centrodestra nella città dei papi. (Leggi qui: Anagni, la maggioranza perde i pezzi: Vecchi e Necci marcano le distanze).