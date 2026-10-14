Fabrizi si ferma a tredici, la crisi a Frosinone continua a camminare

Fabrizi si ferma a 13 voti, quattro meno del necessario nonostante il voto leale del Gruppo di Scaccia. FdI diserta l'Aula, dissenzienti e Pd non ritirano la scheda. Cinque voti in bianco. Mastrangeli: «30 milioni da mettere a terra entro dicembre». Il 26 la scadenza.

Fumata nera. Ancora una volta. Anzi: nerissima. Ieri erano in cinque e l’Aula si era sciolta dopo l’appello. Stasera i Consiglieri comunali presenti a Palazzo Munari erano abbastanza per votare il loro nuovo presidente d’Aula dopo 4 mesi di discussioni a vuoto. Ma il risultato è stato peggiore. Gianpiero Fabrizi, il candidato del sindaco, si è fermato a tredici voti. Ne servivano diciassette. La volta scorsa erano stati quattordici: in una settimana la maggioranza non ha guadagnato un voto, ne ha perso uno. Il sindaco Riccardo Mastrangeli, visibilmente amareggiato, resta appeso al filo di una crisi che da stasera non è più nemmeno una crisi di maggioranza: la parola «maggioranza», a Palazzo Munari, è diventata una contraddizione in termini.

I numeri usciti dall’urna parlano chiaro: tredici voti a Fabrizi, due al capogruppo Pd e consigliere anziano Angelo Pizzutelli (cioè quelli di Vincenzo Iacovissi, vicesegretario nazionale del Partito Socialista e in Aula nel gruppo socialista, e di Armando Papetti) e cinque schede bianche. Il resto dell’Aula, o non c’era, o c’era senza votare.

Chi non c’era

(Foto: Paolo Peticca © Alessioporcu.it)

Il dato politico non sta nel numero, sta nelle sedie vuote. I Consiglieri di Fratelli d’Italia non si sono presentati, tranne uno: Paolo Fanelli, che ha disatteso l’indicazione del suo Partito di restare fuori.

Assente la lista Marzi, con la sola eccezione di Papetti, che ha scelto di votare il capogruppo del Pd. Assenti i due Consiglieri di Forza Italia, che pure avrebbero un motivo per non far saltare il banco: se la consiliatura va avanti, il Consigliere Pasquale Cirillo mantiene il posto in Consiglio provinciale, mentre con la decadenza da Consigliere comunale decadrebbe anche da quello.

Assente Andrea Turriziani del Polo Civico, in aperta rottura con la propria lista, che solo ieri aveva detto sì a Mastrangeli e no a Vannacci. Marzi, con la sua assenza, ha voluto mandare un segnale: prima a Mastrangeli, poi al resto dell’Aula. Turriziani lo ha voluto mandare al suo schieramento.

Chi c’era e non ha votato

Angelo ed Anselmo Pizzutelli

Poi ci sono quelli che in Aula c’erano, e hanno scelto di farsi vedere mentre non votavano. I dissenzienti di Un’Altra Frosinone Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella e Giovanni Bortone; quelli del Partito Democratico Norberto Venturi e Angelo Pizzutelli e quelli di Forza Italia Pasquale Cirillo e Maurizio Scaccia non hanno ritirato la scheda. Tutti sulla stessa linea, tutti con la stessa strategia: se quello di Pd e Un’Altra Frosinone voleva essere un segnale di sintonia in vista della creazione delle coalizioni per le prossime Comunali è arrivato molto chiaro.

Il voto era segreto, e sarebbe stato facile nascondersi dietro l’urna: hanno preferito che si vedesse. Il messaggio è rivolto a Mastrangeli ma anche ai lettori del verbale: se il sindaco ha preso tredici voti, li ha presi dai suoi, non dall’opposizione, non dai dissenzienti, e men che meno da Forza Italia.

I quattro voti che avrebbero chiuso la partita

Antonio Scaccia

C’è infine chi la scheda l’ha ritirata e l’ha lasciata bianca. I sospetti puntano sull’ex sindaco Paolo Fanelli (FdI) ed i consiglieri di Futura Martino e Petricca, più uno della maggioranza.

Tra le bianche non ci sono certamente le 4 dei Consiglieri riconducibili ad Antonio Scaccia, cioè il vicesindaco che FdI e Lega vogliono fuori dalla Giunta perché in Aula è sotto l’emblema della storica civica Per Frosinone ma fuori è il coordinatore provinciale di Futuro Nazionale, la formazione del generale Roberto Vannacci sulla quale si è abbattuta la scomunica del centrodestra tradizionale. Nonostante l’assedio, il gruppo di Antonio Scaccia è rimasto leale verso il sindaco Mastrangeli ed ha votato Fabrizi. Con quattro voti di quelle schede bianche Fabrizi sarebbe stato eletto stasera.

Il vero ordine del giorno è il 2027

A questo punto è chiaro che l’oggetto del contendere non è la presidenza dell’Aula. Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno già la testa alle Comunali, previste tra fine maggio e inizio giugno 2027, e vogliono arrivarci senza Mastrangeli.

Palazzo Munari (Foto: Paolo Peticca © Alessioporcu.it)

FdI intende calare un nome proprio; Forza Italia ha fatto sapere che il problema è il sindaco, e che senza di lui alla guida il centrodestra si può ricomporre. Mastrangeli non ha intenzione di farsi cucinare, né allo spiedo né in altra forma, e nemmeno di farsi da parte: è pronto a ricandidarsi. E senza di lui in campo, il resto del centrodestra difficilmente può pensare di vincere a mani basse.

Il risultato della serata è una frammentazione ulteriore: dentro i partiti, dentro le civiche, dentro le liste. L’appello al senso di responsabilità per i finanziamenti a rischio fa presa, ma fino a un certo punto, perché l’Aula è già in campagna elettorale. Stasera poteva essere un punto di partenza; non si è mosso un passo.

Mastrangeli: «Trenta milioni da qui a dicembre»

Il sindaco Mastrangeli da solo al centro dell’Aula

Il sindaco, a fine seduta, non commenta la conta: «Il dato va colto, analizzato, e poi vanno tratte le conclusioni. Non è che io mi metto qui a dire uno di meno o uno di più, non è quello il punto». Insomma 13 voti o 14 per il sindaco non è quella la questione.

Il punto, per lui, sono le opere: « Qui ci sono trenta milioni di euro da mettere a terra, tra progettualità e opere che devono essere concluse da qui al 31 dicembre di quest’anno. Sono opere finanziate, che i cittadini di Frosinone attendono da decenni. Interrompere adesso è una grande responsabilità, e io me la prendo tutta: di non interrompere, di andare avanti. Vediamo quello che succederà da qui al 26».

Riccardo Mastrangeli con il prefetto Giuseppe Ranieri (Foto © Stefano Strani)

Il 26 è la data in cui le dimissioni rassegnate lunedì della settimana scorsa diventeranno irrevocabili, con lo scioglimento anticipato del Consiglio. Alla domanda su come recuperare chi non si è presentato e chi non ha votato, la risposta è quella di chi sa di avere poco margine: «Abbiamo ancora un po’ di tempo. La speranza è sempre l’ultima a morire». E poi la cifra più grande: «Quarantotto milioni di euro da qui al 2027 sono tanti, ma trenta da qui a dicembre. Con ogni rispetto, il commissario prefettizio fa il suo lavoro e lo fa anche molto bene, però qui si sta inseguendo il tempo per non ritardare interventi strategici per la città. C’è chi si assume la responsabilità e chi no. Io, da sindaco, la sento tutta».

Dodici giorni, e un’Aula in cui restano da capire quanti siano ancora disposti a sentirla con lui.