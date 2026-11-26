[FANTACALCIO] Torna immancabile il nostro appuntamento settimanale interamente dedicato al Fantacalcio e ai protagonisti del Frosinone firmato Matteo Sansoni, founder della pagina Instagram FantaReporter

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

Dopo la pesante sconfitta di San Siro, la seconda consecutiva dopo quella maturata prima della sosta a Cagliari, per Massimiliano Alvini e i suoi ragazzi è tempo di voltare definitivamente pagina, assimilando gli errori compiuti contro il Milan per crescere e tornare a brillare come fatto a inizio stagione. Per farlo, è finalmente arrivato il momento di tornare a giocare nel “fortino Stirpe”, a quasi un mese di distanza dall’ultima gara interna: tra le mura amiche sono arrivati finora ben 15 punti sui 20 raccolti in campionato, con una striscia aperta di cinque successi consecutivi.

A far visita ai ciociari sarà il Parma nell’anticipo di sabato alle ore 15, e per analizzare e scovare i migliori tre giocatori del Frosinone al Fantacalcio torna, come ormai di consuetudine, l’appuntamento firmato Matteo Sansoni, founder della pagina Instagram FantaReporter.

L’avversario: il nuovo Parma cambia guida ma non rotta

Il nuovo corso targato Alberto Gilardino non ha fin qui portato i frutti sperati, con appena 4 punti raccolti in 7 partite e una situazione difensiva totalmente da rivedere, certificata dai ben 15 gol subiti (di cui 5 nelle tre trasferte finora giocate con l’ex campione del mondo in panchina). Ad accomunare le due squadre è il punteggio dell’ultima giornata, con entrambe reduci da un 5-1 incassato contro due big del campionato. Sul fronte indisponibili, l’allenatore degli emiliani sarà costretto a fare a meno di Romero, ancora out per la lussazione rimediata alla spalla destra, e con ogni probabilità anche di Drobnic, già assente contro la Roma.

Alberto Gilardino, tecnico del Parma

Analizzando a fondo le ultime uscite dei ducali, i problemi strutturali emergono con chiarezza soprattutto lungo le corsie laterali. Nella sfida contro la Roma, ad esempio, le fasce si sono rivelate un grattacapo non di poco conto, in particolare sul lato destro dove Wesley e Lulli hanno fatto malissimo alla retroguardia crociata, mettendo insieme ben 4 assist totali.

Un segnale evidente di come la linea difensiva a tre vada in affanno quando viene allargata, puntata nell’uno contro uno e attaccata alle spalle con continuità: uno scenario su misura per permettere al Frosinone di alzare i giri del motore allo “Stirpe” e colpire con verticalizzazioni e cross tesi verso l’area.

I tre “Leoni” da schierare al Fantacalcio

Anthony OYONO (Difensore)

Proprio il discorso legato alle fasce e alle ampie difficoltà mostrate dal Parma sulle corsie esterne contro la Roma rende Oyono una scelta di primissimo piano per la 13ª giornata. Il laterale gabonese può trovare spazio e continuità per spingere, sovrapporsi e cucire la manovra sulla corsia, unendo alla consueta affidabilità in chiave modificatore un dato difensivo d’élite: è infatti il secondo giocatore per recupero palloni di tutto il campionato (68), alle spalle del solo Belahyane a quota 72.

Una solidità che alimenta il voto per chi gioca con il modificatore difesa (una sola insufficienza fin qui in campionato) e si sposa perfettamente con la possibilità di rendersi pericoloso con traversoni e tagli dentro il campo.

Farès GHEDJEMIS (Attaccante)

Restando sul tema delle corsie laterali e delle crepe difensive ducali, l’esterno algerino ha tutte le carte in regola per farsi notare. Tra i giocatori del Frosinone è apparso tra i più vivi e intraprendenti nelle ultime uscite, con un volume di conclusioni importante che però fin qui ha prodotto pochissimo in rapporto ai tentativi: tra i primi 50 calciatori per tiri della Serie A, considerando chi ha segnato almeno un gol, è quello con la percentuale di conversione più bassa (3,33% su 30 tiri, con un solo centro all’attivo).

Un trend da invertire subito per un profilo che ha dalla sua parte un primo passo di un’altra categoria, la capacità nel saltare il suo diretto avversario nell’uno contro uno e la propensione ad attaccare gli spazi scoperti per mettere in crisi la catena di Gilardino. Può tornare finalmente al bonus.

Tomáš BOBČEK (Attaccante)

Dopo l’opzione Schmid falso nove contro il Milan, Alvini potrebbe tornare al suo caro e vecchio 4-2-3-1 con riferimento di peso in area. Per lui si profila con ogni probabilità la prima vera partita da titolare dopo i tre spezzoni disputati finora a gara in corso: un’occasione più unica che rara, complice la doppia emergenza offensiva che priva il mister toscano sia di Bîrligea, fermo per circa tre settimane a causa della lesione al bicipite femorale destro, sia di Raimondo, ancora alle prese con il problema alla caviglia che lo terrà fuori per un altro paio di settimane.

In un momento in cui servono fame, freschezza e risposte concrete dopo la doppia sconfitta, Bobček ha l’opportunità di guidare l’attacco sin dal primo minuto contro una difesa del Parma che incassa con regolarità e concede metri preziosi negli ultimi venticinque metri. Una carta intrigante da lanciare sul tavolo, soprattutto nei fantacalcio più numerosi e per chi cerca un profilo affamato di gol e pronto a scalare definitivamente le gerarchie.

Non fatevi trovare impreparati: il gong per la consegna delle formazioni di questa 13ª giornata di Serie A e Fantacalcio è fissato per venerdì sera alle ore 20.45, in occasione dell’anticipo tra Venezia e Bologna che aprirà il turno di Serie A.