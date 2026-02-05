Fantini consegna un Pd vivo: ora la sfida dell’unità

Il passaggio di testimone nel Pd: Fantini saluta, Migliorelli raccoglie una federazione ricomposta. Dopo un intero mandato da Segretario e tredici mesi di scontri interni, il Partito Democratico della provincia di Frosinone arriva a un Congresso unitario. Si apre una nuova stagione politica. Ma le contraddizioni sono evidenti

Carlo Alberto Guderian già corrispondente a Mosca e Berlino Est

Non è un bilancio rituale, non è un congedo formale. È il racconto di una transizione e allo stesso tempo, un passaggio di testimone che pesa sul futuro del Partito Democratico della provincia di Frosinone. Avverrà in modo unitario. Nei prossimi giorni Luca Fantini, Segretario Provinciale uscente, cederà la guida del Partito al successore designato Achille Migliorelli.

È il passaggio che chiude una fase logorante e ne apre un’altra, tutta da costruire. Fantini lascia dopo aver accompagnato il Pd attraverso uno dei momenti più complessi della sua storia recente. Appena si è dimesso per avviare la transizione, nell’autunno 2024, il dibattito congressuale si incanalato in tredici mesi di fratture, diffidenze ed un confronto interno spesso aspro.

In questa intervista Luca Fantini ripercorre gli anni da Segretario e quei mesi di scontro e confronto: rivendica le scelte compiute, indica le priorità che attendono il Partito e riflette sul senso politico di un accordo che punta a ricomporre una comunità divisa.

*

Segretario Fantini, dopo mesi difficili il Partito Democratico provinciale è arrivato a un accordo unitario. Che tipo di scelta è stata la sua?

Siamo arrivati a questo Congresso dopo un lavoro lungo e complesso che ha portato all’iscrizione di oltre 8.000 tesserati. Un risultato tutt’altro che scontato, reso possibile dal lavoro di radicamento svolto insieme a chi, con me, ha guidato il Partito in questi anni. Con le compagne ed i compagni, gli amici e le amiche che mi hanno accompagnato in questa lunga stagione, lasciamo in eredità un patrimonio politico e umano importante a chi verrà dopo.

In cosa consiste questo patrimonio?

Lo si è visto chiaramente nello svolgimento dei Congressi di circolo. Durante la campagna congressuale qualcuno ha accusato la nostra Segreteria di non aver valorizzato i circoli: chi ha partecipato ai congressi ha potuto constatare l’esatto contrario, una realtà viva, capillare, radicata . I circoli sono la vera linfa della nostra comunità politica e non posso che ringraziare tutte e tutti coloro che si sono messi a disposizione.

Per arrivare al Congresso però ci sono voluti 13 mesi…

Luca Fantini

Con la mia disponibilità abbiamo permesso al partito di fare un passo in avanti. Uno scatto che ho reputato necessario: l’avversario è la destra che sta miseramente fallendo le prove di governo. Dobbiamo saper ricostruire, insieme, una forza collettiva capace di parlare ai territori. Nei prossimi appuntamenti elettorali serve un PD unito e combattivo, pronto a rappresentare chi non si rassegna alle scelte sbagliate della destra, ma crede ancora in una politica che unisca e che cambi davvero le cose. Approfitto per rivolgere i miei migliori auguri ad Achille Migliorelli: gli auguro buona fortuna, so per esperienza che lo aspetta un compito arduo.

L’accordo congressuale chiude definitivamente quello stallo durato oltre un anno?

Non voglio banalizzare quanto è accaduto. Il Pd è un partito plurale e al suo interno convivono sensibilità e scelte diverse. Da giugno 2024 ho deciso di misurarmi con una nuova fase, nel pieno rispetto delle regole volute e decise dal Partito, e questo ha fatto emergere un quadro nuovo che segna l’apertura di una stagione diversa per il PD di Frosinone. Ora è il momento di valorizzare il capitale umano di cui questo Partito è ricco, dare protagonismo ai territori, alle idee e anche a una nuova generazione che è cresciuta insieme a me.

Chi dice che la nuova generazione sarà migliore di quella che l’ha preceduta?

Luca Fantini

Una classe dirigente si misura sulla capacità di offrire soluzioni ai problemi dei cittadini, non certo a colpi di post o selfie . La politica è presenza, radicamento, ascolto, studio, competenza, passione. Mi auguro che alcuni dirigenti, avvicinatisi al PD dopo l’ultimo Congresso Nazionale, inizino a montare gazebo, portare bandiere, ascoltare le persone nei territori, smettendo di discutere solo di massimi sistemi attraverso i media.

Sulle alleanze negli enti locali stanno già emergendo le prime divisioni. La sensibilità che fa riferimento a Francesco De Angelis è pragmatica e mette al primo posto la vittoria, a costo di fare alleanza ampie. L’area di Antonio Pompeo, Sara battisti, Danilo Grossi, dice che l’identità è più importante della vittoria e non si possono fare accordi civici con il centrodestra. Da Segretario uscente come ha gestito questa divisione?

Non parlerei di divisioni ma della necessità di fare chiarezza sulla linea del PD nei tanti e decisivi appuntamenti elettorali locali. Il civismo è una risorsa fondamentale, soprattutto a livello territoriale: significa aprirsi a energie nuove, valorizzare competenze, costruire percorsi credibili partendo dai bisogni reali delle comunità e condividere punti programmatici chiari. È un valore aggiunto quando rafforza un progetto politico coerente e riconoscibile.

Elly Schlein e Roberto Gualtieri

Va però fatta una distinzione netta: un conto è il civismo come apertura e radicamento, altro sono alleanze ibride o indistinte, soprattutto con il centrodestra. Su questo bisogna essere chiari. Le alleanze non possono prescindere da valori, visione e collocazione politica. Il PD ha una linea precisa , indicata anche dalla segretaria Elly Schlein: costruire alleanze larghe e inclusive, sì, ma dentro un campo progressista, alternativo alla destra, fondato su contenuti, coerenza e credibilità. Il civismo funziona se rafforza questo progetto, non se lo annacqua.

Come può il PD, anche a Frosinone, tornare a essere percepito vicino alle istanze del territorio dopo una lunga fase autoreferenziale?

(Foto © AG IchnusaPapers)

Uscendo proprio da quel dibattito autoreferenziale. Questa nuova dirigenza eredita una struttura, una militanza, un personale politico: ora servono un programma condiviso e un’azione comune. A partire dalle emergenze del territorio: i giovani che continuano ad andare via, la crisi di Stellantis, la difficoltà dell’intero comparto automotive, le vertenze aperte, le famiglie che vivono senza certezze, la sanità allo sbando.

Su questo mi preme sottolineare la distanza tra le promesse fatte in campagna elettorale dal Presidente della Regione Lazio, Rocca, e la realtà dei fatti: sono peggiorati tutti i parametri, dalle liste d’attesa alla carenza di personale, siamo di fronte a un punto di non ritorno.

Visto che mi cita Stellantis, vi si è visti poco sulla linea del fronte…

Adolfo Urso e Francesco Rocca

Perchénon toccava a noi starci. Ricordo che a governare la Regione ed il Paese è il Centrodestra. Al ministro Adolfo Urso ed all’assessore Roberta Angelilli toccava starci. Se abbiano lavorato bene o male lo dice la situazione che si è creata: il peggiore risultato operativo nella storia di Cassino Plant e nessuna prospettiva per il futuro. Noi siamo all’opposizione.

E se ci foste stati voi, come avreste risolto?

Non accetto il gioco dei ‘se’. Dico invece come la vedo da dove siamo noi. Sul fronte occupazionale dobbiamo percorrere due strade parallele: tutelare i lavoratori e i loro diritti e, allo stesso tempo, pretendere un piano industriale che valorizzi le capacità produttive degli impianti e punti su nuovi asset strategici, coinvolgendo le competenze locali. Dare una speranza. Per farlo serve il partito a tutti i livelli – nazionale, regionale e provinciale – senza ambiguità.

A proposito di dove siete oggi: nel percorso di riavvicinamento, che ruolo hanno avuto figure come Sara Battisti e Antonio Pompeo?

Antonio Pompeo, Luca Fantini, Sara Battisti

Un ruolo fondamentale, sia politico che umano, nella complessità di questi mesi. Li ringrazio sinceramente. Sara Battisti ha messo in campo una leadership solida, dimostrandosi all’altezza del ruolo al di là degli schieramenti. Con lei condivido un percorso durato anni, che continuerà e del quale sono orgoglioso. Antonio Pompeo si è rivelato un politico lungimirante, un alleato serio e credibile, dando una lezione di stile a molti. Entrambi hanno contribuito in modo determinante a riportare il confronto sul piano politico e a superare contrapposizioni che avevano bloccato il Partito.

Qual è stato l’ingrediente fondamentale?

Enrico Pittiglio nella sede di Ali Lazio

In una fase così delicata per il territorio, serviva responsabilità. Ne hanno messa a volontà e per questo non finirò mai di ringraziarli. Così come voglio ringraziare il vicepresidente della Provincia Enrico Pittiglio, un punto di riferimento per tanti amministratori di questa provincia, chiamato da poco a svolgere un ruolo importante e delicato che sono sicuro sarà un valore aggiunto per tutto il nostro territorio. Tutti insieme siamo pronti a dare il nostro contributo, rilanciando e strutturando lo splendido lavoro di questi mesi, più di prima.

A proposito di nuova generazione: soddisfatto per la nomina di Camilla Volante in segreteria nazionale?

È il risultato di un lavoro di investimento politico portato avanti in questi anni su tante e tanti giovani. Continueremo a mettere questo patrimonio a disposizione del Partito, anzi saremo in campo più di prima e lo difenderemo. Camilla appartiene a una scuola politica che ci ha insegnato l’impegno, l’essere e non l’apparire. Dopo più di due anni anche l’organizzazione giovanile torna protagonista e non è un caso che Frosinone torni ad avere un ruolo centrale.

Chi è Camilla Volante?

Camilla Volante

Camilla è una dirigente giovane, preparata, appassionata e sono certo che saprà svolgere al meglio questo incarico. Questo protagonismo, che viene da lontano, è figlio del lavoro di Massimiliano Iula, segretario provinciale GD, un lavoro generoso che ha permesso all’organizzazione giovanile di sopravvivere e prosperare nonostante le vicissitudini del PD. Ma non sono gli unici esempi: ci sono segretari di circolo under 40, giovani amministratori, persone competenti che hanno fatto un percorso lungo, anche nei momenti più difficili. Una nuova classe dirigente che rappresenta una risorsa reale per tutto il PD.

Situazione del PD a Frosinone città?

Così come l’hanno rappresentata persone che hanno messo a disposizione il proprio tempo in modo generoso e altruista per risolvere problemi annosi. Penso a Marco Tallini, al quale abbiamo chiesto di guidare il Partito cittadino in una fase in cui tutti si sono tirati indietro. Ha tenuto la barra dritta, evitando che vicende estranee alla città destabilizzassero il lavoro del Circolo e dei consiglieri di opposizione, diventando però bersaglio di chi non ha una linea politica su Frosinone e forse coltiva ambizioni personali.

Che fine farà Tallini dopo il Congresso?

Marco Tallini

Una risorsa come Marco sarà valorizzata dalla nostra area politica anche per le capacità dimostrate in questa fase difficilissima. Mi stupisce la corsa ad annunciare Angelo Pizzutelli come candidato: non è una novità. Angelo ha dimostrato sul campo di essere la nostra risorsa migliore. Il tema vero è come ricostruiamo una coalizione forte e credibile, valorizzando le migliori risorse politiche e civiche alternative a questa amministrazione.

Con l’alleato storico, il Partito Socialista, siete tornati a parlare alle elezioni Comunali di Ceccano ed avete vinto.

Il dialogo con il Partito Socialista rappresenta un punto fondamentale di questo puzzle, ma va portato avanti nella consapevolezza del pregresso e nell’assoluto rispetto di una forza politica storica e che ha dimostrato di essere forte e radicata sulla città capoluogo. Apriamo un tavolo di confronto, utilizziamo tutti gli strumenti necessari ma basta con le fughe in avanti. Vale anche per Alatri.

A proposito di Alatri: ad una maggioranza divisa, l’opposizione sta preparando un’alternativa? Lei è a disposizione?

Matteo Recchia

Ci sono autorevoli esponenti del PD con una storia importante alle spalle. Io sono a disposizione per sederci e ragionare insieme. Questa fase congressuale ha avuto almeno il merito di chiarire i pesi all’interno del PD locale. Un PD unito è condizione necessaria per costruire una coalizione alternativa, forte e credibile all’attuale amministrazione. In questi anni abbiamo condotto una opposizione attenta e puntuale grazie al lavoro dei consiglieri comunali Matteo Recchia e Fabio Di Fabio, con i quali abbiamo sempre operato in stretto contatto. Lavoreremo per unire il più possibile, nella consapevolezza però che la posta in gioco è troppo alta, Alatri non può essere lasciata nelle mani di tanta inadeguatezza politica e amministrativa.

Quando dice “Ci sono autorevoli esponenti del PD con una storia importante alle spalle” si riferisce a Mauro Buschini, già Segretario provinciale, assessore regionale e Presidente del Consiglio Regionale, presidente di Egaf, oggi nel CdA della Saf?

Non cado nemmeno in questo tranello. Dico solo che c’è bisogno dello sforzo e della responsabilità di tutti noi, se questo venisse meno ognuno dovrà fare le proprie scelte, noi metteremo Alatri sempre al primo posto.

Tutti concordano che la sua figura e il suo lavoro vadano valorizzati. Cosa farà da grande?

Sono felice e orgoglioso che venga riconosciuto il lavoro svolto, e lo sono ancora di più per il grande affetto che la mia comunità mi sta dimostrando. Un affetto che sento profondamente e che considero il riconoscimento più importante. È a questa comunità che devo il mio percorso e per la quale sarò sempre a disposizione, con lo stesso spirito di servizio e la stessa passione che mi hanno guidato fino a oggi.