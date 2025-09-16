Fari spenti su Alatri ma il centrodestra trama a fari bassi

Fratelli d’Italia smorza l’entusiasmo per la corsa di Addesse. Cianfrocca ragiona sul bis, Iannarilli attende il 2027. Tutti smentiscono, ma intanto il risiko delle candidature è già cominciato.

Cianfrocca bis o no: le manovre per arrivare alla prossima candidatura del centrodestra come sindaco di Alatri spengono i fari. Ad imporre un abbassamento dei toni è stata Fratelli d’Italia: ha posto ufficialmente la questione politica nel preciso momento in cui un messaggio è apparso sulla chat degli amministratori. Diceva, più o meno: “È fatta, il prossimo candidato sindaco è Roberto Addesse”.

L’uomo forte di Fratelli d’Italia Antonello Iannarilli (l’ultimo Presidente della Provincia eletto dai cittadini, assessore regionale nel governo Storace, due volte deputato) lo ha letto. Ed ha sollevato il telefono. Chiamando il coordinatore comunale del suo Partito: hanno atteso il tempo che qualcuno intervenisse e prendesse posizione. Zero. A quel punto hanno posto la questione: il sindaco Maurizio Cianfrocca è d’accordo? Se non lo è perché non smentisce? Se una scelta è stata fatta: chi sono stati gli interlocutori al tavolo?

Giù i riflettori

Roberto Addesse

FdI non è stata interpellata. E qualcosa sulle candidature potrebbe volerla dire. Perché il vicesindaco Roberto Addesse è della Lega ma i rapporti di forza all’interno del centrodestra non sono più quelli di tre anni fa. Oggi i Fratelli d’Italia hanno percentuali più alte e vogliono farle pesare.

A raffreddare il clima è stato il sindaco Maurizio Cianfrocca: “Decido io, e nessun altro, se candidarmi per un secondo mandato o non farlo”. Fine delle discussioni? Non proprio. Perché sono circolati altri messaggi: quelli con i quali Roberto Addesse sta cominciando a costruire una coalizione. La posizione di Fratelli d’Italia è di attendere fino alla fine del 2026 e dopo Capodanno avviare il dibattito politico. Perché quella data?

Perché Antonello Iannarlli, se volesse prendere in esame l’ipotesi di candidrsi o proporre la sua candidatura, non potrebbe: fino al termine del 2026 è impegnato come Commissario regionale dell’Ater. Ma il mandato di Cianfrocca non dovrebbe scadere ad ottobre 2026? Si, ma una norme prevede che a causa del covid si possano proporgare di altri 6 mesi le amministrazioni in carica, considerando che per un periodo simile siamo stati in lockdown.

La soluzione di compromesso: fari spenti, dibattito sopito. Addesse continua a lavorare ma senza clamori, Cianfrocca continua a meditare se proporsi per un bis: se sposteranno l’asticella di 6 mesi si saprà solo dopo.

Nessuna intesa

Antonello Iannarilli

In FdI invece non trova conferma l’indiscrezione secondo la quale sarebbe stato costruito un accordo per le Provinciali di Frosinone. Confermato l’incontro nello stesso ristorante (dove erano impegnati su due tavoli diversi) tra Antonello Iannarilli ed il presidente del Consiglio Comunale di Frosinone Max Tagliaferri, uscito dall’orbita civica nella qule è stato eletto ed in procinto di passare a Fratelli d’Italia. Alle Provinciali, dicono da giorni le indiscrezioni, gli è stato chiesto di sostenere il capogruppo comunale Franco Carfagna, in sintonia con l’area del presidente di ALeS SpA Fabio Tagliaferri.

Una vulgata vuole che Max Tagliaferri abbia valutato con Iannarilli la possibilità di mettere insieme i loro voti su Carfagna per le Provinciali. Circostanza che non viene confermata. Iannarilli la smentisce citando gli altri commensali presenti a tavola.

Massimiliano Tagliaferri

Secondo quel racconto, la pedina di scambio sarebbe la candidatura dell’attuale presidente d’Aula alle prossime Regionali: il che aprirebbe un problema di equilibri interni. Perché Max Tagliaferri viene dallo stesso settore geografico che oggi esprime due uscenti: il vicepresidente della commissione Industria Daniele Maura e la presidente della Commissione Sanità Alessia Savo. Con uno sbilanciamento nei confronti di tutto il resto della provincia.

Tutti negano. Se sia pretattica lo diranno i mesi successivi alle Provinciali della prossima primavera.