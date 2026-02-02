Fazzone gioca d’anticipo e incorona Di Tommaso candidato a sindaco

A Terracina il congresso di Forza Italia elegge Barbara Caringi a capo della segreteria ma soprattutto diventa il palcoscenico per l'annuncio del leader regionale che lancia il capogruppo di "Progetto Terracina". Il Senatore di Fondi sicuro che la consiliatura del sindaco Giannetti sia al capolinea:"Alessandro, un punto di riferimento politico"

Una frase, un viatico, un’indicazione. Il senatore Claudio Fazzone, Segretario regionale di Forza Italia, difficilmente sbaglia i tempi. Non è tipo da fare le cose affidandosi al caso. Per questo è stato interpretato come un chiaro indizio quello che ha detto nell’hotel Torre del Sole, all’estremità del lungomare di Terracina. L’occasione è stato il Congresso comunale di Forza Italia, chiamato ad eleggere alla segreteria cittadina del Partito Barbara Caringi, dopo la gestione di Augusto Emanuele Basile.

“Preparati che ci sarà spazio anche per te”. E’ stata questa la frase che il senatore Fazzone ha pronunciato alla vigilia del congresso: l’ha rivolta ad Alessandro Di Tommaso, sino al 2019 nel Pd e dal 2023 capogruppo in consiglio comunale di “Progetto per Terracina”, una lista civica che ha eletto tre consiglieri comunali.

L’incoronazione di Di Tommaso

Alessandro Di Tommaso

Nessun dubbio sull’interpretazione. Il Senatore Fazzone ha incoronato Di Tommaso, candidandolo a sindaco alla testa di un progetto che“vuole superare stagioni di odio che hanno contribuito a bloccare la crescita della terza città della provincia di Latina”. Ad interrogarsi sul blitz di Fazzone è stato lo stesso Di Tommaso.

Conferma che avrebbe partecipato, a prescindere, ai lavori congressuali di Forza Italia ma non avrebbe mai immaginato che Fazzone lo incoronasse futuro candidato sindaco. Alla presenza, oltre che del capogruppo consiliare Valentina Olleia e della consigliera provinciale Barbara Cerilli, del consigliere regionale (ex sindaco di Gaeta) Cosimino Mitrano e del deputato europeo (ex ex primo cittadino di Fondi) Salvatore De Meo.

Fazzone: consiliatura al capolinea

Francesco Giannetti

Ma perché questo annuncio di Fazzone quando la consiliatura al Comune di Terracina ha effettuato un mese fa il giro di boa e dunque ha davanti ancora due anni e mezzo di vita? Il sindaco della Lega, Francesco Giannetti ha i suoi problemi: dalla gestione dell’Azienda speciale ad un rimpasto mai completato a causa del presidente del consiglio comunale Caringi che ha rinunciato ad entrare in Giunta. Giannetti sa anche che Forza Italia, fuoriuscita dopo un anno dalla sua maggioranza, non ha la forza numerica di mandarlo a casa. Neppure con i voti delle minoranze.

Eppure Claudio Fazzone ha chiesto a Di Tommaso di “prepararsi ad intervenire” regalando quasi la certezza che la consiliatura al Comune di Terracina possa terminare, subito dopo il voto provinciale del 15 marzo. Il Segretario regionale di Forza Italia ipotizza che i gruppi consiliari di Fratelli d’Italia e della Lega possano dichiarare conclusa l’esperienza amministrativa dell’attuale sindaco di Terracina?

“Alessandro, un punto di riferimento”

Alessandro Di Tommaso

Il Senatore ha rivelato di studiare “da anni” la crescita politica di Di Tommaso. E di essere stato convinto da due anni a questa parte della bontà del “Progetto Terracina”. Che, unitamente alla sua Forza Italia, può risultare “un’alternativa amministrativa seria, credibile e inclusiva”.

Ancora Fazzone: “Alessandro Di Tommaso rappresenta oggi un riferimento politico e la guida naturale del percorso, maturata attraverso una linea che Forza Italia ha scelto di sostenere con convinzione, riconoscendo il valore di un progetto fondato sui contenuti, sulla credibilità delle persone e sulla capacità di costruire una proposta di governo solida per Terracina”.

Il centrodestra di Terracina, unito alle amministrative del maggio 2023, è giunto già ai titoli di coda all’ombra di Monte Giove? Fazzone nel suo intervento è stato breve, coinciso e determinato ribadendo come la decisione di incoronare Di Tommaso “sia stata assunta dal Partito”.

“Questa è una scelta politica chiara e responsabile – ha dichiarato Fazzone – Maturata dalla convinzione che Terracina abbia bisogno di un metodo amministrativo nuovo, fondato sul lavoro, sulle competenze e sulla responsabilità. Forza Italia su questo progetto ci mette la faccia e ce la metteranno i consiglieri regionali e parlamentari qui presenti”.

Un messaggio agli alleati

Il Senatore di Fondi ha concluso affermando due priorità che il progetto dell’ex Dem Di Tommaso può centrare: “ L’obiettivo non è semplicemente vincere le elezioni, ma costruire un progetto in grado di governare bene, superando contrapposizioni sterili e logiche di appartenenza”.

E se questa sortita del Segretario regionale di Forza diventasse un chiaro messaggio, quasi un ultimatum teso ad alzare il prezzo nei confronti degli alleati principali (FdI e Lega). Un messaggio spedito alla vigilia di importanti scelte che il centrodestra deve prendere per l’elezione del nuovo presidente dell’Amministrazione provinciale, per le amministrative di Fondi e per diversificare l’attuale governance di Acqualatina spa.

“Competenza, esperienza e sensibilità”

Nel suo intervento Alessandro Di Tommaso, definendosi “lusingato ed onorato” per l’indicazione di Fazzone, ha richiamato il senso e il metodo del percorso intrapreso alla testa del suo “Progetto Terracina”.

“Abbiamo bisogno di costruire assetti di governo che vanno oltre i confini territoriali – ha detto – Terracina si trova geograficamente al centro della provincia ma è rimasta maledettamente indietro rispetto alla crescita registrata da comuni importanti e attigui come Fondi e Gaeta”.

Nel suo intervento Di Tommaso ha fatto cenno anche alla sua militanza nel PD, troncata con un polemico divorzio nel 2019: “Di errori, lo ammetto, ne sono stati commessi diversi ma voglio partire da questi per costruire una coalizione larga e vincente per creare un’alternativa a questa non amministrazione”.

E il primo soggetto che potrebbe aderire a questo progetto alternativo al centrodestra ufficiale potrebbe essere il Partito Liberaldemocratico, il cui neo segretario provinciale Vincenzo Coccia era seduto in prima fila al Congresso di Forza Italia. Con un futuro da costruire con idee abbastanza chiare: “C’è un pezzo d’Italia che non vuole arrendersi a questo artificioso bipolarismo. Una parte di Paese al quale il Pld intende dare rappresentanza”.

Il programma di Barbara Caringi

Barbara Carinci con Cosimino Mitrano

Alla fine l’elezione alla segreteria di Barbara Caringi è passata quasi inosservata quando il congresso comunale degli azzurri era molto atteso perché “ha restituito l’immagine di un partito vivo, partecipato e determinato ad avviare una nuova fase politica sul territorio”.

“Il congresso si è svolto in un clima di confronto autentico e di ampia partecipazione, confermando l’interesse e l’attenzione che accompagnano il percorso di riorganizzazione e rilancio di Forza Italia a Terracina – ha commentato la neo coordinatrice di FI – Siamo convinti della necessità di una politica fondata su responsabilità, competenza e ascolto, capace di ricostruire un rapporto di fiducia con i cittadini e di offrire una visione chiara e credibile per il futuro amministrativo della città”.