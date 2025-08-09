FdI ed il gioco delle correnti: De Luca potrebbe sparigliare le carte

Ad Anagni l'ingresso in maggioranza dell'ex consigliere civico ha rafforzato la coalizione ma a settembre aprirà altri scenari all'interno del partito (il suo ingresso ha spaccato il fronte legato a Fabio De Angelis) e dell'amministrazione. Fino a quando il neo esponente di Fratelli d'Italia s'accontenterà di restare in seconda fila?

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Per adesso è in vacanza in Sardegna nell’attesa, tra qualche giorno, di trasferirsi a Pescasseroli per prendere un po’ di fresco in questo agosto che, in provincia di Frosinone e non solo, è rovente dal punto di vista climatico ed anche politico. La sensazione è che, quando tornerà in città, per lui i nodi da districare saranno diversi. E potrebbero regalare alla maggioranza di Anagni del sindaco Natalia, nonostante il suo oggettivo allargamento numerico, qualche problema di troppo alla ripresa delle normali attività politiche di settembre. Parliamo di Giuseppe De Luca, neo consigliere di maggioranza arrivato nella coalizione capitanata dal sindaco Daniele Natalia al termine di un lungo tira e molla. (Leggi qui: De Luca stronca le civiche e esalta i valori di FdI: “Così ho scelto i Fratelli”).

Il salto di De Luca in maggioranza

Giuseppe De Luca

De Luca infatti è entrato in Consiglio comunale tra le fila della minoranza dopo essersi candidato alle ultime comunali all’interno dello schieramento che vedeva Danilo Tuffi come candidato a sindaco. Ed è stato per lungo tempo all’interno dei banchi dell’opposizione con disciplina, ma anche piuttosto a disagio vicino alla figura di Luca Santovincenzo, attualmente l’unico esponente di minoranza rimasto in consiglio comunale. Con il quale De Luca non ha avuto mai ottimi rapporti. (Leggi qui: Il ritorno di De Luca in maggioranza tra sorrisi, elogi e qualche frecciata).

Di qui l’idea, nata già diversi mesi, del passaggio di De Luca in maggioranza. Più volte si era parlato di un possibile ingresso sì, ma tra le fila della Lega oppure di Forza Italia. In questo senso l’ingresso in Fratelli d’Italia è stato un elemento nuovo. E conferma quanto già si sapeva all’interno della coalizione di Natalia. Ovvero, il fatto che è sempre più il centrodestra si sta trasformando in una formazione politica non più civica così come si era presentata nel 2018 e nel 2023.

Attenti al gioco delle correnti

Fabio Tagliaferri (Foto: Luigi Mistrulli © Imagoeconomica)

Proprio questo però espone la coalizione a tutta una serie di possibili fibrillazioni legate anche al gioco delle correnti. E’ il caso proprio di De Luca, che non ha mai fatto mistero di essere entrato non tanto nel centrodestra anagnino ma proprio all’interno di Fratelli d’Italia, condividendone gli ideali fondativi della leader Giorgia Meloni. In provincia però il referente di De Luca, ed anche questo è stato ammesso pubblicamente, è da sempre Fabio Tagliaferri. E questo pone il centrodestra, soprattutto la sezione di Fratelli d’Italia ad Anagni, in una posizione piuttosto particolare.

Fabio De Angelis (Foto © IchnusaPapers)

Gli altri esponenti del Partito, al momento più numeroso della coalizione, l’elemento di riferimento è da sempre Fabio De Angelis, vicino a tutti gli altri nomi forti del gruppo, a partire da Alessandro Cardinali per arrivare fino al presidente del consiglio comunale Davide Salvati.

Ecco che l’ingresso di una figura di spicco, ma politicamente appartenente ad un’altra corrente, potrebbe creare qualche problema. All’interno del gruppo di Fratelli d’Italia l’ingresso di De Luca è stato ovviamente salutato con toni al miele durante il Consiglio comunale che ha ratificato questo passaggio. Ma certamente non è un profilo che promette stabilità.

In seconda fila fino a quando?

Giuseppe De Luca

De Luca, correttamente, ha sempre detto di volersi accontentare, almeno in questa primissima fase, di entrare all’interno del partito e della maggioranza in modo umile. Consapevole di essere stato per lungo tempo un acerrimo avversario del centrodestra targato Natalia.

Resta il fatto però che De Luca è, adesso, un esponente importante del Partito. Ed è stato anche un uomo che ha rivestito ruoli importanti, come quello di presidente del consiglio comunale e di assessore al bilancio. Difficile pensare che possa restare in seconda fila per troppo tempo.