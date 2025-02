FdI, le prime verità dai congressi al giro di boa

I Congressi di FdI in provincia di Frosinone sono al giro di boa. Ora tocca ai centri più grandi. Cosa dicono i risultati arrivati finora. E cosa potrebbe accadere

Il dato è provvisorio. Ma fornisce già le prime indicazioni. Riguarda Comuni sotto i diecimila abitanti e la maggioranza di loro sta sotto i 5mila: ma buona parte dei 91 municipi della provincia di Frosinone sta in quella fascia, metà della popolazione ciociara abita lì. La stagione dei Congressi nei 59 Circoli di Fratelli d’Italia è al giro di boa: la metà ha concluso le sue assemblee ed eletto il proprio Coordinatore comunale: fine della stagione dei nominati. Il Partito di Giorgia Meloni dà lezioni di democrazia al centrodestra.

Mancano le grandi città, nella seconda tornata toccherà a Frosinone, Anagni, Alatri, Cassino, Pontecorvo, Sora, Ferentino… In molti c’è la sintesi e non ci sarà bisogno di conte: ma in almeno tre dei centri principali della Ciociaria si andrà al corpo a corpo elettorale: è la democrazia, bellezza. Fratelli d’Italia diventa scalabile, non cede alla tentazione del Partito autocratico come la Lega o del Partito azienda come Forza Italia

Cosa dicono i Congressi

Massimo Ruspandini

Cosa dice la prima metà di congressi già celebrata. Troppo presto per ricavarne indicazioni politiche e pesi sulle diverse sensibilità interne: quelle arriveranno con il voto nei centri con oltre 15mila abitanti. Ma se è vero che metà dei ciociari sta nei centri più piccoli allora è possibile dire che resiste la struttura storica costruita in questi anni da Massimo Ruspandini, oggi Coordinatore provinciale. Buona parte dei Coordinatori fa riferimento alla sua area di pensiero.

Per il momento è quasi totale condivisione della linea Provinciale che si consolida cosi nel rinnovamento. Prende forma e sostanza l’area che fa riferimento ad Antonio Cardillo: finora conta una decina di Circoli. Inoltre nei Comuni sui quali si è impegnato per mobilitare i sostenitori sono nate nuove sezioni. Sono i primi segni di quel radicamento che finora era mancato a FdI nel sud della Ciociaria.

Data Località Mercoledì 5/2 Roccasecca Paolo ABBATE Fontana Liri Giuseppe BATTISTA Giovedì 5/2 Giuliano di Roma Mariangela MASSARI Piedimonte San Germano Alessandro VINCITORIO Pignataro Interamna Antonio CARDILLO S. Ambrogio sul Garigliano Sara DANELLA S. Andrea del Garigliano Giovanni D’ALESSANDRO S. Apolinare Giovanna

MIGLIORELLI Strangolagalli Vallemaio Adele CARICCHIO Venerdì 7/2 Supino Vico nel Lazio Adriano RONDINARA Sabato 8/2 Castrocielo Stefano CERASI Morolo Pierluigi PIETROPAOLI Patrica Trivigliano Vallecorsa Elio ZOMPARELLI Villa Santo Stefano Vincenzo BONOMO Domenica 9/2 Acuto Amaseno Arnara Arpino Mauro VISCA Cervaro Tonino CANALE PAROLA Paliano San Giorgio a Liri Paolo CIAVAGLIA San Vittore del Lazio Giusy MASCIO Torrice Villa Santa Lucia Maurizio TIVINIO Valle di Comino

Le partite aperte

L’ex assessore Fabio Tagliaferri (oggi ad ALeS SpA) ed il capogruppo FdI Franco Carfagna

Diversa la situazione in alcune delle città principali. A Frosinone si assisterà alla conta tra le varie sensibilità: quella di Ruspandini ma soprattutto quelle di Fabio Tagliaferri, Aldo Mattia, Alessia Savo, Paolo Pulciani, Franco Carfagna. Un congresso importante non solo in chiave interna a Fratelli d’Italia ma in chiave prospettica: tra due anni si va alle elezioni per rinnovare l’amministrazione comunale. Finora i Fratelli d’Italia sono stati il più fedele alleato del sindaco Riccardo Mastrangeli (civico di indicazione leghista) ma ora potrebbero reclamare un cambio. In questo, la posizione del Circolo e del suo Gruppo dirigente sarà centrale. Proprio per questo l’individuazione di una sintesi interna sarà complessa. Ma non impossibile.

Filippo Mosticone

Altrettanto dicasi per il Circolo di Sora dove la sfida sarà tra l’ex delegato ai Lavori Pubblici Massimiliano Bruni (area Ruspandini / Procaccini) e l’ex Segretario del Giovanile Filippo Mosticone (area Fabio De Angelis). Il clima è incandescente: la scorsa estate Mosticone ed il Consigliere comunale di riferimento del suo avversario (Federico Altobelli) sono finiti sui media nazionali. Per un ceffone assestato da Altobelli a Mosticone accusato di non rispettare il sonno dei cittadini con la musica tenuta a tutto volume durante le notti di festa della sua organizzazione. (Leggi qui: “Tu mi hai rotto” ed il capogruppo dà uno schiaffo al capo del Giovanile).

La partita di Cassino

Antonio Cardillo

Un’altra situazione complessa è quella di Cassino. Qui c’è l’area di Ruspandini si ritroverebbe su Chiara Trotta che può contare sull’appoggio del capogruppo consiliare Silvestro Petrarcone e su quella dell’area Cardillo. Invece l’ex vicepresidente provinciale Gabriele Picano con la consigliera Nora Nouri sono più propensi a sostenere l’ex probiviro nazionale di An Alberto Borrea: ma c’è un problema; l’avvocato Borrea accetterebbe solo in caso di una soluzione unitaria sul suo nome ma quella convergenza ad ora non c’è. Possibile allora un intervento di mediazione dall’esterno.

Resta da capire la partita che giocherà il gruppo dei nuovi arrivi: Peppino Tedesco (già Dg Ater), Gianrico Langiano (già capogruppo di Forza Italia), Massimiliano Mignanelli (già presidente del Consiglio comunale e già vice presidente della provincia). Hanno spento i fari da alcune settimane, ognuno per ragioni differenti: potrebbe essere una tattica per tentare la carta del “Non ci hanno visti arrivare”.

Ricambio o tradizione

Giuseppe Virgili con Massimo Ruspandini

A Ferentino il consigliere Giuseppe Virgili ha avviato un radicale rinnovamento che nelle settimane scorse ha interessato anche il Giovanile. Ha moltiplicato le tessere, avviato un dibattito interno, iniziato la strutturazione del Circolo. Resta da capire se ci sarà anche un’ala che fa riferimento alla vecchia guardia.

Tanto quanto sarà interessante vedere l’effetto su Fiuggi, dove il sindaco Alioska Baccarini nei mesi scorsi ha aderito al Partito ed avviato un’azione di irrobustimento del Circolo.

Alioska Baccarini

Quasi un regolamento di conti quello di Isola del Liri. Si fronteggeranno Luca Fiorletta (primo dei non eletti nella lista della candidata sconfitta al Consiglio comunale Debora Bovenga) e l’ex commissario Mauro Tomaselli messo alla porta nei mesi scorsi con il sospetto di non avere sostenuto la candidata sindaca. (Leggi qui: Tomaselli: “Commissariate FdI”. Il Partito: “Chi è?”. E leggi anche: Forse portavoce, magari candidato: Magliocchetti benedice Fiorletta).