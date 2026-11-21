Il 2028 agita il centrodestra anagnino. Dopo la rivendicazione di Ruspandini della candidatura per Fratelli d’Italia: ma Ambrosetti, Salvati e Cardinali rappresentano tre diverse aree del Partito. Lo "State sereni” di Marino. Pesano opere pubbliche, staffetta in Giunta e Consiglio del 26 novembre.

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

La recente presa di posizione di Massimo Ruspandini, che pochi giorni fa ad Anagni, a margine della presentazione del proprio romanzo, aveva rivendicato per Fratelli d’Italia il ruolo di guida nella scelta del successore del sindaco Daniele Natalia alle Comunali del 2028, rischia di innescare una complessa guerra di correnti a livello Provinciale e Regionale. (Leggi qui: Anagni, FdI vuole il candidato sindaco).

Una dinamica che, nel medio periodo, potrebbe rivelarsi controproducente per lo stesso Partito di Giorgia Meloni. Perché potrebbe produrre l’effetto paradossale di favorire profili meno connotati sul piano correntizio ma proprio per questo più agili e capaci di emergere nel confronto tra le opposte fazioni. Meno politichese? Siccome tra i due litiganti a godere è sempre il terzo, uno scontro interno a FdI potrebbe generare uno stallo che spianerebbe la strada ad una candidatura esterna ai Partiti.

Tre anime nella maggioranza

Massimo Ruspandini il giorno della rivendicazione della candidatura

L’investitura rivendicata dall’onorevole FdI chiama infatti direttamente in causa i tre esponenti oggi più in vista all’interno della maggioranza consiliare: il vicesindaco Riccardo Ambrosetti, il presidente del Consiglio Comunale Davide Salvati e il consigliere di maggioranza Alessandro Cardinali, tutti militanti in Fratelli d’Italia. Oltre a ricoprire ruoli chiave nell’amministrazione, i tre rappresentano però altrettante anime e riferimenti sovracomunali del Partito.

Riccardo Ambrosetti è considerato l’esponente locale dell’area che fa capo all’assessore regionale al Bilancio Giancarlo Righini; invece Davide Salvati è notoriamente vicino allo stesso Ruspandini; mentre per Alessandro Cardinali è consolidato il legame con Fabio De Angelis. Ne consegue che l’individuazione del futuro candidato sindaco rischia di trasformarsi in una resa dei conti interna a questi equilibri.

La partita delle opere pubbliche

Riccardo Ambrosetti con il sindaco Daniele Natalia

Un primo segnale di questa competizione si è già manifestato sul terreno della comunicazione istituzionale e della rivendicazione delle opere pubbliche, destinato a diventare centrale nella corsa alla successione.

Solo pochi giorni fa, il sindaco Daniele Natalia aveva annunciato l’avvio imminente, a seguito dell’intesa con Ferrovie dello Stato, di un piano complessivo di riqualificazione dello scalo ferroviario di Anagni, infrastruttura strategica ma da tempo al centro delle criticità segnalate da pendolari e turisti. A pochissima distanza dalla nota del primo cittadino, è stato diffuso un intervento di tenore analogo da parte del vicesindaco Ambrosetti. Un’iniziativa che, secondo quanto filtra dagli ambienti della maggioranza, non è stata accolta con particolare favore da una parte degli alleati, che vi hanno letto il tentativo di intestarsi politicamente l’opera in chiave elettorale .

Le figure fuori dalle correnti

Giuseppe De Luca

A complicare ulteriormente il quadro interno ai meloniani anagnini si aggiunge la posizione di Giuseppe De Luca, altro consigliere di maggioranza in quota Fratelli d’Italia, vicino all’area di Fabio Tagliaferri, la cui presenza nei lavori consiliari appare tuttavia più defilata. Il rischio concreto è quindi che la partita per il 2028 si trasformi in una logorante contrapposizione interna, finendo per avvantaggiare figure esterne alle rigide logiche di corrente, libere di misurarsi sul piano amministrativo e delle competenze.

In quest’ottica spicca il profilo dell’assessore alla Cultura e al Bilancio Carlo Marino, protagonista da tempo di un percorso fortemente istituzionale, lontano dalle polemiche e dalla sovraesposizione sui social. Una strategia prudente e di lungo periodo che potrebbe proprio per questo rivelarsi decisiva al momento delle scelte definitive.

Fratelli, state sereni

Carlo Marino e Giuseppe Sacco

Giovedì sera, dal salotto di A Porte Aperte su Teleuniverso è somigliato tanto alla versione anagnina di Matteo Renzi con il suo celebre “Enrico stai sereno” rivolto all’allora premier Enrico Letta appena qualche settimana prima di pugnalarlo alle spalle. In diretta tv, stimolato dal messaggio di un telespettatore, Carlo Marino ha detto «Il totonomi non mi ha mai appassionato e in questo caso non mi appassiona per almeno tre ragioni. La prima è che lo ritengo in questo momento poco elegante visto che abbiamo un sindaco molto bravo, l’unico ad aver fatto due mandati, con delle capacità straordinarie tenendo insieme un centro-destra unito e raggiungendo grandi risultati».

«Il secondo motivo è che troppo spesso tra i nomi c’è anche il mio: non si è mai pienamente attendibili se si ragiona di se stessi. Il terzo motivo è che manca tanto tempo: mancano due anni e in politica rappresentano un’era geologica. Ma soprattutto abbiamo un sacco di cose da fare: stiamo definendo il piano parcheggi per tutta la città, opere che non si sono fatte per 40 anni quindi in questo momento credo che sia prematuro».

Discutete pure

Carlo Marino

E la rivendicazione fatta dal coordinatore provinciale FdI Massimo Ruspandini? «Legittimamente rivendica questa cosa e lo fa anche a ragione visto che nel Gruppo di Fratelli d’Italia, che è un gruppo importantissimo nella nostra amministrazione, ci sono elementi di grande autorevolezza, di grande esperienza, di grande spessore fattuale e anche culturale». Ma? «Credo che essendo Anagni una città molto importante il dibattito verrà poi svolto a livello sovracomunale quindi immagino che il centrodestra unito sappia dare la giusta dignità a tutti i Partiti».

La traduzione? La candidatura non la decide Ruspandini né FdI ma il tavolo regionale del Centrodestra, tenendo conto di tutte le altre piazze nella provincia e nel Lazio. Continuate pure a discutere: correte il rischio che per non scontentare nessuno confermino la candidatura al Partito uscente, cioè Forza Italia.

I nodi dell’attualità

Parallelamente allo scenario sul futuro, restano aperti i nodi dell’attualità politica locale. Nei giorni scorsi si è svolto a palazzo comunale un incontro tra il sindaco Natalia e Guglielmo Vecchi, esponente di «Idea Anagni». Al centro del confronto, la richiesta di dare finalmente attuazione alla cosiddetta staffetta, l’accordo che prevede l’alternanza in Giunta tra Forza Italia e la stessa lista civica per garantire i bilanciamenti interni alla coalizione di centrodestra.

Chiara Stavole

Un meccanismo che, dopo il primo passaggio che aveva portato all’ingresso nell’esecutivo di Chiara Stavole, si era arenato, alimentando malumori e tensioni. Secondo le indiscrezioni raccolte, il primo cittadino avrebbe assicurato il proprio impegno diretto affinché il ricambio si concretizzi entro il mese di dicembre.

Tutti i nodi politici destinati a emergere già nella prossima seduta del Consiglio Comunale, convocato il 26 novembre. In programma, debiti fuori bilancio e rigenerazione urbana.