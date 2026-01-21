FdI spalle al muro: a Roma non passa il nome di Avallone e la Lega alza la voce

A Fondi centrodestra in fibrillazione in vista delle elezioni amministrative. :La candidatura a sindaco del legale è stata congelata dai vertici regionali di FdI scatenando la reazione del "carroccio" che ha chiesto un incontro con il partito della Meloni per fare chiarezza. A questo punto difficile un'intesa per ricompattare la coalizione. Intanto il movimento civico "Fondi Viva" lancerà Francesco Ciccone come aspirante primo cittadino in un convegno previsto per il 7 febbraio

Ora a puntare i piedi è la Lega: “Fratelli d’Italia ci dica cosa, quando e se possiamo diventare grandi”. Si avvicinano in modo inesorabile le elezioni al Comune di Fondi, il feudo di Forza Italia e del suo coordinatore regionale Claudio Fazzone. Da anni gli azzurri governano la città praticamente da soli. Il “carroccio” ha chiesto di incontrare una delegazione di FdI. Riunione a quanto pare chiarificatrice che, salvo ripensamenti in extremis, è stata fissata per sabato 24 gennaio perché i nodi da sciogliere sono tanti. (Leggi qui: Fondi, il dado è tratto: Fratelli d’Italia correrà da solo alle elezioni comunali).

La Lega ha rotto gli indugi di fronte allo stop in atto alle trattative. Fratelli d’Italia sogna anocra la possibilità di ricompattare tutto il centrodestra in tutta la provincia: dal Comune di Latina (dove ci sono tensioni) all’amministrazione Provinciale (dove Forza Italia governa con Italia Viva mentre Lega e FdI stanno in minoranza). Da Acqualatina (dove governava Forza Italia con il Pd ma da un anno il timone lo hanno preso FdI e Lega) fino a Fondi.

Anche per questo, in queste ore è stato messo in stand-by il nome dell’avvocato Pierluigi Avallone, fatto da FdI per la candidatura a sindaco. Tutto è sospeso in attesa di capire se nelle elezioni del 15 marzo per il nuovo presidente dell’Amministrazione provinciale si tornerà all’unità del centrodestra.

Una candidatura congelata

Luigi Parisella

Che ci siano problemi all’interno di Fratelli d’Italia, nonostante l’autonomia di azione annunciata dai vertici provinciali e regionali in una convention organizzata proprio a Fondi nel Chiostro di San Domenico, l’ha confermata lo stesso Pierluigi Avallone. Il nome del 54enne ex assessore nel secondo mandato del sindaco Luigi Parisella (allora di Forza Italia) nel quinquennio 2005-2010 era stato proposto ed indicato da Fratelli d’Italia con una poco rassicurante garanzia: “Ti facciamo sapere…”.

Se Avallone aveva posto come condizione per l’accettazione della candidatura a sindaco l’opzione di essere il punto di riferimento di “tutte le attuali minoranze presenti in consiglio comunale”(almeno Lega e Movimenti civici), la sua disponibilità ha ricevuto uno stop a Roma perché la priorità di Fratelli d’Italia è non solo la futura guida del comune più azzurro del Lazio ma quanto accadrà da marzo in poi nell’Amministrazione Provinciale ed in Acqualatina spa.

La Lega ha capito che questo tentennamento “non ci porterà da nessuna parte – ha commentato il capogruppo consiliare ed ex sindaco Luigi Parisella – e ha chiesto un incontro chiarificatore che FdI non poteva non accettareanche se i silenzi del suo coordinamento locale cominciano a farsi assordanti“.

Parisella e Cardinale i nomi della Lega

Franco Cardinale

Bisogna fare in fretta perché c’è sulla linea di partenza la campagna elettorale. E la Lega fondana ha deciso, senza infingimenti, di proporre per la corsa a sindaco uno dei due suoi esponenti più rappresentativi sul piano politico: l’ex sindaco Parisella o l’ex consigliere comunale e provinciale Franco Cardinale, da poche settimane dimissionario dal consiglio comunale per rispettare un accordo di inizio consiliatura con il primo dei non eletti, Enesio Iudicone.

La Lega non lo dice per mantenere un bon ton politico-istituzionale ma la scelta-perplessità che ha maturato è di chiedere a Fratelli d’Italia cosa intenda realmente fare in vista del voto Comunale dnella tarda primavera del 2026. Vuole sapere se l’orientamento è quello di dar vita ad una coalizione con la stessa Lega con l’integrazione di qualche formazione civica. In quel caso, la Lega chiede che FdI lo espliciti con iniziative politiche concrete.

Il sospetto è che il disegno politico del coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Claudio Fazzone, sia quello di riproporre all’elettorato della sua città l’attuale schema elettorale vincitore delle amministrative dell’ottobre 2020: Forza Italia ed una serie di liste civiche che non sono altro che un surrogato ed un’integrazione della prima.

Le due anime di Fratelli d’Italia

Giulio Mastrobattista

Avallone continua a dirsi lusingato dell’appoggio che gli aveva garantito la stessa Lega ma il nodo da sciogliere è all’interno di FdI. Che, per quanto possa apparire paradossale, cinque anni fa aveva costretto Forza Italia al turno di ballottaggio presentando una candidatura significativa quale si rivelò quella dell’attuale presidente del Consiglio comunale Giulio Mastrobattista.

In FdI di Fondi, oltre agli ormai noti veti romani sulla disponibilità di Avallone a candidarsi, ci sono due anime, quanti sono i suoi consiglieri comunali in carica. Se Luigi Vocella appare essere possibilista a verificare l’esistenza delle condizioni per un’intesa politico-elettorale e programmatica con Forza Italia, Stefano Marcucci è da tempo di tutt’altro parere. Quale? Scegliere un candidato sindaco autonomo che, espressione della società civile (guarda un po’ come Avallone), verrebbe affiancato dalla Lega e da una serie di formazioni civiche presenti (e non) nel consiglio comunale della città.

Che il centrodestra si presenti compatto a Fondi al proprio elettorato lo dubita la stessa Lega che, considerando l’unità un “importante elemento valoriale”, stigmatizza l’operato consiliare di Forza Italia che nel corso della consiliatura ormai agli sgoccioli non “ha mai volto accogliere neanche un emendamento in occasione dell’approvazione dei bilanci di previsione”.

Mastrobattista: “Non mi candiderò”

Beniamino Maschietto

Il Senatore Fazzone ‘tifa’ per il disorientamento politico in atto all’interno di FdI. Il ‘congelamento’ della disponibilità di Avallone a candidarsi potrebbe rappresentare un’autostrada ad otto corsie per la ricandidatura del sindaco in carica Beniamino Maschietto, impegnato a mantenere a debita distanza, all’interno di FdI di Fondi, le legittime ambizioni personali del vice sindaco ed assessore alla cultura Vincenzo Carnevale e dell’assessore all’urbanistica Claudio Spagnardi.

Negli ultimi giorni era spuntata la candidatura alternativa a quella del primo cittadino in carica e del duo Carnevale-Spagnardi. Stiamo parlando dell’attuale presidente d’aula Giulio Mastrobattista. Molto legato al deputato europeo di FdI Nicola Procaccini e soprattutto al Senatore Claudio Fazzone, Mastrobattista ha smentito l’indiscrezione.

“Con la conclusione di questa consiliatura ho chiuso con la politica anche perché sul piano etico ed deontologico, contrariamente a quanto avviene in qualche comune limitrofo, l’incarico di sindaco non è assolutamente coniugabile con la professione di legale, soprattutto se fai il penalista”.

La sfida di “Fondi Viva”

Il Direttivo di Fondi Viva

Un’altra parte della minoranza, a differenza di quanto sta avvenendo nella statica coalizione FdI-Lega, si sta organizzando. Soprattutto è in fermento il movimento di partecipazione politica “Fondi Viva” che, presente in consiglio dal 2020, è orientato a candidare a sindaco il suo attuale capogruppo consiliare Francesco Ciccone.

L’occasione per la presentazione di questo progetto politico-amministrativo, che potrebbe coinvolgere altre liste civiche esistenti o in fase di realizzazione, sarà un convegno in programma a Fondi il 7 febbraio, alle ore 18, dal titolo “Oltre la crisi della Politica – la risposta è la Partecipazione”.

L’incontro dovrebbe rappresentare davvero un salto di qualità per questa realtà civica che non a caso ha deciso di invitare delegazioni di gruppi e movimenti civici provenienti da molti centri della provincia di Latina e del basso Lazio e anche dalla vicina Campania.

Una rete di movimenti civici

Francesco Ciccone coordinatore di Fondi Viva

“Ora siamo pronti per fare un passo in più: creare una rete dei movimenti civici del territorio. Abbiamo preso questa iniziativa per lavorare ad un salto di qualità delle realtà locali e per creare occasioni di confronto e dialogo costruttivo”, hanno annunciato Francescopaolo De Arcangelis e Francesco Ciccone, rispettivamente presidente e capogruppo di Fondi Vera.

“Alcuni temi sono per forza di cose di ampio respiro, e vanno affrontati collaborando con altre realtà che, come noi, sono impegnate ogni giorno, dentro e fuori le aule consiliari, per dare risposte alle Comunità locali – hanno aggiunto – La condivisione, così come lo scambio di esperienze e buone pratiche, è per noi fondamentale in un momento storico in cui la politica fa fatica ad aggregare e sono sempre più numerosi i Cittadini che scelgono di non votare”.

Ma c’è anche spazio per il civismo alla guida degli enti locali e, per di più, in una Fondi in cui governa da sola dal 1995 la sola Forza Italia? La riposta di Ciccone è condensata nei numeri: “Le liste civiche governano in Italia circa il 30% dei Comuni sotto i 15 mila abitanti. Sindaci e giunte civiche sono al timone in oltre il 20% dei Comuni tra i 15 ed i 40mila abitanti – osservato Ciccone – Quelle che erano considerate una volta le stampelle dei partiti nel tempo si sono rivelate laboratori di partecipazione, coinvolgendo le fasce di popolazione più diverse e quei cittadini abituatisi o rassegnatisi all’astensione. Un sentimento di forte responsabilità e la necessità di portare nelle Istituzioni determinate sensibilità sono le motivazioni che ci spingono in questo impegno quotidiano” .