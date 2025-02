FdI, tutto il congresso Circolo per Circolo

Fratelli d’Italia in Ciociaria: al via la stagione congressuale tra radicamento territoriale e democrazia interna. Ecco le date dei Congressi, Comune per Comune

Antonella Iafrate Se è scritto chiaro si capisce

Cambierà la geografia. Ne disegnerà una nuova: più reale, aggiornata, concreta. La stagione congressuale di Fratelli d’Italia si è aperta anche in provincia di Frosinone. Eleggerà i nuovi Segretari nei 59 Circoli attivi sul territorio, tracciando i contorni di un Partito che sogna di diventare Destra di popolo e di governo. Nel frattempo inizierà a fare i conti con la democrazia interna: le diverse sensibilità, gli equilibri i pesi. Si chiama democrazia, bellezza.

Quasi 7mila tesserati chiamati al voto, sono 59 gli appuntamenti programmati in poco più di un mese. Roccasecca e Fontana Liri sono state le prime ad ospitare le assemblee congressuali, il gran finale è previsto il 22 marzo con il congresso di Frosinone.

Unità e confronto, ma senza correntismi

La posta in gioco è alta, soprattutto nei circoli più grandi: come quelli di Veroli, Cassino, Sora e Frosinone. Lì potrebbero emergere divergenze di opinioni e una competizione più accesa. Giorgia Meloni sul punto è stata chiara: il dibattito interno è il benvenuto, purché non sfoci in correntismi dannosi per l’unità del Partito.

C’è un ulteriore elemento politico. Il Partito ci mette la faccia su Ceccano: la città dove il sindaco ha creato enorme imbarazzo con l’inchiesta che lo ha portato ai domiciliari con il sospetto di avere preso tangenti sugli appalti europei. Ma in questi mesi il Partito non è stato neanche sfiorato dalle indagini. Lo sottolinea la scelta del Coordinatore regionale Paolo Trancassini: ha voluto essere presente proprio al Congresso di Ceccano. Nessun dubbio nemmeno su Ruspandini: il 23 marzo sarà lui a presiedere il congresso provinciale a Rieti cioè il feudo di Trancassini.

La sfida del radicamento

«Il nostro obiettivo – ha sottolineato il coordinatore provinciale Massimo Ruspandini – è dare fiducia e speranza ai territori, mettendoli nella condizione di autodeterminarsi. Il dibattito interno è un valore aggiunto, mentre il correntismo è un rischio che vogliamo evitare».

Fratelli d’Italia è oggi il primo Partito in provincia di Frosinone per voti riportati nelle elezioni Politiche, Regionali, Europee. La sfida congressuale dovrà formalizzare la costruzione di una classe dirigente basata sui voti e sui risultati. «Il partito che vogliamo è quello fondato sul merito e sul radicamento locale, in cui il dibattito interno e la partecipazione democratica diventano strumenti di crescita e di successo», conclude Ruspandini.

CALENDARIO ASSEMBLEE E CONGRESSI FdI PROV. FROSINONE