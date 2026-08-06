Ferentino, 7 opere per cambiare il volto della città: 9 milioni di lavori in una volta

Piazza del Vascello, Belvedere sul Duomo, housing sociale, parcheggi, Palazzo Comunale. Il consigliere Rea presenta il piano più ambizioso della storia recente di Ferentino. Adesso comincia la parte difficile: rispettare i cantieri.

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Mai così tanto in una sola volta: Ferentino non lo aveva mai fatto, non aveva mai investito nella sua storia, tutta insieme, una somma del genere. Sette opere pubbliche, oltre 9 milioni di euro tra fondi PNRR, finanziamenti regionali, avanzi di amministrazione e mutui. Il consigliere delegato ai Lavori Pubblici Alessandro Rea (il più votato alle elezioni del 2023) le presenta tutte insieme e l ancia una sfida implicita: questa amministrazione guidata dal sindaco Piergianni Fiorletta passerà alla storia come quella che ha cambiato il volto della città. È una promessa impegnativa. I numeri, dicono che si può fare.

Opera 1 — Piazza del Vascello: 4 milioni per il biglietto da visita della città

L’intervento di punta è quello che trasformerà il cuore urbanistico di Ferentino. La riqualificazione della Piazza del Vascello vale 4 milioni di euro in due lotti. Il primo, da 2 milioni finanziati con l’avanzo di amministrazione 2025, prevede una piazza alla rotonda sostenuta da una palafitta, un parcheggio da circa 25 posti auto e una rampa di collegamento dalle attuali scalette al nuovo Museo.

È l’opera che Rea considera il cuore dell’intera stagione amministrativa: non solo riqualificazione e sicurezza stradale ma un nuovo modo di presentare Ferentino a chi la attraversa. La rotonda è oggi un nodo caotico. Domani potrebbe diventare la porta d’ingresso di una città diversa. Con realismo, Rea mette in chiaro: si parte con il primo lotto. (Leggi qui: Ferentino, l’avanzo di bilancio incendia il Consiglio comunale).

Opera 2 — Belvedere sulla piazza del Duomo: uno spazio che non esiste ancora

Con 800.000 euro di avanzo di amministrazione nascerà qualcosa che Ferentino non ha mai avuto: un parco-belvedere affacciato sulla piazza del Duomo, con aree pedonali, verde, panchine e illuminazione. Un punto da cui ammirare la città e la Valle del Sacco.

Piccolo nell’investimento, potenzialmente grande nell’impatto quotidiano per residenti e turisti. (Leggi qui: Ferentino, 775mila euro per ridisegnare l’Acropoli: cantiere in autunno).

Opera 3 — Parcheggio Sant’Agata: 56 posti già in cantiere

Porta Sant’Agata

Questa non è un’ipotesi: i lavori sono già in corso. Con un mutuo da 500.000 euro si sta realizzando il nuovo parcheggio da 56 posti auto a Sant’Agata, zona centrale della città, con una rampa di collegamento alla Casilina all’altezza della farmacia.

Un intervento atteso da anni in un’area ad alta frequentazione. Quei 56 posto sono in grado di dare un respiro immenso al traffico cittadino: sono quasi sessanta auto che non circolano in centro alla ricerca di un posto dove fermarsi.

Opera 4 — Housing sociale a Santa Lucia: raro per un Comune di queste dimensioni

Grazie a un finanziamento regionale di 1,5 milioni di euro il Comune recupererà 5 appartamenti di proprietà pubblica in località Santa Lucia da destinare a giovani coppie.

È uno degli interventi meno visibili sul piano urbanistico, ma forse il più significativo sul piano sociale. Per un Comune delle dimensioni di Ferentino, attivare un progetto strutturato di housing sociale non è affatto scontato. E in questo caso c’è una doppia soddisfazione: quel fondo era ormai quasi perduto. Invece la Regione, dopo 15 anni di attesa, lo ha sbloccato per mettere a disposizione di giovani coppie gli appartamenti in centro. Determinante è stato il lavoro di sponda fatto dall’assessore regionale alle Politiche della Casa, Pasquale Ciacciarelli. (Leggi qui: Un milione e mezzo di… motivi per combattere l’emergenza abitativa. E qui: Emergenza abitativa, Ferentino risponde con l’housing sociale).

Opera 5 — Parcheggio Ponte Grande: 52 posti e fermata camper sulla Casilina

Un nuovo parcheggio da 52 posti con fermata camper in località Ponte Grande sulla Casilina: 500.000 euro totali, di cui 450.000 coperti da finanziamento regionale e il resto da cofinanziamento comunale. (Leggi qui: Ferentino, ormai è scontro totale tra maggioranza ed opposizione).

Intervento strategico per alleggerire il traffico sulla direttrice periferia-centro e per intercettare i flussi sulla Casilina.

Opera 6 — Palazzo Comunale: 1 milione di PNRR per l’efficientamento energetico

Con 1 milione di euro di fondi PNRR verrà realizzato l’efficientamento energetico del Palazzo Comunale. Un intervento meno visibile per i cittadini, ma necessario: edifici pubblici energeticamente obsoleti hanno costi di gestione che pesano sui bilanci comunali anno dopo anno.

Opera 7 — Manutenzione stradale: mutuo da 1 milione

I dettagli verranno resi pubblici nei prossimi giorni, ma l’impostazione è chiara: un mutuo da circa 1 milione di euro per la manutenzione delle strade comunali.

È l’intervento meno glamour del pacchetto. È anche quello che i cittadini percepiscono di più, ogni giorno.

Rea: «La parte più importante inizia adesso»

«Come Consigliere delegato ai Lavori Pubblici, sono orgoglioso del lavoro svolto finora, ma sono consapevole che la parte più importante inizia adesso: portare a termine questi interventi nei tempi previsti e con la qualità che i cittadini meritano», ha dichiarato Rea, ringraziando il sindaco, la Giunta, i colleghi consiglieri e gli uffici tecnici comunali.

Ha ragione. Il piano c’è. I fondi — tra avanzi, mutui, PNRR e finanziamenti regionali — ci sono. Adesso comincia la parte difficile: i cantieri. E Ferentino non aspettava qualcosa di simile da molto tempo.