Ferentino, AAA cercasi falegnami e fabbri per aprire il Museo Civico

Slitta l'inaugurazione dell'importante opera voluta dal sindaco Fiorletta già dal 2007. Mancano alcune rifiniture che dovranno essere eseguite da artigiani che il Comune non riesce a reperire. Il primo cittadino ammette i ritardi ma assicura il massimo impegno per arrivare ad una soluzione

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

L’apertura del Museo Civico di Ferentino? Resta un mistero. Lo conferma il sindaco della città ernica Piergianni Fiorletta, uno dei fautori del progetto nato per regalare alla città un museo lapidario sotto il palazzo Martino Filetico. Cioè un luogo dove raccogliere, custodire ed esporre le iscrizioni su pietra incise nei secoli da chi volle lasciare una testimonianza della Storia in quella che oggi è Ferentino.

Un progetto partito nel 2007 quando lo stesso Fiorletta era già primo cittadino di Ferentino. Da lì i primi finanziamenti, i primi lavori e tanti anni di attesa.

Salta l’inaugurazione

Il Testamento di Aulo Quintilio

A luglio 2025 tutto sembrava volgere per il meglio e l’inaugurazione vicina. Invece da allora sono passati sette mesi e non si sa ancora quanti ne dovranno passare. È lo stesso Fiorletta a confermare che non ci sono tempi certi per l’apertura del museo a differenza del Testamento di Aulo Quintilio, ristrutturato e la cui inaugurazione è fissata per il 16 marzo. (Leggi qui: Ferentino, sotto l’albero di Natale il Testamento di Aulo Quintilio Prisco).

Cosa c’è a rallentare il museo lapidario? Tra i motivi del ritardo nell’inaugurazione, il fatto che non si trovano fabbri e falegnami in zona per occuparsi delle rifiniture. I pochi presenti si fanno pregare per intervenire. Perché? Il lavoro sul museo richiede tempo, accuratezza, maestria: per dedicarla a quel lavoro si rischia di lasciare indietro il quotidiano. E perdere la clientela ordinaria.

Poi c’è la presenza di alcuni pipistrelli che sembra non abbiano voglia di andare via dallo stabile. E, non ultimo per importanza, la nomina obbligatoria di un direttore necessaria per garantire l’apertura. Paradossalmente il Teatro Romano, costato quasi 2 milioni di euro, è stato aperto da cinque mesi. Mentre il Museo costato centinaia di migliaia di euro resta chiuso. (Leggi qui: Top e Flop, i protagonisti di giovedì 18 settembre 2025).

Fiorletta: “Stiamo lavorando”

Piergianni Fiorletta

Il sindaco ha illustrato i motivi dei ritardi ed ammette che i tempi per l’apertura sono incerti. “Stiamo lavorando ma mancano le rifiniture che dovranno essere eseguite da falegnami e fabbri – ha spiegato il sindaco Fiorletta – Sono artigiani difficili da reperire. La data di apertura? Ad oggi non possiamo darla ma stiamo andando avanti”.

Una volta terminati questi lavori ci sarà l’obbligo della nomina di un direttore: dovrà essere un archeologo qualificato. Anche lì non è facile trovare persone referenziate: “La buona notizia è che siamo rientrati nel progetto del servizio civile universale che ci permetterà di avere a disposizione alcuni giovani da utilizzare proprio al museo per tenerlo aperto”.

La polemica

Intanto è polemica per le poche riunioni del Consiglio comunale. Nel 2026 l’assise civica non si è ancora riunita. L’ultima seduta c’è stata il 17 dicembre 2025. Il capogruppo del PD, Fabio Magliocchetti sottolinea nuovamente “la mancanza di progettualità e programmazione dell’amministrazione comunale che vive di improvvisazione”. Ma il presidente del consiglio comunale, Claudio Pizzotti fa sapere che presto ci sarà la convocazione per una nuova seduta dell’assise civica cittadina. Questione di poco tempo.