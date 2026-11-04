Ferentino: il lutto, il rimpasto ed il terremoto

Fiorletta assegna le nuove deleghe: Galassi anche all’Istruzione, Guida a patrimonio e verde, Bernardini ai cimiteri. Berretta lascia la commissione, Paragallo prende il seggio di Vittori. Pizzotti dovrà convocare il Consiglio: non si escludono sorprese.

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La vita va avanti. E l’amministrazione pure. Con gli occhi ancora arrossati dalle lacrime per la scomparsa dell’ex vicesindaco Luigi Vittori morto all’improvviso lunedì mattina, il sindaco Piergianni Fiorletta oggi ha preso carta e penna e ha messo nero su bianco gli impegni assunti nell’ultima riunione di maggioranza. Alla quale proprio Vittori, ancora una volta, aveva dato il suo fondamentale contributo. (Leggi qui: Novanta minuti di Aula e poi il rimpasto delle deleghe. Ma ora c’è il caso Berretta).

Il rimpasto era stato anticipato durante quella riunione. Era il 28 ottobre. Ora c’è la distribuzione degli incarichi.

Il rimpasto

Ugo Galassi

Ugo Galassi, che già reggeva Commercio e Attività Produttive, ottiene anche la Pubblica Istruzione. Rappresenta una sorta di ristoro che proprio Galassi aveva chiesto dopo la decisione del sindaco di avvicendare l’assessore Piera Dominici.

L’avvicendamento, tutto interno alla lista Insieme – Fiorletta Sindaco In Movimento, la scorsa estate aveva portato in Giunta l’assessore Michela Guida. Che in virtù del rimpasto di oggi perde la Pubblica Istruzione e ottiene Patrimonio e Cura del Verde. (Leggi qui: Ferentino, rimpastino in rosa).

Quella decisione non era piaciuta all’assessora sostituita: Piera Dominici aveva presentato ricorso al Tar eccependo una carenza di motivazione nell’atto del sindaco. Ora la delega finisce al consigliere che politicamente le è più vicino e questo ristoro politico potrebbe indurla a ritirare il ricorso pendente. Nel suo entourage si ritiene molto probabile che la Dominici possa accettare di mettere la sua esperienza a disposizione di Galassi per gestire la Pubblica Istruzione. Per ora è un’ipotesi. (Leggi qui: La staffetta in Giunta finisce al Tar: «Revocare solo per un patto politico è illegittimo»).

Gianni Bernardini

Una delega anche al Consigliere Gianni Bernardini: riceve l’incarico alla cura e al decoro dei cimiteri comunali. Da luglio era senza una mission amministrativa dopo le polemiche seguite ad un suo tumultuoso intervento in Consiglio comunale. (Leggi qui: Ferentino, Bernardini si sfila il caschetto: «Tre anni alle 5 di mattina. Ora se la vedano loro». E qui: La manutenzione torna all’ufficio tecnico. E Bernardini lascia i numeri sul tavolo).

Berretta sbatte la porta

Il rimpasto di oggi non è piaciuto al consigliere Maurizio Berretta che aveva già chiesto una posizione di rappresentanza per la sua lista civica. In segno di protesta si è dimesso da presidente e componente della terza Commissione consiliare, che si occupa tra l’altro di servizi sociali, ambiente, sanità e personale.

Claudio Pizzotti

Si aggiunge il vuoto in Commissione lasciato da Vittori con la sua scomparsa: bisogna sostituire il presidente e un componente della I Commissione. Toccherà al presidente del Consiglio Comunale Claudio Pizzotti convocare quanto prima l’assemblea che dovrà anche surrogare Vittori.

Il suo successore ha già un nome: Enza Paragallo, la prima dei non eletti della civica Ferentino nel Cuore che aveva espresso lo storico ex vicesindaco e Consigliere provinciale. Oggi ha ricevuto la comunicazione formale, ha risposto che al primo Consiglio assumerà l’incarico «con profonda emozione in un momento di tristezza». Promette di lavorare per la comunità con dedizione e responsabilità. (Leggi qui: È morto Luigi Vittori, l’uomo che creava i sindaci. E qui Luigi Vittori, il sarto delle alleanze. E anche qui: L’addio a Vittori, l’uomo del “Cinque minuti e stongo a Sant’Agata”).

Un seggio da riassegnare, due commissioni da ricomporre, tre deleghe ridisegnate: è la contabilità di un solo giorno a Ferentino. Il lutto non ha sospeso il calendario delle istituzioni. Ora il Consiglio dirà se il voto servirà a contare i numeri o a ricucire ciò che il rimpasto ha strappato. Con una certezza: questa volta non ci sarà Luigi a mediare.