Ferentino, il tentativo di pace nel Pd naufraga in Consiglio comunale

La maggioranza del sindaco Fiorletta boccia gli emendamenti presentati dal gruppo di Pompeo che rappresentavano un punto di partenza per ritrovare un'intesa. In aula si scatena la bagarre: l'ex primo cittadino contro Vittori e Bernardini

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

La pace tra le due anime del Partito Democratico di Ferentino non s’ ha da fare. Almeno per ora. Restano distanti infatti le posizioni del gruppo del sindaco Piergianni Fiorletta, del vice Andrea Pro, del consigliere comunale e provinciale Luigi Vittori e quello dell’ ex primo cittadino Antonio Pompeo. La conferma è arrivata nel Consiglio comunale fiume di giovedì dove si è assistito al solito scontro tra le parti. Nessuna traccia di riavvicinamento tra i due blocchi che sono andati divisi alle scorse elezioni Comunali ed ora quello di Fiorletta governa mentre quello di Pompeo sta all’opposizione.

I segnali per una tregua erano stati lanciati: addirittura in uno scorso Consiglio comunale il vicesindaco Vittori, stanco del battibecco tra sindaco in carica e predecessore aveva sbottato “basta con questa divisione. È ora che il Partito Democratico torni unito. E che Piergianni Fiorletta con Antonio Pompeo tornino a parlarsi: offro io il pranzo.”; invito poi accettato in diretta televisiva da Antonio Pompeo quando la cosa era stata evidenziata nel corso della trasmissione A Porte Aperte su Teleuniverso. (Leggi qui: Pompeo accetta la mediazione di Vittori. A pranzo con Fiorletta).

Se ne fa nulla

Antonio Pompeo e Piergianni Fiorletta

Il pranzo non c’è stato, il chiarimento neppure: le distanze non si sono accorciate. Le condizioni politiche non ci sono. Lo aveva previsto lo stesso Luigi Vittori nei giorni successivi a quell’invito a pranzo: aveva ridimensionato tutta la cosa. Spiegando “Un conto è il rapporto umano altro quello politico dove al momento siamo distanti. Gli elettori hanno votato ed hanno scelto il progetto. E credo che le cose siano chiare. Se Antonio Pompeo appoggiasse questa maggioranza verrebbe meno al patto con i suoi elettori. Altrettanto sarebbe per Fiorletta se gli facesse ponti d’oro. Ma due persone della loro esperienza, che insieme, dai rispettivi ruoli, hanno governato Ferentino per 25 anni, devono mettere a fattor comune le loro esperienze e competenze”.

La prova scientifica del fatto che la pace non s’ha da fare è arrivata durante il Consiglio tenuto nelle scorse ore. Antonio Pompeo ha calato la carta con cui verificare il clima politico: con i tre Consiglieri del suo Gruppo di minoranza ha presentato quattro emendamenti al Bilancio di Previsione 2025. Si è accertato che avessero tutti i necessari visti di legittimità prima di andare in Aula. Avevano il parere positivo dei Revisori e dei responsabili del settore Finanziario.

La maggioranza li ha bocciati. Non li ha fatti propri, non li ha emendati, nulla di nulla. In politichese significa chiusura totale, non ci sono margini per una discussione non esistono le condizioni per un riavvicinamento.

Avete paura della pace

Emendamenti che riguardavano il rilancio del Centro storico, il commercio, l’assistenza specialistica, la diminuzione delle tasse soprattutto per i servizi a domanda individuale. Per Pompeo questi quattro emendamenti avrebbero potuto rappresentare il punto di partenza per un rilancio complessivo della città attraverso una collaborazione tra le parti. La risposta della maggioranza è stata inequivocabile: forte dei numeri a suo favore ha bocciato le proposte. Scolpendo sul marmo i concetti espressi da Luigi Vittori quando ha detto che se chiarimento poteva esserci sarebbe stato solo sul profilo umano e non su quello politico.

Un dato che Antonio Pompeo, due volte presidente della Provincia, titolare di 15mila preferenze alle scorse Regionali, leader della componente Base Riformista, ha decifrato subito. E lo ha evidenziato: “Avete paura di un riavvicinamento tra le anime del Pd” ha detto alla maggioranza. Rivolto a Luigi Vittori: “Tu usi lo spettro della pacificazione per tenere buona quella parte di maggioranza che sta iniziando a mettervi in discussione. Gli fai credere di poter riunire il Pd così loro stanno al posto”.

Luigi Vittori

Poi l’affondo amministrativo. “Potevamo aiutarvi. Vi ricordo che nelle ultime settimane non avete centrato il finanziamento sulla raccolta differenziata, non siete riusciti a prendere fondi dalla Legge Regionale 14 che invece ha finanziato i lavori a De Matthaeis a Frosinone, avete fallito il bando sulla polizia municipale e quello sulle mense scolastiche”.

Botta e risposta

Alfonso Musa

Il resto è stato ordinario botta e risposta. Con Fabio Magliocchetti del PD che ha attaccato la maggioranza accusandola di “non avere alcuna prospettiva e programmazione per il futuro. Tante spese inutili malgrado si siano registrate maggiori entrate per oltre 350.000 euro rispetto a quelle previste per il 2024”.

Lo stesso Magliocchetti con i colleghi Pompeo, Lanzi, Musa è passato ad elencare le spese che secondo la minoranza sono superflue e non aiutano la comunità. “Spendere 130.000 euro per acquistare terreni dove si prevede in futuro un parcheggio è pura follia – hanno tuonato – Senza dimenticare l’affitto alla Provincia di 28.000 euro per la scuola Belvedere, i costi eccessivi ed in aumento per la cura dei cani randagi. E poi che dire della manutenzione inesistente sul territorio. Il centro storico sta morendo, i giovani scappano via da Ferentino ed il commercio è vicino alla fine”.

Alta tensione tra l’ex sindaco, Vittori e Bernardini

Maurizio Berretta

Secca la replica della maggioranza affidata soprattutto a Maurizio Berretta, Ugo Galassi, Alessandro Rea. Ma anche gli assessori chiamati in causa hanno risposto a tono alla minoranza. E’ stato sottolineato che sul commercio si sta studiando un bando per dare sostegno economico con fondi a chi vuole aprire nuove attività. Per quanto riguarda i cani randagi si è studiata una soluzione che ha bisogno di tempo per avere risposte concrete. La maggioranza ha poi è difeso con forza la scelta di investire molto sui parcheggi in centro.

La seduta è vissuta inoltre sullo scontro tra Pompeo e Vittori. L’ex sindaco ha invitato la maggioranza a mettere una pietra sul passato ed iniziare a dare risposte alle richieste ed alle necessità di una città che sta andando indietro ed ha bisogno di servizi efficienti.

Sempre Pompeo è stato protagonista di un acceso confronto con Gianni Bernardini per quanto riguarda le vicende passate: malgrado siano trascorsi ormai due anni dalle elezioni, le urne ancora sembrano essere al centro dei pensieri per tanti consiglieri comunali. Gran parte dei quali erano in maggioranza con Pompeo.