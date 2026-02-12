“Ferentino inSosta”, il futuro è adesso: ecco l’app per i parcheggi a pagamento

Il Comune ernico sempre più al passo con i tempi. Basterà uno smartphone per saldare i posteggi sulle strisce blu. Evitando così sprechi di denaro e perdite di tempo. "Compiamo un ulteriore passo avanti verso una città più smart e vicina alle esigenze dei cittadini", ha detto l'assessore Piermattei

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

I parcheggi a pagamento a Ferentino? Da oggi si possono saldare tramite lo smartphone grazie ad una semplice app. Una novità assoluta per la città: basta monetine, basta grattini, il parcheggio diventa a portata di click.

Ad annunciare l’avvìo del progetto “Ferentino inSosta” e l’operatività della nuova applicazione per il pagamento digitale dei parcheggi, è stato l’assessore Cristian Piermattei.

“Una città smart”

“Con Ferentino inSosta compiamo un ulteriore passo avanti verso una città più smart e vicina alle esigenze dei cittadini“, ha detto Piermattei.

L’assessore Cristian Piermattei

“Grazie a questa applicazione sarà possibile pagare esclusivamente il tempo effettivo di sosta, evitando sprechi e ottimizzando i costi – ha continuato l’assessore – Inoltre, gli utenti potranno prolungare il parcheggio direttamente dallo smartphone, senza doversi recare al parcometro e senza il rischio di incorrere in sanzioni“. Un nuovo servizio quindi più comodo e si spera efficace. L’assessore ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento agli uffici comunali e alla ditta incaricata per il lavoro svolto: “un impegno sinergico che porta un beneficio concreto alla nostra comunità”.

L’applicazione Ferentino inSosta è disponibile gratuitamente su Android e Apple Store. È possibile scaricarla tramite i link dedicati oppure cercando direttamente negli store il nome dell’app: Ferentino inSosta.

Il quadro nei posteggi

Nella città ernica i parcheggi a pagamento sono suddivisi tra il centro storico (piazza Matteotti, Piazza Mazzini, Vascello e zone limitrofe) per circa 100 spazi blu ed il parcheggio nei pressi della rotatoria del casello autostradale dove ci sono circa altre 60 posti a pagamento.

Uno dei parcheggi di Ferentino

Il costo è di 1 euro ogni ora con agevolazione ed abbonamenti per i residenti. In totale secondo i dati in possesso dell’assessore Piermattei a Ferentino sono disponibili 873 posti bianchi, compresa la zona Labrofico, quella a ridosso dl casello autostradale; 220 posti blu più 2 con disco orario, 30 posti riservati ai disabili e 26 dedicati alle varie categorie. Un totale di 1155 posti ai quali a breve se ne aggiungeranno 52 del nuovo parcheggio prossimo alla realizzazione a Sant’Agata.