Ferentino, la fuga all’incontrario

Ferentino torna sopra i 20mila abitanti dopo un decennio di calo. Il sindaco Fiorletta lo lega agli investimenti industriali: Volvo, New Cold, ABB Sace, e due annunci inediti nel food e nell'agricoltura verticale.

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Gente che va, gente che viene. Mentre tanti centri della provincia di Frosinone contano gli abitanti che se ne vanno, Ferentino conta quelli che sono arrivati. La città ernica è tornata sopra i 20.600 abitanti, oltre 600 in più negli ultimi due anni, dopo un decennio di calo continuo che ne aveva portati via a migliaia. Un dato che, nelle parole del sindaco, non è solo demografia: è la chiave che apre altri finanziamenti.

Ad annunciare il dato è stato oggi il sindaco Piergianni Fiorletta, che lo collega direttamente a un cantiere concreto: il ritorno sopra quella soglia di abitanti è stato decisivo per accedere ai fondi destinati alla messa in sicurezza e al restyling del palazzo comunale di piazza Matteotti, dove i lavori sono già partiti. Una curva demografica che diventa, letteralmente, materiale da cantiere.

La causa, secondo il sindaco: i posti di lavoro

Fiorletta indica un’unica origine per l’aumento: «l’aumento degli abitanti è dovuto soprattutto ai numerosi investimenti che grosse società stanno effettuando a Ferentino nell’area industriale che hanno portato un notevole incremento di posti di lavoro».

La crescita, però, ha un rovescio della medaglia che il sindaco stesso riconosce: «questa crescita ha portato anche ad un risultato parallelo e collegato, quello che ormai trovare una casa in affitto in città è ormai impossibile». Le zone più contese, dice, sono Villaggio Blu e Pontegrande, dove un appartamento libero è «una vera impresa». Più residenti, aggiunge, significa anche più investitori e nuova economia sul territorio.

L’area industriale è piena, e serve un nuovo piano

Il problema che Fiorletta pone come prossimo passo è proprio la scarsità di spazio: «oggi ci troviamo nella condizione che l’area industriale è ormai satura ed attendiamo anche un input dalla Regione Lazio per il nuovo Prg per nuove aree produttive».

Sul territorio, ricorda, è prevista anche la TAV. Tra gli investimenti già in corso cita quelli di 2K per il capannone di Action e di Techbau, e annuncia che il 20 ottobre sarà inaugurato, a fianco di Froneri, il polo del freddo automatizzato più grande del Sud Europa, realizzato da New Cold. A questo si aggiunge l’arrivo di ABB Sace, che porterà a Ferentino 120 lavoratori da Frosinone.

Due annunci in esclusiva

Il sindaco non si ferma alla fotografia dell’esistente e rilancia due notizie che definisce dell’ultima ora. La prima riguarda l’ex Fioravanti, lo stabilimento che produceva tortellini: sarebbe vicino a un’acquisizione da parte di un gruppo del sorano, che avrebbe già presentato un progetto di ampliamento. La seconda riguarda un settore nuovo per il territorio, quello delle piantagioni verticali: una società pronta a produrre 40mila buste di verdura al giorno sarebbe prossima all’apertura.

A questi si aggiunge l’investimento già annunciato in precedenza da Volvo Italia per un magazzino di mezzi pesanti con officina, e la realizzazione di altri due opifici vicino ad Action.

Tra un capannone che cambia produzione e un altro che non esisteva ancora, Ferentino si racconta come una città che attrae gli investimenti. Merito di una visione partita da lontano: dagli anni in cui era sindaco Francesco Scalia e più ancora quando il giovane avvocato di Ferentino passò a fare il Presidente della Provincia e poi l’assessore regionale. È in quella fase che nasce la visione di un casello autostradale nel pieno della zona industriale all’epoca appena sfruttata e lontana dai volumi di oggi. Ed è sempre in quella fase che c’è la visione della superstrada che collega con Frosinone e Sora per arrivare proprio davanti al Casello. E lì potrebbe nascere la nuova stazione del Treno ad Alta Velocità con impiego notturno per il traffico merci.

A portare avanti quella visione furono Piergianni Fiorletta, Antonio Pompeo (da sindaco e da Presidente della Provincia) ed ora di nuovo Fiorletta al terzo mandato.

Il centro storico, l’altra faccia dell’espansione

Fiorletta rivendica anche un lavoro parallelo sul cuore della città, a bilanciare la crescita nelle aree industriali: il recupero del Teatro Romano, l’apertura del Museo e il progetto di housing sociale, che punta a recuperare le case abbandonate nel centro di Santa Lucia per destinarle alle nuove coppie che non possono permettersi altre soluzioni abitative.

Ed è lì che ora si dovrà concentrare l’attenzione: creare alloggi per tutti i nuovi lavoratori che vorranno abitare vicino al loro posto di lavoro. Una sfida per Fiorletta e chiunque sarà il suo successore.