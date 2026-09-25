Ferentino, la tentazione del Fiorletta-quater e le manovre di… salotto

L'ex vicesindaco e attuale consigliere comunale Luigi Vittori rilancia la ricandidatura del sindaco che aveva detto più volte di volersi ritirare. Gli scenari infatti stanno cambiando e il primo cittadino potrebbe tornare sui suoi passi forte dei risultati politici e amministrativi ottenuti. Intanto si susseguono le riunioni dei giovani consiglieri decisi ad incidere sulle prossime scelte in particolare elettorali

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

“Il mio candidato sindaco per il quinquennio 2028-2033 è Piergianni Fiorletta”. Luigi Vittori, storico ex vicesindaco ed oggi consigliere provinciale e comunale di maggioranza a Ferentino, non è un politico di primo pelo. Le sue parole pesano nel panorama politico dove gode di un enorme seguito e sa bene che ogni dichiarazione in politica può fare la differenza. Soprattutto adesso che mancano circa 18 mesi alle elezioni Comunali.

Il sindaco Piergianni Fiorletta, esponente del Pd come Vittori, suo braccio destro, ha detto più volte che avrebbe fatto un solo mandato: il terzo per lui che sindaco lo era già stato due volte di fila, prima del decennio di Antonio Pompeo. Negli ultimi giorni però alcuni dettagli porrebbero aprire scenari inaspettati. Le parole di Luigi Vittori non sono state casuali.

Due motivi per la ricandidatura di Fiorletta

Il Museo Archeologico inaugurato da Fiorletta

Ci sono due elementi che fanno pensare ad una ricandidatura di Fiorletta. Il primo è politico. Se non si dovesse ritornare alla contrapposizione classica centrosinistra-centrodestra, l’unico politico in grado si tenere unita una riedizione della attuale coalizione extralarge (Pd, FdI, Lega e M5S) sembra essere proprio l’attuale sindaco. Lo dimostra il fatto che nelle cene, riunioni o incontri dei giovani consiglieri non tutti sono stati invitati. Solo Fiorletta aggrega tutti.

Poi c’è il lato amministrativo. Fiorletta continua il suo percorso tra lavori, progetti e inaugurazioni. Dopo aver aperto il Museo Archeologico MAF, il sindaco non ha nascosto l’obiettivo di realizzare un Museo di Arte Contemporanea ed un percorso pedonale attorno alle mura. E la volontà di continuare a realizzare la sua visione di Ferentino potrebbe essere l’elemento capace di spingerlo al voto per un Fiorletta IV.

I giovani consiglieri continuano le consultazioni

Alessandro Rea con Piergianni Fiorletta

Se invece il sindaco decidesse di non compiere quel passo e non ripresentarsi alle urne? Continuano gli incontri di… salotto soprattutto da parte del gruppo dei giovani dei consiglieri: che stanno cercando di fare una sintesi in vista del momento in cui anche loro verranno chiamati per esprimere il loro parere sul candidato sindaco. L’altra sera c’è stata l’ennesima riunione a cui hanno partecipato il delegato ai Lavori Pubblici Alessandro Rea, Cristian Piermattei, Luca Zaccari ed un esponente di FdI. Pochi invitati appunto.

I diiretti interessati negano come per le cene precedenti ma i ben infomati giurano che l’incontro si è svolto per programmare il presente ed il futuro. Insomma il gruppo dei giovani consiglieri continua il suo percorso lanciando segnali chiari: ci sono e vogliono contare.

Una delle soluzioni proposte è che l’aspirante successore di Fiorletta venga scelto attraverso le primarie: dove Vittori punterebbe sullo stesso Fiorletta.

Guerra fredda tra Rea e Pro

Il vicesindaco Andrea Pro

Intanto emerge un altro elemento nel panorama politico ferentinate che potrebbe avere risvolti in chiave elettorale: il rapporto freddo tra Alessandro Rea ed il vicesindaco Andrea Pro. Insieme, tre anni fa hanno fondato la civica Enea che esprime due consiglieri: Federica Mastrangeli ed appunto Pro che appartiene al Pd ed è uno dei pochi giovani cresciuti nelle sezioni di Partito. Si è avvicinato di recente a Sara Battisti. Sui motivi del raffreddamento nessuno parla: c’è chi giura che ci sia una matrice politica ed una diversa visione del futuro in città.