Ferentino, maggioranza in frantumi: lo spettro del rimpasto in Giunta

La coalizione extralarge che sostiene il sindaco Fiorletta va a sbattere sulla questione-Palestina dopo la presentazione di due documenti da parte di Berretta e Bernardini. Una situazione inevitabile viste le diverse posizioni dei consiglieri che seppur civici nell'assise sono esponenti dei partiti politici più disparati come PD, M5S, Lega e FdI. Tutti gli scenari

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Primi preoccupanti segni di scollamento: la coalizione che ha eletti due anni fa il sindaco di Ferentino Piergianni Fiorletta non esiste più. Ad una ad una stanno cominciando a scollarsi le liste civiche nate per superare l’imbarazzo di esporre insieme simboli di Partiti del tutto incompatibili tra loro. Poco alla volta, gli eletti si stanno chiamando fuori dal Gruppo e ne stanno costituendo di nuovi: con il paradosso di avere quasi un Gruppo per Consigliere. Fin qui nulla di allarmante.

ll problema nasce nel momento in cui ogni monogruppo pensa di poter reclamare un assessore in Giunta. Ora lo spettro del rimpasto aleggia dietro l’angolo .

La spaccatura sulla Palestina

Maurizio Berretta

Le divergenze sono venute alla luce in maniera netta ieri pomeriggio in Consiglio dove la maggioranza si è spaccata su una mozione del consigliere Gianni Bernardini (vicino al M5S) relativa riconoscimento dello stato di Palestina. Il consigliere- sempre di maggioranza – del centrodestra Maurizio Berretta ha presentato un Odg alternativo con cui chiedere al sindaco ed alla giunta di creare un punto di raccolta di aiuti umanitari per le popolazioni della striscia di Gaza. Le due proposte potevano essere messe insieme e magari votate all’unanimità ma la maggioranza non è riuscita a trovare una sintesi. (Leggi qui: Ferentino, la guerra di Gaza e la Palestina fanno litigare la maggioranza).

Lo scollamento è stato totale. Il sindaco Piergianni Fiorletta del Pd non ha potuto prendere una posizione netta: in maggioranza ha pezzi di Pd, di Fratelli d’Italia e di Movimento 5 Stelle. Ha lasciato votare le due proposte. C’è chi, nel Centrodestra, per non sporcarsi le mani ha battuto in ritirata abbandonando l’Aula e chi invece, come Luca Zaccari della Lega è rimasto in Aula partecipando al dibattito.

Maggioranza sempre più frammentata

Angelo Picchi e Maurizio Berretta

Oggi il sindaco Fiorletta può contare su 12 voti della maggioranza eterogenea compreso il suo. La minoranza ha cinque consiglieri: i quattro compatti del Pd di Antonio Pompeo più il suo ex assessore Angelica Schietroma.

I gruppi più numerosi con due consiglieri ciascuno sono Enea che ha Alessandro Rea, Federica Mastrangeli ed esprime in Giunta il vicesindaco Andrea Pro. Poi c’è Ferentino nel Cuore con Luigi Vittori e Federica Fiorletta che esprimono l’assessore Franco Martini. Infine Insieme Fiorletta Sindaco In Movimento con Gianni Bernardini ed Ugo Galassi che esprimono Piera Dominici in giunta. Ma Bernardini e Galassi viaggiano ormai da tempo su binari diversi: Bernardini è del M5S mentre Galassi moderato di centrodestra.

Poi tutti gruppi composti da un solo Consigliere. Giuseppe Virgili (civico ma di FdI ) ha in giunta Elena Maria Cestra, Luca Zaccari (civico- Lega ), Claudio Pizzotti unico rappresentante della civica Nuova Ferentino dopo l’uscita di Maurizio Berretta . Anche Angelo Picchi fa parte di un gruppo autonomo che rappresenta se stesso: è vicino a Sara Battisti del Pd.

Ugo Galassi con Piergianni Fiorletta

Ma non finisce qui. Proprio oggi Bernardini, capogruppo della civica Insieme Fiorletta Sindaco In movimento alla luce del voto contrario espresso ieri dall’altro consigliere Ugo Galassi, ha chiesto a quest’ultimo di uscire dal gruppo e rendersi autonomo. A quel punto la frammentazione in maggioranza sarebbe ancora più netta.

Si raggiungerebbe la quota di ben sette gruppi composti da un solo consigliere comunale. La maggior parte dei quali senza rappresentanti in giunta o Presidenza del consiglio. Appare quindi inevitabile un rimpasto per il sindaco Piergianni Fiorletta.

Gli scenari

Il vice sindaco Andrea Pro

E quali potrebbero essere gli scenari? Intoccabile il vice sindaco Andrea Pro di Enea. Blindato anche il presidente del Consiglio Claudio Pizzotti malgrado le critiche provenienti soprattutto da Maurizio Berretta. Solida la posizione degli assessori Christian Piermattei (Lega) del gruppo di Luca Zaccari e vicino a Pasquale Ciacciarelli e Mario Abbruzzese.

Meno solida la posizione di Elena Maria Cestra: il suo referente Virgili ha tessuto le lodi di Massimo Ruspandini pochi mesi fa al momento di inaugurare il Circolo cittadino ma ora sta con l’assessore regionale Giancarlo Righini. In bilico ci sarebbero Franco Martini di Ferentino nel Cuore che potrebbe essere sostituito in giunta da Luigi Vittori.

Se vittori lasciasse l’Aula per la Giunta, al suo posto entrerebbe in Consiglio la prima dei non eletti. A rischio anche la posizione dell’assessore Piera Dominici persona di fiducia del consigliere Ugo Galassi. Con la netta spaccatura in atto nella sua lista Insieme Fiorletta Sindaco In Movimento il capogruppo Gianni Bernardini potrebbe chiedere la sua testa sostenendo che non rappresenta più il Gruppo.

Una situazione non facile per il sindaco Fiorletta.