Un pranzo a Frosinone riaccende i movimenti politici in città. L’ex sindaco riallaccia i rapporti con il presidente del Consiglio comunale e il vicesindaco. Intanto Ferentino nel Cuore torna a riunirsi e guarda al futuro

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A Ferentino qualcuno l’ha già ribattezzata l’alleanza delle tre “P”: Pompeo, Pizzotti e Pro. Tre cognomi, tre figure di primo piano della politica cittadina e un incontro che potrebbe aprire nuovi scenari negli equilibri amministrativi e politici della città. I loro voti, messi dentro una stessa coalizione, sono in grado di spostare gli equilibri.

Alla Caffetteria De Mattheis di Frosinone, si sono ritrovati Antonio Pompeo, Claudio Pizzotti e Andrea Pro. Un incontro tutt’altro che banale, considerando il peso politico dei tre protagonisti e soprattutto i rapporti che, negli ultimi tempi, si erano progressivamente raffreddati ed ora tornano invece ad avere un livello di cordialità tale da mettere tutti intorno allo stesso tavolo.

Tre pezzi da novanta

Antonio Pompeo

Antonio Pompeo, già sindaco di Ferentino ed ex presidente della Provincia di Frosinone, è oggi vicesegretario regionale del Partito Democratico e punto di riferimento dell’opposizione cittadina.

Anche Claudio Pizzotti è esponente del centrosinistra e del Pd, presidente del Consiglio comunale, forte di un consenso personale superiore alle 700 preferenze.

Pure Andrea Pro milita nel Partito Democratico ed è vicesindaco, ma in amministrazione fa parte dell’area civica che esprime i consiglieri Alessandro Rea e Federica Mastrangeli. Il percorso politico di Pro è stato caratterizzato da diversi movimenti: cresciuto politicamente nell’area di Antonio Pompeo, aveva successivamente guardato a Francesco De Angelis, per poi avvicinarsi, negli ultimi tempi, a Sara Battisti.

A lungo è stato vicinissimo ad un altro Consigliere portatore di voti e di consenso: Alessandro Rea, con il quale i rapporti però ora sarebbero ormai ridotti al minimo. Colpa dell’intesa di quest’ultimo con gli esponenti civici vicini alla Lega: Luca Zaccari e Cristian Piermattei.

Cosa c’è dietro il pranzo

Claudio Pizzotti

Ma cosa si nasconde dietro il pranzo di ieri mattina? E soprattutto, quale significato politico può assumere questo ritrovato dialogo?

Antonio Pompeo si era lontano dalle dinamiche politiche di Ferentino: l’incarico da vice Segretario Regionale, la responsabilità regionale della componente dei Riformisti di Guerini, una serie di impegni professionali avevano spostato il baricentro dei suoi interessi su Roma. La morte prematura dello storico vicesindaco Luigi Vittori nelle settimane scorse ha buttato giù un’intera architettura politica che faceva riferimento alla sua posizione ed ha cambiato in modo sensibile l’intero scenario. Al punto che nei giorni scorsi, intervenendo alla trasmissione A Porte Aperte su Teleuniverso, Antonio Pompeo aveva detto che «fare il sindaco è il mestiere più bello del mondo». (Leggi qui: Pompeo torna, con lo Statuto in tasca).

L’incontro alla Caffetteria dice che l’ex sindaco ci sarà e avrà un ruolo. Quale, al momento, è ancora presto per dirlo. Intanto, però, ha riallacciato i rapporti con Pizzotti e Pro, dai quali si era allontanato dopo le ultime elezioni Regionali.

Segnali di dialogo

Andrea Pto

Parlare già di una vera e propria alleanza è prematuro, ma l’incontro rappresenta comunque un segnale da non sottovalutare. Perché da lì potrebbe nascere un nuovo polo di aggregazione politica, al quale potrebbero guardare con interesse anche i consiglieri Maurizio Berretta e Angelo Picchi, sebbene tra Berretta e Pizzotti i rapporti siano da tempo particolarmente tesi.

A dimostrazione di come il panorama sia completamente cambiato e lo scenario sia del tutto in evoluzione c’è anche il fatto che nei giorni scorsi si è svolto un incontro anche tra Pro, Berretta e Picchi.

Sul tavolo c’è la possibilità di costruire un fronte alternativo all’asse che si è progressivamente consolidato attorno ad Alessandro Rea, Luca Zaccari, Cristian Piermattei e Ugo Galassi: tutte figure politicamente vicine all’area di centrodestra.

I movimenti non si fermano

Piergianni Fiorletta (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Non è tutto. In un altro ristorante si è svolta la prima cena organizzativa di Ferentino nel Cuore, la storica lista fondata dal compianto ex vicesindaco Luigi Vittori. Un appuntamento che ha riunito diversi protagonisti della vita politica cittadina, tra cui il figlio Lorenzo, il sindaco Piergianni Fiorletta, la consigliera Federica Fiorletta, l’assessore Franco Martini, la neo consigliera Enza Paragallo, Massimo Gargani, Giovanni Dell’Orco e diversi amici di Vittori.

Il messaggio emerso dalla serata è chiaro: Ferentino nel Cuore non intende scomparire, anzi vuole rilanciare la propria presenza politica e organizzativa. Molto dipenderà, tuttavia, dalle prossime mosse del sindaco Piergianni Fiorletta. Senza il sostegno e la presenza del suo braccio destro Luigi Vittori, il percorso amministrativo potrebbe diventare più complicato e il futuro politico del primo cittadino potrebbe essere segnato dalla conclusione della sua esperienza dopo tre mandati.

A osservare con attenzione tutti questi movimenti ci sono anche il capogruppo del Pd in minoranza Fabio Magliocchetti, Giancarlo Lanzi, Angelica Schietroma e Gianni Bernardini. Resta invece, almeno per il momento, defilata Federica Mastrangeli, eletta nella lista che fa riferimento a Rea e Pro.

Angelica Schietroma

La politica ferentinate, dunque, si rimette in movimento. Tra vecchie alleanze che potrebbero ricomporsi, nuovi equilibri da costruire e liste storiche che tornano a organizzarsi, le prossime settimane potrebbero riservare sviluppi importanti. Il pranzo delle tre “P” e la cena di Ferentino nel Cuore sono due fatti distinti, ma entrambi raccontano una città politica tutt’altro che ferma.