Ferentino, ormai è scontro totale tra maggioranza ed opposizione

Consiglio comunale infuocato con le solite polemiche da una parte e dall'altra. Il sindaco Fiorletta annuncia la realizzazione del parcheggio in zona Pontegrande e dell'area camper. Ma la minoranza va all'attacco rimproverando l'amministrazione di non tutelare le fasce deboli: "Avevamo chiesto di destinare i fondi dell'avanzo di bilancio per sostenere le famiglie in difficoltà, per scopi sociali e per la manutenzione delle strade"

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Un Consiglio comunale breve ma tutt’altro che noioso quello andato in scena a Ferentino: in meno di quattro ore sono piovute scintille tra maggioranza e opposizione ma anche due importanti novità che pesano sul futuro della città.

Da un lato, il sindaco Piergianni Fiorletta ha annunciato due finanziamenti strategici: 470mila euro per il nuovo parcheggio a Pontegrande, accanto al Palazzetto dello Sport e altri 500mila per un’area camper nei pressi del cimitero di Pareti, pensata per dare una spinta al turismo itinerante.

Dall’altro, i toni si sono accesi – come ormai da copione – tra la maggioranza e i quattro dell’opposizione (Pompeo, Magliocchetti, Musa e Lanzi), che non hanno risparmiato critiche né rinunciato a mettere sotto la lente ogni voce di bilancio. Alla fine, il Consiglio ha restituito l’immagine di una città che prova a progettare ma non smette di battibeccare. E forse è anche da qui che passa la sua vitalità democratica.

La soddisfazione del sindaco Fiorletta

Piergianni Fiorletta

I due parcheggi annunciati in Consiglio sono opere moderne dotate di tutte le infrastrutture, rese possibili grazie all’impegno dell’assessore regionale Giancarlo Righini. Del nuovo parcheggio a Pontegrande se ne parla ormai da decenni ma mai c’erano stati i fondi a disposizione e la volontà politica anche perché nella stessa area sono già presenti vaste aree di sosta gratuite.

L’area camper è invece è stato un obiettivo dell’Amministrazione comunale per dotare la città di una struttura turistica. Non è un mistero che il sindaco Fiorletta e la sua giunta stiano lavorando per far sì che Ferentino diventi una città con una forte vocazione turistica.

Nel corso del Consiglio si è parlato anche di imposte: bisognava decidere la quota che il Comune chiederà ai cittadini in base alle dichiarazioni dei redditi di ciascuno. L’amministrazione Fiorletta ha deciso di lasciare invariate le fasce di reddito sulle quali calcolare l’addizionale Irpef.

Forti critiche dall’opposizione

Ma proprio su questo si è innescato lo scontro con la minoranza. Che aveva avanzato una proposta: non solo evitare gli aumenti ma tagliare le tasse per i redditi più bassi. In che modo? Destinando 700mila euro di avanzo d’amministrazione “a sostegno delle famiglie in difficoltà per gli aumenti della Tari ed alle aziende colpite nei ricavi dalla chiusura della variante Casilina”. Proposta respinta: “L’amministrazione Fiorletta ha confermato di nuovo la sua scarsa attenzione alle fasce più deboli della città, votando contro la proposta della minoranza di innalzare la soglia di esenzione per l’addizionale IRPEF comunale da 10.000 a 12.000 euro“, hanno spiegato i quattro dell’opposizione.