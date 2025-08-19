Ferentino, per una volta i problemi non hanno colore politico

Maggioranza ed opposizione unite idealmente per risolvere i problemi di via Colle Castello e delle Tofe. Gli abitanti lamentano un aumento dell'inquinamento e strade ridotte a colabrodo a causa del transito di mezzi pesanti che trasportano il materiale estratto da Cava Sigillo. Se il sindaco Piergianni Fiorletta non risponde alle proteste, Fabio Magliocchetti del PD ed il presidente del Consiglio comunale Claudio Pizzotti sposano la causa dei residenti

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Per una volta insieme: maggioranza ed opposizione unite idealmente a Ferentino. A fare da calamita tra gli opposti sono le zone di via Colle Castello e Le Tofe, nei pressi di Cava Sigillo. I loro problemi durano da anni ed ora a lanciare un segnale comune per individuare una soluzione sono Claudio Pizzotti (presidente del Consiglio comunale in quota maggioranza) e Fabio Magliocchetti (capogruppo del Partito Democratico, in opposizione).

Alla base delle lamentele dei cittadini c’è l’attività connessa alla Cava Sigillo. Una società regolarmente autorizzata estrae e trasporta materiale per le sue produzioni. L’estrazione è regolata da un protocollo aggiornato di recente. Nulla da eccepire fin qui.

Inquinamento e strade colabrodo

Il sindaco Piergianni Fiorletta

Il problema è legato al transito dei mezzi pesanti che trasportano il materiale. Le strade sono usurate da tempo, si genera polvere e soprattutto i camion da cantiere – dicono i residenti – andrebbero veloci. Una situazione che ha portato i cittadini a scrivere una lettera di protesta al sindaco Piergianni Fiorletta ed agli uffici comunali. Senza avere risposte.

Secondo gli abitanti della zona la situazione con il passare del tempo sarebbe diventata insostenibile. Così i due consiglieri sono intervenuti con idee e soluzioni diverse sposando la stessa causa.

La protesta di Magliocchetti

Fabio Magliocchetti

Fabio Magliocchetti non risparmia critiche al sindaco Piergianni Fiorletta, reo di non voler ascoltare le proteste dell’opposizione e soprattutto degli abitanti della zona che vivono disagi quotidiani. “In più occasioni nel corso del dibattito consiliare abbiamo sollecitato il rispetto della convenzione, che prevede il limite di velocità e la manutenzione stradale. Personalmente ho sollevato il problema che dal 2021: il Comune non verifica lo stato degli scavi e quindi non sa se è rispettato il piano di coltivazione della cava“.

Il consigliere del PD lanciando interrogativi. “Ho presentato la mozione per chiedere di studiare se il terremoto che c’è stato con epicentro la cava Sigillo poteva essere collegato agli scavi ma ancora è stata bocciata“.

In pratica, l’opposizione accusa la maggioranza di inerzia e mancato controllo sulla cava Sigillo. Nonostante ripetute sollecitazioni in Consiglio, mozioni puntualmente respinte e richieste di verifica sull’attività estrattiva e sulla sicurezza stradale, il Comune – denuncia – non monitora da anni il rispetto del piano di coltivazione. Il tono si fa più acceso quando Magliocchetti collega persino un recente sisma all’attività della cava, senza però ottenere ascolto. La critica principale non è solo tecnica ma politica: secondo l’opposizione, la maggioranza sarebbe sorda alle istanze dei cittadini e cieca di fronte a potenziali rischi ambientali.

L’intervento di Pizzotti

Claudio Pizzotti

Fin qui Magliocchetti. Anche Pizzotti che abita in zona Tofe è intervenuto. “Come maggioranza abbiamo già da tempo richiesto il ripristino integrale del manto stradale nel primo tratto di via Molazzete così da restituire sicurezza e decoro alla strada – ha sottolineato il presidente del Consiglio comunale – La società che si occupa del trasporto, oltre a provvedere alla manutenzione ordinaria, ci ha assicurato che i lavori di ripristino inizieranno a breve”.

Pizzotti cerca di rassicurare gli abitanti: “Parallelamente ci stiamo impegnando con gli uffici per individuare una soluzione alternativa che consenta di limitare al massimo i disagi ed evitare il passaggio dei mezzi pesanti in prossimità delle abitazioni”. La soluzione alternativa sarebbe quella di individuare altra strada dove far transitare i mezzi.

Claudio Pizzotti prova a gettare acqua sul fuoco delle polemiche, rivendicando l’impegno della maggioranza. Sottolinea che da tempo è stata chiesta la sistemazione del manto stradale su via Molazzete, uno dei tratti più colpiti dal passaggio dei mezzi pesanti legati all’attività estrattiva. La società incaricata, dice, ha garantito l’avvio imminente dei lavori. In parallelo, Pizzotti annuncia l’apertura di un confronto con gli uffici per individuare una viabilità alternativa che tenga i camion lontani dalle abitazioni.

Una promessa chiara, ma che resta – per ora – sulla carta. L’effettiva svolta si misurerà solo quando i lavori partiranno davvero e si capirà se la nuova viabilità è praticabile.