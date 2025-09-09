Ferentino, Pizzotti tra due fuochi: il presidente diventa un caso-politico

In Consiglio comunale attacco trasversale al numero uno dell'assise. Fabio Magliocchetti del PD ha chiesto le dimissioni dopo la vicenda della conferenza dei capigruppo svoltasi sia in presenza che da remoto. A rincarare la dose ci ha pensato il consigliere di maggioranza Maurizio Berretta. Sulla vicenda dell'autovelox botta e risposta tra Antonio Pompeo ed il sindaco Piergianni Fiorletta

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Doveva essere un Consiglio comunale di routine con pochi punti all’Ordine del Giorno: una variazione di Bilancio, il Documento Unico di Programmazione ed alcune mozioni presentate dalla minoranza. Su tutte quella sull’aiuto alle attività commerciali che hanno subito danni per la chiusura della Casilina a seguito dei lavori dell’Anas per realizzare un ponte in località Giovina Tofe. E la possibilità di installare un autovelox sulla via Casilina.

Invece a Ferentino l’assise civica ha visto nuovamente la netta contrapposizione tra la maggioranza che fa capo al sindaco Piergianni Fiorletta e la minoranza di cui fa parte l’ex primo cittadino Antonio Pompeo. Hanno dato vita ad un duello dialettico affilato, orgoglioso, combattuto, nel quale è sembrato di vedere due politici allo specchio. (Leggi qui Fiorletta e Pompeo, duello allo specchio: due facce della stessa Ferentino).

Attacco frontale a Pizzotti

Claudio Pizzotti, Antonio Pompeo e Piergianni Fiorletta

La novità è stato l’attacco frontale della minoranza al presidente del Consiglio comunale, Claudio Pizzotti. Critiche che sono state supportate anche da un intervento del consigliere di maggioranza Maurizio Berretta in rotta di collisione con Pizzotti ormai da tempo. I due erano stati eletti nella stessa lista ma poi Berretta di è dichiarato indipendente.

Ad accendere la miccia contro Pizzotti è stato Fabio Magliocchetti del PD. Ha preso spunto dalla convocazione del Consiglio comunale e dalla Conferenza dei Capigruppo che la precede per organizzare i lavori d’Aula. Una conferenza questa volta convocata in forma anomala: con alcuni consiglieri di maggioranza in presenza ed altri collegati in videochiamata whatsapp con il sindaco.

Fabio Magliocchetti

Cosa non andava? Per Magliocchetti, il regolamento non prevede la modalità m ista per le riunioni dei Capigruppo. E – cosa ancora più grave – quando il sindaco ha visto che mancavano pezzi importanti della maggioranza li ha fatti videochiamare. E le opposizioni? A loro la chiamata non è arrivata. Così sostiene il Consigliere e così ha ribadito l’ex sindaco Antonio Pompeo, leggendo il regolamento e mettendo in chiaro “Potevamo far annullare la seduta, potevamo non partecipare. ma non ci interessa fare polemica sterile: viene prima Ferentino”

Una situazione che ha portato Magliocchetti a chiedere le dimissioni a Pizzotti mentre anche Alfonso Musa e Pompeo dalla minoranza hanno attaccato la maggioranza. Berretta da parte sua ha puntato il dito contro Pizzotti chiedendogli di smistare meglio la posta destinata ai Consiglieri: “A me mi ferma la gente e mi dice che non l’ho nemmeno degnata di una risposta: a me, le loro mail non mi sono state girate”.

La difesa del presidente

Claudio Pizzotti e Maurizio Berretta quando erano in sintonia

Secca la replica di Pizzotti e del sindaco Fiorletta che hanno ribadito la regolarità nelle procedure. Poi Magliocchetti ha puntato nuovamente il dito contro Pizzotti per la mancata presenza nell’ordine del giorno di una mozione del consigliere di maggioranza Gianni Bernardini sul tema rifiuti. Anche in questo caso la risposta di Pizzotti non si è fatta attendere. Ha fatto sapere che Bernardini ha ritirato la mozione trasformandola in interrogazione a risposta scritta.

Poi la chiusura della Casilina e la mozione della minoranza con richiesta di sostegno economico alle attività colpite di più da questa problematica. La minoranza ha invitato il sindaco Fiorletta a prendere una decisione politica. Rimproverandogli che se non voleva votare la mozione, almeno avrebbe dovuto presentarne una di maggioranza.

La posizione di Fiorletta sull’autovelox

Piergianni Fiorletta

“La riapertura del ponte è ormai questione di giorni. Siamo consapevoli dei sacrifici affrontati dalle attività commerciali, in particolare lungo la Casilina. Una volta ristabilito il traffico, l’Amministrazione si impegna a definire criteri concreti per riconoscere e sostenere chi ha subito danni in questo periodo di chiusura”, ha spiegato il primo cittadino.

Infine la mozione sulla possibilità di installare un autovelox sulla via Casilina. Il consigliere Antonio Pompeo ha invitato il sindaco a dire la verità ai cittadini. Che, nella narrazione di Pompeo è questa: l’iter è partito da una richiesta di Piergianni Fiorletta alla Prefettura a seguito del decreto Salvini, di una riunione in Prefettura e di un decreto prefettizio.

Luigi Vittori (Foto © WebAL)

Pronta la risposta di Fiorletta: “In merito alle notizie circolate sull’autovelox, preciso che ad oggi non c’è nulla di definitivo e nessuno sta installando alcun dispositivo. La questione sarà affrontata e valutata con attenzione. È indubbio però che il tratto interessato sia molto pericoloso: insieme alla maggioranza studieremo tutte le possibili soluzioni di viabilità utili a garantire maggiore sicurezza”. Soprattutto: non sarà una scelta del sindaco: “Qualsiasi cosa si deciderà sull’autovelox, sarà una scelta all’unanimità della mia intera maggioranza”

Alla fine su proposta del consigliere Luigi Vittori, poi è uscito dall’aula, il punto all’ordine del giorno è stato rinviato.

Tutti i fondi per 4 film

Papa Leone (Foto © Ansa / US Vatican Media)

Pompeo al veleno anche quando ha parlato dei fondi per il Giubileo assegnati a Ferentino per l’accoglienza dei pellegrini. “E voi cosa nei avete fatto? Avete speso 40 mila euro per dei film. Non per produrre dei film per per riprodurli, per proiettarli in piazza. Mi auguro per voi che la Regione, al momento della rendicontazione, sia di manica larga”.

Una seduta andata avanti fino a sera. Nella quale ci sono stati continui assalti, colpi parati e controassalti. Restano le distanze enormi tra maggioranza e minoranza mentre si fa sempre più duro lo scontro tra i due ex alleati Maurizio Berretta e Claudio Pizzotti.