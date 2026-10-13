Ferentino, rimpastino in rosa

A Ferentino l’assessore Elena Maria Cestra verso l’addio su richiesta di FdI, che indicherà la sostituta. Resta aperto il ricorso al Tar di Piera Dominici, la richiesta di delega di Bernardini e il nodo Fiorletta quater.

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Mancano ancora due anni alle elezioni Comunali di Ferentino ma la Giunta si muove già come se si votasse a primavera. Un assessore in bilico, una delega contesa, un ricorso irrisolto e, sullo sfondo, la domanda che pesa più di tutte: se Piergianni Fiorletta corra per un quarto mandato, con chi e contro chi.

L’ultimo cambio, quello di Piera Dominici sostituita da Michela Guida alla Pubblica Istruzione non ha ancora smesso di far rumore che già se ne prepara un altro. E anche questo, come il precedente, è un cambio tutto al femminile.

Maria Elena Cestra

Sulla graticola c’è l’assessore Elena Maria Cestra, civica in quota Fratelli d’Italia. A chiedere il cambio è proprio il Partito che l’aveva indicata: non per limiti di natura amministrativa, non per ragioni di fedeltà politica, più semplicemente per una questione di equilibri interni. Sarà sempre FdI ad esprimere la sostituta, un’altra donna (per mantenere inalterate le proporzioni sulle quote rosa in Giunta), non necessariamente di Ferentino ma con comprovata esperienza. I tempi, fanno sapere fonti vicine a FdI, saranno brevi: perché la mossa serve anche a preparare il terreno per le amministrative del 2028. Il Partito, insomma, non cambia assessore. Si riposiziona.

Il nome che non si tocca

I rumors parlavano anche della possibilità di un secondo cambio. Rumors, nulla di più. Oltretutto senza fondamento: l’assessore al Bilancio Franco Martini (in quota alla civica Ferentino Nel Cuore) è un intoccabile. Su di lui c’è la blindatura totale del sindaco Piergianni Fiorletta: un veto del primo cittadino, a differenza di una richiesta di Partito, chiude la discussione ancor prima che inizi.

Piera Dominici ed Ugo Galassi dall’avvocato per il ricorso al Tar

Il rimpastino, con ogni probabilità, si fermerà a Cestra. Ma al tempo stesso c’è un’altra posizione da sistemare. Perché pende ancora il ricorso al Tar della stessa Piera Dominici: contesta le motivazioni della propria estromissione. Ai giudici amministrativi ha evidenziato una carenza di motivazione, non ha chiesto la sospensiva ma la discussione nel merito . Ed i tempi di un ricorso di merito non sono mai brevi. Per questo, la scelta è apparsa come una mossa tattica: dare tempo al sindaco per valutare le mosse con cui evitare lo scontro, personale e politico. (Leggi qui: La staffetta in Giunta finisce al Tar: «Revocare solo per un patto politico è illegittimo»).

Il ritiro del ricorso al Tar resta un’ipotesi ma ad una condizione: che all’ex assessore venga riconosciuto politicamente il lavoro svolto nei tre anni in Giunta, definiti con dedizione e buoni risultati. In pratica, si sta valutando un ruolo da affidarle e dove abbia di nuovo la possibilità di mettere in evidenza le sue capacità amministrative. Inoltre, la delega alla Pubblica Istruzione che era sua potrebbe finire al consigliere Ugo Galassi, che già detiene quella al Commercio: un modo per tenere la delega nella stessa area politica, pur avendo cambiato il nome in Giunta.

Chi resta senza delega chiede la sua

Gianni Bernardini

Nella stessa lista civica Insieme Fiorletta Sindaco In Movimento, c’è un consigliere di maggioranza che una delega non ce l’ha mai avuta: Gianni Bernardini. Si comportava come se la avesse: alla lunga questo ha creato qualche mugugno. Ha mollato. Ma ora una delega l’ha chiesta ufficialmente al sindaco, che ha preso tempo. Bernardini vorrebbe lavorare a fianco dell’ufficio tecnico. Resta da vedere se il tempo preso da Fiorletta sia prudenza o un altro modo per dire non ancora. (Leggi qui: La manutenzione torna all’ufficio tecnico. E Bernardini lascia i numeri sul tavolo).

Il dibattito sul quarto mandato

Sullo sfondo di tutti questi movimenti c’è una domanda più grande: Fiorletta quater sì, Fiorletta quater no. Il sindaco è al terzo mandato, i primi due li aveva svolti vent’anni fa e dopo i dieci anni del sindaco Antonio Pompeo (anche presidente della Provincia) ora c’è la possibilità di un secondo mandato consecutivo per Fiorletta che sarebbe così il quarto. Il dibattito non è se il sindaco possa farlo o non, sul piano giuridico. Ma su quello politico. Con quale coalizione, se in una riedizione di questa maggioranza che ha messo insieme pezzi di Pd, Fratelli d’Italia e Lega oppure se con un ritorno di un centrosinistra organico.

Fabio Magliocchetti

Su questo punto arriva l’affondo del capogruppo Pd (che siede nei banchi dell’opposizione) Fabio Magliocchetti. Prende a modello proprio la crisi di Frosinone: «Sull’esempio di Mastrangeli a Frosinone, il sindaco Fiorletta farebbe bene a revocare l’intera Giunta per poi ricostituirla secondo due opzioni alternative. O cambia il quadro politico e nomina assessori espressione soltanto di partiti e movimenti di centrosinistra, oppure mantiene l’attuale assetto con la Lega e Fratelli d’Italia nominando assessori i Consiglieri comunali che hanno deleghe pesanti. Facendo finalmente chiarezza ed operando con trasparenza, assumendosi la piena responsabilità di lavorare per un futuro assetto di destra del governo cittadino nel 2028».

Tradotto: o si sceglie un campo, o si smette di far finta di non averlo già scelto.