Il provvedimento approderà nel prossimo Consiglio comunale. Previsto il riordino del commercio su aree pubbliche con nuove opportunità di lavoro, regole più chiare e maggiore attenzione al decoro urbano

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Un banco su un’area pubblica e, a fargli da regola, un piano scritto nel 2006: l’anno in cui l’Italia vinse i Mondiali e l’iPhone non esisteva ancora.A Ferentino il prossimo Consiglio Comunale lo manda in archivio e ne porta uno nuovo, allineato al Testo Unico del Commercio della Regione Lazio.

Ad annunciare la novità è stato il Consigliere comunale con delega al Commercio, Ugo Galassi, che ha seguito il percorso di elaborazione del nuovo provvedimento insieme all’Ufficio Commercio, guidato dall’architetto Torricelli. «Dopo vent’anni era ormai indispensabile riscrivere le regole» dichiara Galassi.

Perché cambiarlo, cosa aveva che non andava e lo rendeva superato? «Il piano del 2006 era nato in un contesto completamente diverso e non era più adeguato alle esigenze degli operatori, dei cittadini e della città. Con questo nuovo piano e regolamento diamo a Ferentino uno strumento moderno, in linea con la legge regionale del 2019, con regole chiare, certe e uguali per tutti».

Una nuova organizzazione

Mercatino dell’usato

Il nuovo piano ridisegna l’organizzazione del commercio su aree pubbliche. Come? Individuando gli spazi destinati a mercati, fiere, posteggi e definendo le modalità di svolgimento delle attività. Saranno stabilite inoltre le zone in cui il commercio sarà vietato o sottoposto a limitazioni, nel rispetto degli indirizzi regionali.

Il regolamento, invece, disciplina in maniera organica e trasparente l’assegnazione dei posteggi, gli orari, le autorizzazioni, i controlli e le disposizioni relative al decoro e alla sicurezza delle aree interessate.

Tra gli obiettivi principali figurano il pieno adeguamento alla normativa regionale, il superamento definitivo del piano del 2006, il riordino di mercati e fiere e una maggiore certezza delle regole per operatori, associazioni di categoria e cittadini. Particolare attenzione sarà riservata anche alla tutela del centro storico, al decoro urbano, alla sicurezza, al sostegno delle attività che operano nel rispetto delle norme e al contrasto dell’abusivismo.

Galassi: “Vogliamo rilanciare il settore”

Il percorso di elaborazione è stato accompagnato dal confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Prima dell’approdo in Consiglio comunale si è infatti svolto un incontro preliminare durante il quale sono state ascoltate le richieste e le osservazioni delle associazioni, successivamente integrate nel testo del nuovo piano e regolamento.

Ugo Galassi, delegato al commercio a Ferentino

«Il commercio su aree pubbliche non è solo un’attività economica – sottolinea Galassi –. Mercati e fiere sono parte dell’identità di Ferentino, un punto di riferimento per i cittadini e un volano per il commercio locale e il turismo. Con questo piano vogliamo valorizzarli, renderli più attrattivi, ordinati e vivibili, tutelando al tempo stesso chi lavora onestamente. E lo abbiamo fatto ascoltando chi ogni giorno vive il mercato».

La nuova pianificazione guarda anche allo sviluppo e alla crescita economica del territorio. Sono infatti previsti nuovi spazi, nuovi mercati e nuovi chioschi, con la conseguente creazione di ulteriori opportunità lavorative e prospettive per gli operatori. Un intervento che punta dunque non soltanto ad aggiornare le regole dopo due decenni, ma anche a rilanciare il commercio su aree pubbliche, valorizzando una componente importante della vita economica e sociale di Ferentino.