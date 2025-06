Ferentino, tutti padri del miracolo (da 45mila euro)

Giubileo di San Finanziamento: la corsa al merito nella Repubblica delle storie Facebook. A Ferentino tutti padri dei 45mila euro che devono arrivare.

A Ferentino, città di santi, campanili e post su Facebook, il miracolo si è compiuto: 45mila euro arrivano dal Giubileo grazie a un finanziamento regionale. E da quel momento, nella Giunta più eterogenea della provincia — dove ex Pd, Lega e Fratelli d’Italia convivono sotto lo stesso tetto civico come coinquilini che si parlano solo per messaggi — è scattata la corsa alla paternità. Anzi, alla “paternità multipla“, tipo atto di battesimo con più firme. (Leggi qui: Fondi per il Giubileo: ecco i Comuni che hanno preso i soldi).

Il primo a tagliare il traguardo della celebrazione è stato Luca Zaccari (Lega), che non ha perso tempo: ha condiviso la notizia nelle sue storie Facebook con due emoji evocative. Un razzo e il giglio simbolo della città. Messaggio subliminale: “Siamo partiti. E io c’ero”.

Chi plaude e chi ci mette la foto

Subito dopo, Christian Piermattei — altro membro della giunta e assessore dal piglio più sobrio — condivide la stessa immagine, ma senza emoji, né commento. Una sobrietà sospetta, quasi meditativa: quando la didascalia manca, è la foto a parlare. E in questo caso, parla come un comunicato stampa.

Poi arriva Giuseppe Virgili, coordinatore di Fratelli d’Italia, che invece di affidarsi alle emoji va giù pesante con Photoshop: prende la notizia del finanziamento, ci incolla la sua faccia accanto e pubblica. Un po’ come se avessero firmato insieme la delibera, lui e la Regione. Il risultato? Sembra quasi che il finanziamento sia arrivato con un vaglia personale. E invece era il Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Ma chi li ha portati?

Piergianni Fiorletta

In tutto questo, il cittadino medio guarda il carosello digitale e si chiede: ma questi 45mila euro, chi li ha davvero portati a casa? La risposta, ovviamente, è “la squadra di Piergianni Fiorletta”, “l’impegno collettivo”, “la sinergia tra enti”. Tradotto: nessuno sa bene chi li abbia ottenuti, ma tutti sanno come intestarseli.

Del resto, a Ferentino l’unica cosa più affollata della maggioranza comunale è il retro di una foto istituzionale: c’è sempre un dito in più, una firma in più, un selfie in attesa. Il Giubileo, almeno qui, è già cominciato. E il miracolo vero sarà non quello dei fondi ricevuti, ma riuscire a trovare un solo protagonista.

Perché 45mila euro si possono anche dividere. Ma la gloria, no.