Attorno ad un tavolo si sono ritrovati Claudio Pizzotti, Alessandro Rea, Luca Zaccari e Giuseppe Virgili. I giovani amministratori provano a fare asse. E Forza Italia fa campagna acquisti.

Giurano che si sia trattato di un pranzo organizzato last minute per parlare tra amici. E mettere a punto la strategia per il prossimo Consiglio comunale in programma domani dalle ore 16.30 con all’ordine del giorno il Bilancio di previsione 2025-2027, una variazione al bilancio 2024-2025, una variante urbanistica al PRG per realizzare un nuovo svincolo sulla superstrada Ferentino-Sora.

Ma durante il pranzo si è parlato anche del lato amministrativo della città di Ferentino, guidata dal sindaco Piergianni Fiorletta con una maggioranza che va da sinistra a destra e della quale tutti e quattro i commensali fanno parte. Allo stesso tavolo erano seduti il presidente del Consiglio Comunale Claudio Pizzotti (Pd), mister preferenze alle ultime elezioni amministrative Alessandro Rea (Pd), l’ex presidente del Consiglio provinciale di Frosinone Luca Zaccari (Lega) ed il consigliere Giuseppe Virgili (Fratelli d’Italia).

Nei giorni scorsi, il presidente d’Aula è stato all’iniziativa politica nazionale del Comitato che sostenne Stefano Bonaccini nella corsa per diventare Segretario nazionale Pd contro Elly Schlein. E prima ancora era stato ad un pranzo con gli esponenti territoriali di Area Dem. Le evidenze dicono (ed a tavola è stato confermato) che stia preparando il terreno per il post Fiorletta: quando il tavolo degli alleati si riunirà per decidere il successore o affidare alle Primarie il compito di selezionare il nome, lui vuole esserci.

Ma fino ad allora (è stato ribadito al tavolo) niente screzi, niente fratture, niente tensioni. La fedeltà al progetto Ferentino 2030 (la coalizione che ha eletto Fiorletta sindaco per la terza volta) non è in discussione. (Leggi qui: Pizzotti, quello che per adesso sta con tutti e con nessuno, e lo dice lui. E leggi anche Il centrodestra diserta gli eventi di Fiorletta e dice “è un caso”).

Chi sta cercando di scardinare quell’alleanza è Forza Italia, l’unica a non farne parte. Nei mesi scorsi ha invitato più volte Lega e Fratelli d’Italia a mollare il cartello civico guidato dal sindaco Pd e costruire una coalizione di centrodestra. Gli hanno risposto No grazie, Ferentino ha problemi più importanti.

Il commissario cittadino Pietro Stabile intanto rafforza il Partito. Nei giorni scorsi c’è stato il ritorno di Anna Cellitti, prima dei non eletti della Lega nella civica Raddoppiamo l’Impegno che esprime in maggioranza il consigliere Luca Zaccari e l’assessore Cristian Piermattei.