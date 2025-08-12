Fermate quel bando: errori nella gara per il Polivalente, Bellator chiede lo stop

Dopo la polemica sul bando "doppio” per lo Stadio del Nuoto ora la Bellator mette le mani avanti per non trovarsi di nuovo involontariamente nell'occhio del ciclone. Sul bando per il Polivalente ci sono interrogativi seri sul capitolato, denunciando errori sui costi di gestione e sul canone. E chiede la ripubblicazione del bando.

A Frosinone, il filo dell’ironia è che stavolta la polemica non la solleva l’opposizione, ma chi il bando potrebbe vincerlo o comunque conoscerlo bene: la Bellator. Il caso sembra un bis di quello accaduto la scorsa primavera per lo Stadio del Nuoto al Casaleno: un balletto tra il capitolato approvato dalla Giunta comunale di Frosinone (che metteva i lavori di manutenzione sulle spalle del concessionario, cioè la Bellator che vinse la gara) e quello effettivamente pubblicato dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia (che invece li metteva sulle spalle del Comune, che alla fine ha pagato). Ora tocca al bando per la piscina Polivalente di viale Mazzini finire sotto la lente. E a mettercelo è proprio la Bellator che intende partecipare alla gara ma non vuole trovarsi ancora una volta al centro della polemica senza avere fatto nulla per crearla.

La mossa è preventiva: “Meglio correggere subito che finire di nuovo in pasto a polemiche e strumentalizzazioni” è il senso della nota inviata alla SUA. E dentro quella nota, Bellator mette nero su bianco quello che definisce un errore macroscopico: i costi di gestione delle utenze indicate nel capitolato (energia elettrica, gas e acqua) per un importo di appena 10mila euro l’anno. Una cifra che, secondo la società, non basterebbe neppure per un mese di attività di un impianto natatorio, con stime realistiche che si avvicinerebbero ai 100mila euro annui.

I dati che fanno acqua

Se i dati fossero corretti — sottolinea Bellator — il calcolo del Piano Economico e Finanziario (PEF) cambierebbe radicalmente, trasformando il margine positivo oggi stimato. Lo renderebbero un potenziale buco, fino a mettere in discussione l’economicità della gara.

Non è tutto. Nel mirino finiscono anche le incongruenze sul canone: è 40mila euro più IVA oppure è IVA compresa, come indicato nel PEF? E perché negli allegati la voce “canone” cresce anno dopo anno, passando ad esempio da 40mila euro il primo anno a quasi 46mila all’ottavo?

Tre le domande-chiave poste da Bellator alla SUA:

Se il PEF corretto produce un margine negativo, la gara resta comunque “economica”?

Si può correggere il documento con un semplice chiarimento, o bisogna rifare il bando, come indica una sentenza del Consiglio di Stato (15 dicembre 2020, n. 8031)?

con un semplice chiarimento, o bisogna rifare il bando, come indica una sentenza del Consiglio di Stato (15 dicembre 2020, n. 8031)? Qual è, esattamente, l’importo del canone annuo?

La richiesta è chiara: ritirare e ripubblicare il bando per evitare zone d’ombra.

Insomma, questa volta la partita sulle piscine comunali non si gioca in corsia, ma a colpi di calcolatrice e di commi di legge. E paradossalmente, a chiedere lo stop non è chi contesta dall’esterno, ma chi, finora, era dentro fino al blocco di partenza.