Ferragosto mare mio non ti conosco: il sindaco “chiude” il mare

Ed il sindaco ordinò di chiudere il mare. Per prudenza e per maggiore sicurezza. Magari si poteva fare come San Filippo Neri: "State buoni se potete”

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

Cosa non si fa per essere sicuri. Si può arrivare anche a ‘chiudere‘ il mare. A Latina nella notte tra il 14 e 15 agosto non si potrà accedere alla spiaggia libera. Non si potrà vedere il mare di mezza estate, si potranno guardare le stelle ma non con i piedi sulla sabbia.

Vietato vietare

Odio i divieti: tutti. Ma cosa vuoi vietare: dovresti educare al rispetto, non vietare la diseducazione a rispettare. Io se fossi stato il sindaco avrei fatto la seguente ordinanza: State buoni… se potete. Basta così. Che vuoi aggiungere a quanto diceva San Filippo Neri?

State buoni davanti al prossimo, davanti alla creazione di Dio, sotto il cielo stellato che ne segna la grandezza. State buoni se potete e da buoni godetevi il mare, la brezza marina, baciatevi sulla spiaggia. Insomma vivete.

E se non potete? Cercate di fare i cattivi ma senza farvi male, siate cattivi gentili. Che altro scrivere? Nulla. Questo avrei fatto io.

Invece l’ordinanza del sindaco di Latina, Matilde Celentano prevede altro.

Il divieto

L’ordinanza porta il titolo “Ferragosto in sicurezza, le ordinanze del sindaco Celentano“.

Per un Ferragosto in sicurezza sul lungomare di Latina, il sindaco Matilde Celentano ha emesso questa mattina l’ordinanza, numero 209, di chiusura degli arenili liberi per le notti del 14 e 15 agosto. La disposizione istituisce il divieto assoluto di accesso e permanenza sull’arenile libero dal tramonto del giorno 14 agosto all’alba del giorno 15 agosto e dal tramonto del giorno 15 agosto all’alba del giorno 16 agosto, nel tratto “B” del lungomare compreso tra lo stabilimento balneare “Hotel Fogliano” e la foce di Rio Martino e per la spiaggia di Valmontorio, compresa tra lo stabilimento balneare “La Vela Beach” e la foce del fiume Astura. L’ordinanza riguarda anche il tratto “A” del lungomare compreso tra lo stabilimento balneare “La Vela Beach” e lo stabilimento balneare “Hotel Fogliano”: è vietato l’accesso e la permanenza sull’arenile pubblico ed in concessione nell’arco temporale compreso tra la mezzanotte e le ore 06 dei giorni 14 e 15 agosto.

La spiegazione del sindaco

Foto © Marco Martinoli

“L’ordinanza si è resa necessaria – ha spiegato il sindaco Celentano – al fine di salvaguardare la sicurezza e l’incolumità delle persone ed evitare danni all’ambiente, dal momento che ogni anno, proprio nelle serate di Ferragosto, si organizzano feste“.

(Foto di copertina © DepositPhotos.com)