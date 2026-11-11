FI alza la tensione: la linea che scuote Frosinone, Latina, Alatri, Ferentino

C'è una linea sottile che unisce le strategie di Forza Italia in tutto il Lazio. Annuncia che non voterebbe Celentano a Latina e boccia Mastrangeli come candidato a Frosinone; commissariati i circoli di Alatri e Ferentino. Piazza Sacco e Lavalle in posti chiave

In politica le coincidenze esistono ma quando iniziano a moltiplicarsi, assumono la forma di una precisa strategia. Prendiamo una cartina del Lazio Meridionale ed un pennarello rosso: tracciamo un punto su Frosinone. Poi uno su Latina. Infine uno su Alatri e Ferentino. Adesso uniamo i puntini. Il disegno che emerge è troppo ordinato, per essere il prodotto dell’improvvisazione.

Non passa necessariamente dalle stesse motivazioni, né dalle medesime vicende amministrative. Passa però da un dato che comincia ad assumere contorni piuttosto evidenti: nelle ultime settimane Forza Italia ha scelto di alzare il livello dello scontro politico: esterno e interno. Lo ha fatto con modalità differenti, con una determinazione feroce ma con un denominatore comune: ridefinire i rapporti di forza, non solo nel centrodestra. Ma anche all’interno della propria struttura sul territorio provinciale.

Frosinone: l’opposizione che resta

La coordinatrice provinciale Rossella Chiusaroli con il coordinatore di Frosinone Pasquale Cirillo ed il capogruppo Maurizio Scaccia (Foto © Massimo Scaccia)

A Frosinone il Gruppo consiliare di Forza Italia con i Consiglieri Pasquale Cirillo e Maurizio Scaccia è all’opposizione del sindaco Riccardo Mastrangeli da più di due anni. La situazione non è cambiata nemmeno la scorsa settimana dopo la soluzione della crisi, con i nuovi assetti di Giunta e il giuramento di fedeltà della coalizione al centrodestra di governo nazionale e regionale. Rien à faire. Forza Italia è rimasta all’opposizione e soprattutto non ha modificato la propria valutazione sul futuro politico del sindaco Mastrangeli come candidato.

Il passaggio più significativo è arrivato con l’incontro di Fondi del 24 ottobre tra il coordinatore regionale azzurro, il senatore Claudio Fazzone, i Consiglieri Cirillo e Scaccia, al quale hanno partecipato anche Giovan Battista Martino e Teresa Petricca del Gruppo FutuRa. La posizione del dominus di FI nel Lazio è stata inequivocabile: la ricomposizione del centrodestra a Frosinone è possibile ma non con Mastrangeli candidato sindaco nel 2027. Fazzone ha anche escluso che la questione fosse legata alla richiesta di assessorati o alla presidenza dell’Aula, indicando una distanza di carattere politico e amministrativo con Mastrangeli. Non è una sfumatura. È una condizione politica.

Il ragionamento, in sostanza, è questo: il centrodestra a Frosinone può tornare unito con FI, ma deve cambiare il proprio candidato alla guida della città. Tradotto: la coalizione sì, l’attuale interprete no.

Latina: la rottura con la sindaca

Giuseppe Di Rubbo

A Latina la situazione presenta sorprendenti analogie. Tante che il sindaco Riccardo Mastrangeli aveva annunciato con alcuni giorni d’anticipo alla collega Matilde Celentano ciò che sarebbe poi puntualmente accaduto. Il 7 novembre scorso Forza Italia ha confermato pubblicamente la rottura con la sindaca Matilde Celentano. Alla conferenza stampa erano presenti il segretario cittadino Stefano Cardillo e il coordinatore provinciale Giuseppe Di Rubbo: Le contestazioni hanno riguardato la gestione dei rifiuti e il funzionamento di ABC, l’urbanistica, l’isola pedonale, i ritardi negli incassi dei condoni e alcune scelte di bilancio, comprese le risorse destinate alla manutenzione degli edifici scolastici. Ma il passaggio politicamente più pesante è stato un altro: la sindaca Celentano, in caso di ricandidatura, non avrebbe il sostegno degli azzurri. «Forza Italia non la voterebbe», è stata la posizione espressa dai dirigenti. (Leggi qui: Dopo Mastrangeli Forza Italia mette nel mirino Celentano: “Non è ricandidabile”).

Claudio Fazzone con la sindaca Matilde Celentano

Di Rubbo ha inoltre lasciato aperta la possibilità di un candidato sindaco espressione del Partito, sottolineando che esiste una classe dirigente pronta a governare la città. C’è una differenza però rispetto a Frosinone: formale e sostanziale. I dirigenti azzurri a Latina hanno escluso di voler uscire dal centrodestra e hanno dichiarato che il Partito non intende passare formalmente all’opposizione, riservandosi di valutare i singoli provvedimenti. Dunque, più che un’opposizione tradizionale, una diversamente opposizione.

È una collocazione autonoma, esterna alla maggioranza, con libertà di voto. Ma sul piano politico il messaggio alla Celentano, così come quello a Mastrangeli a Frosinone, è stato chiarissimo: niente sostegno a una sua eventuale ricandidatura. Due capoluoghi, due sindaci, due situazioni amministrative differenti. Un identico risultato politico: Forza Italia non intende accompagnare automaticamente gli attuali primi cittadini verso il secondo mandato. Tant’è. E non è nemmeno tutto.

Alatri e Ferentino: i commissariamenti

La strategia di riposizionamento azzurra non riguarda soltanto i rapporti con gli alleati. Tocca anche gli equilibri interni di Forza Italia in provincia di Frosinone e qui il segnale è ancora più evidente.

Rossella Chiusaroli e Gianmarco Florenzani

Ad Alatri il partito è arrivato al commissariamento della struttura cittadina dopo la rottura con l’ex coordinatore Bruno Addesse. La decisione assunta dalla coordinatrice provinciale Rossella Chiusaroli ha provocato un vero e proprio terremoto interno, con accuse pubbliche, dimissioni e una polemica durissima sulla gestione del Partito. La realtà è che Addesse intendeva puntare sulla candidatura a sindaco di una donna: il Provinciale gli ha mandato a dire che le decisioni sulle candidature le prende il Partito e le discute al tavolo del centrodestra. Cioè lo stesso che definirà il Risiko dei capoluoghi di provincia chiamati al voto nel Lazio. E al posto di Addesse è stato nominato commissario Giammarco Florenzani.

A Ferentino, quasi in parallelo, il coordinamento provinciale ha deciso il commissariamento del Circolo dopo le dimissioni della Segretaria Annalisa Fanella, affidando la guida straordinaria al sindaco di Anagni Daniele Natalia. Qui il problema è territoriale: Fanella era frutto di un accordo politico tra le diverse sensibilità interne. Che dopo tre mesi hanno ripreso a litigare e mandato tutto all’aria.

I due segnali

Giuseppe Sacco

Un commissariamento nel manuale della politica significa assumere direttamente il controllo della costruzione politica sul territorio, ridefinire le interlocuzioni e stabilire chi dovrà rappresentare il partito nelle future trattative. Non è un passaggio neutro, quindi. Serve a dimostrare chi dà le carte nel Partito. Due commissariamenti in pochi giorni. Due interventi diretti della struttura provinciale. Due messaggi politici chiarissimi.

Il primo: il Partito vuole riprendere il controllo dei territori. Il secondo: la linea politica viene prima definita al centro e poi trasferita nelle articolazioni locali. E nell’ambito di questa volontà di presenza territoriale, il Partito ha scelto Giuseppe Sacco per la guida di LazioCrea e Francesco Lavalle per la XV Comunità Montana: cioè due figure di assoluta esperienza, capaci di rapportarsi con gli anti messigli in mano e al tempo stesso con i territori. La mission è chiara: portare efficienza sui Comuni con la loro azione, riscuotendo apprezzamento.

La regia di Fazzone

È evidente che non si tratta di dinamiche autonome ed occasionali. Equivarrebbe a dire che i Coordinamenti Provinciali e Regionale non hanno il controllo del territorio. Impossibile. Soprattutto considerando che al vertice della catena di comando di Forza Italia nel Lazio c’è il senatore Claudio Fazzone. Per il quale i termini «improvvisazione» o decisioni «di pancia» non sono nel vocabolario politico. Fazzone costruisce, misura, pesa, valuta. E solo dopo agisce, o fa agire i suoi. È uno stratega, che il generale ateniese Milziade avrebbe premiato sul campo, che ragiona in termini di posizionamento, equilibrio, opportunità e prospettiva. Non è il tipo da reazione emotiva.

Claudio Fazzone (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Per questo, appare difficile immaginare che una serie di vicende, tanto delicate dal punto di vista politico, – per di più a meno di un anno dalle elezioni al Parlamento, dove si voterà in una logica di coalizione e con le preferenze, – possano svilupparsi senza una precisa strategia politica, o quantomeno senza una piena condivisione delle decisioni.

È altrettanto evidente che Forza Italia non sta semplicemente chiedendo maggiore considerazione agli alleati nel centrodestra a Frosinone e Latina ma sta preparando una propria partita per il 2027 . Tradotto dal politichese, sta cercando di esprimere il candidato sindaco in almeno uno dei 2 capoluoghi: della serie si chiede l’impossibile per ottenere il massimo. E cioè la candidatura a sindaco di Latina per un forzista.

Il Risiko

Come ampiamente spiegato nei giorni scorsi, si comprende la partita se si allarga l’orizzonte: Claudio Fazzone non è stratega per mappe di piccola dimensione. Latina potrebbe essere l’obiettivo finale e Viterbo la merce di scambio al tavolo regionale del centrodestra. Nella Tuscia la situazione dentro a Forza Italia è esplosiva: c’è una spaccatura che nemmeno un mediatore come Francesco Battistoni è riuscito a ricomporre ed una figura storica come l’ex sindaco ed ex parlamentare Giulio Marini ha sbattuto la porta dopo 31 anni di militanza. (Leggi qui: Frosinone e Latina, due crisi ad alta connessione).

Giulio Marini

E qui entra in gioco un elemento che merita attenzione. Gli accordi nazionali del centrodestra nel 2022 attribuiscono alla Lega l’indicazione del candidato sindaco a Frosinone ed a Roma, a Fratelli d’Italia quella per Latina e Rieti, a Forza Italia quella di Viterbo. Ma era il 2022. Oggi gli equilibri interni sono del tutto diversi ed il Tavolo del Centrodestra potrebbe cambiare quelle caselle e quelle aree di influenza.

È una ripartizione politica che, almeno in linea teorica, non impedisce ai tavoli territoriali di discutere e rivedere gli assetti ma rappresenta in ogni caso il punto di partenza di una trattativa vera e propria. Se Forza Italia accettasse senza condizioni le candidature a sindaco di Mastrangeli e Celentano, si troverebbe sostanzialmente a riconoscere una leadership altrui, in due capoluoghi importanti del Lazio. E addio alla pari dignità tra gli alleati del centrodestra.

Se invece mette sul tavolo l’incompatibilità con entrambi gli uscenti, cambia completamente la prospettiva. E crea le condizioni per ridisegnare la mappa.

Una Forza Italia più fluida

Antonio Tajani al Consiglio Nazionale di Forza Italia (Foto: Carlo Lannutti © Imagoeconomica)

C’è poi un’ulteriore interpretazione. Il senatore Claudio Fazzone potrebbe avere interesse a costruire sui territori una Forza Italia più modulabile, più fluida e meno dipendente dagli equilibri tradizionali del centrodestra, capace di dialogare anche con soggetti esterni al normale perimetro di governo nazionale e regionale. Una specie di Democrazia Cristiana 3.0 con il vestito azzurro, capace di dialogare a livello locale, sia a destra, il suo terreno naturale, ma anche con componenti civiche di sinistra, con un unico obiettivo politico: vincere dappertutto dove si vota. Un progetto tanto ambizioso, quanto complicato.

Seneca però sosteneva che «Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili». C’è poi una frase di Charles-Maurice de Talleyrand, diplomatico francese e uomo di straordinaria abilità politica, che sembra particolarmente adatta a questa vicenda: «La parola è stata data all’uomo per nascondere il proprio pensiero».

Naturalmente, in politica le dichiarazioni ufficiali sono importanti, ma spesso sono i comportamenti a raccontare molto di più. E i comportamenti di Forza Italia, in queste settimane, raccontano di un partito particolarmente motivato e determinato, che non vuole limitarsi a fare semplice testimonianza. Né con gli alleati, né con chi la rappresenta sul territorio.

Come cantava Luciano Ligabue nel 2010 «il meglio deve ancora venire».