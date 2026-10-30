FI e FutuRa, la pace con Mastrangeli può attendere

Per Forza Italia e FutuRa, che presentano una diffida sul nodo di interscambio di piazzale De Matthaeis, appare difficile un ritorno in maggioranza e la firma del patto di fine consiliatura proposto dal sindaco Mastrangeli.

Lo slogan «di lotta e di governo» fa particolarmente tendenza in questo periodo nel dibattito politico. Lo ha rispolverato anche la Lega, nel corso dell’ultimo Congresso straordinario di Milano, celebrato la scorsa settimana. (Leggi qui: Salvini IV e il nuovo simbolo: a Milano il Lazio è decisivo per la Lega nazionale).

Non tutti sanno però che l’espressione «di governo e di lotta» fu coniata da Gianni Cervetti, l’ex tesoriere del Partito Comunista, che dette questo titolo alla relazione letta in comitato centrale il 13 dicembre 1976, all’indomani delle elezioni politiche che avevano fatto raggiungere al Partito di Berlinguer il massimo storico con il 34,4% dei consensi.

Nella relazione, Cervetti immaginava appunto un Partito che sapesse assumersi responsabilità istituzionali e di Governo, senza rinunciare al suo DNA di mobilitazione e di lotta. È uno slogan, quindi, che abbraccia l’intero arco costituzionale, che va da sinistra, a destra. Un po’ come il colore bianco, che sta bene su tutto.

Il ritorno impossibile

Pasquale Cirillo e Giovambattista Martino

Declinarlo sulla scena politica di Frosinone, guardando a Forza Italia e FutuRa, diventa, però, decisamente più complicato. Perché è francamente difficile immaginare un ritorno dei due Gruppi consiliari nella maggioranza che sostiene il sindaco Riccardo Mastrangeli, anche soltanto con un piede sulla porta d’ingresso.

Quindi senza alcuna rappresentanza in Giunta ma solo una condivisione su talune determinate delibere strategiche, come è stato con l’elezione del presidente del Consiglio Comunale, quando FI e FutuRa hanno votato per Paolo Fanelli. (Leggi qui: Giunta, Scaccia alle forche caudine).

Altrettanto complicato ipotizzare che possano firmare il patto di fine consiliatura, che il sindaco sta sottoponendo ai gruppi consiliari che lo sostengono e che fino ad ora hanno siglato tut ti. Ad eccezione della civica Per Frosinone di Antonio Scaccia: se lo sigla equivale ad un’abiura del rapporto con Roberto Vannacci, di cui è coordinatore provinciale. Difficilmente ci sarà la firma di Scaccia ed altrettanto difficilmente ci sarà quella di FutuRa e FI che continuano un’opposizione puntuale, costante, quasi chirurgica sui principali dossier amministrativi del capoluogo.

La diffida su De Matthaeis

I lavori nell’area del futuro Nodo di Scambio

L’ultima dimostrazione arriva dalla vicenda del nodo di interscambio di piazzale De Matthaeis, per il quale qualche settimana fa era stata già organizzata anche una raccolta firme.

I Consiglieri Pasquale Cirillo e Maurizio Scaccia, per Forza Italia, insieme a Giovambattista Martino e Teresa Petricca, di FutuRa, hanno presentato una diffida formale all’amministrazione comunale di Frosinone, chiedendo di sospendere l’iter del progetto fino a quando non saranno effettuati approfondimenti tecnici, ambientali e sanitari. Una presa di posizione che va oltre la semplice contestazione sulla viabilità.

Nel mirino c’è la possibile concentrazione di ulteriori flussi di traffico in un’area già particolarmente frequentata, circondata da abitazioni, uffici, attività commerciali e servizi pubblici. I quattro Consiglieri temono un peggioramento della qualità dell’aria, un aumento dell’inquinamento acustico e maggiori criticità per la sicurezza stradale, soprattutto per pedoni e soggetti più fragili.

Nella diffida viene richiamato anche l’articolo 32 della Costituzione, che tutela la Salute come diritto fondamentale. Da qui la richiesta di non procedere senza una preventiva valutazione delle ricadute dell’intervento, basata su dati oggettivi e verificabili. Sotto osservazione anche le possibili conseguenze sulle polveri sottili, sui tempi di percorrenza e sulla disponibilità di parcheggi in una zona già congestionata. La conclusione della loro iniziativa è affidata a uno slogan inequivocabile: «La salute non si negozia».

La lettura politica

Riccardo Mastrangeli ed il vicesindaco Antonio Scaccia accanto al Brt

Fin qui la vicenda amministrativa. Poi c’è inevitabilmente la lettura politica. La vicenda aggiunge un ulteriore mattone sul muro politico che da quasi 3 anni esiste tra FI e FutuRa ed il sindaco. La sensazione è che ogni ipotesi di ricucitura per arrivare a fine consiliatura, sia destinata a naufragare e che nessun documento, per quanto ben scritto, possa produrre gli stessi effetti degli accordi di Camp David del 1978, che portarono poi l’anno successivo alla pace tra Egitto e Israele.

Ma proprio il documento che il sindaco ha proposto ieri ai componenti della Maggioranza sta smascherando il gioco. O meglio: sta dando una luce diversa alle scelte politiche che stanno prendendo corpo in questi giorni. Anche la diffida sui lavori al Nodo di Scambio, alla luce di quel documento che non viene firmato, assume un aspetto diverso: è chiaro che al di là della indiscutibile convinzione dei promotori ma la loro iniziativa assume ora la dimensione di un gesto d’opposizione al sindaco in vista delle prossime elezioni, nelle quali è evidente che si schiereranno contro.

Perché si può anche essere di lotta e di governo ma, per come si sono messe le cose tra FI-FutuRa e Riccardo Mastrangeli, essere entrambe le cose, appare decisamente molto più complicato.

Il Mahatma Gandhi diceva: «Un’onesta divergenza è spesso segno della salute del progresso».