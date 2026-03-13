Figli dello stesso Padre: il dialogo come strada possibile tra ebrei e cristiani

Nel nuovo libro Ambrogio Spreafico ripercorre sessant’anni di dialogo tra ebrei e cristiani a partire da Nostra Aetate. Un saggio che invita alla responsabilità del confronto in tempi di guerra e nuove tensioni religiose.

Una riflessione necessaria, arrivata nel momento giusto e con le parole più appropriate. Sono giorni attraversati da guerre, tensioni religiose e ritorni inquietanti di antisemitismo: il nuovo libro di monsignor Ambrogio Spreafico, “Figli dello stesso Padre. Ebrei e cristiani in dialogo”, arriva come una ventata d’aria pulita.

Tra i più autorevoli studiosi della Bibbia, già rettore e presidente della Conferenza che riunisce i rettori delle università pontificie, già responsabile della Commissione per il Dialogo nell’organismo che riunisce tutti i vescovi italiani, Ambrogio Spreafico è stato fino allo scorso anno vescovo delle diocesi di Frosinone – Veroli – Ferentino e di Anagni – Alatri. Il suo non è soltanto un saggio teologico ma una bussola culturale e spirituale che prova a indicare una strada possibile: quella del dialogo tra le due grandi tradizioni nate dalla stessa radice biblica. Evidenziando la necessità assoluta del dialogo per evitare il rimontare dell’antisemitismo.

Ambrogio Spreafico firma le copie dopo la presentazione a Fiuggi

Il volume è stato presentato ieri pomeriggio a Fiuggi nella Sala della Bomboniera del Teatro Comunale in un incontro promosso dal Rotary Club di Fiuggi presieduto da Cleandra De Camillo. Attraverso l’intervista svolta dal giornalista Pietro Alviti ha accompagnato il pubblico che ha riempito la sala nel ripercorre la lunga storia del dialogo ebraico-cristiano, proprio nel sessantesimo anniversario della dichiarazione conciliare Nostra Aetate. Un documento che segnò una svolta epocale nei rapporti tra cattolici ed ebrei, aprendo la porta a un confronto fondato sul rispetto e sulla conoscenza reciproca.

La svolta di Nostra Aetate

Con garbo ma con stimolo, Pietro Alviti ha sollecitato il vescovo emerito a sgombrare il campo dai luoghi comuni, chiedendo a bruciapelo chi è un ebreo? e ponendo la base sui termini. Poi il libro dei ricordi: dall’oremus et pro perfidis judeis alla Nostra Aetate Alviti ha chiesto ad Ambrogio Spreafico di spiegare il clima di quegli anni e di chiarire se ancora oggi esista una teologia del disprezzo. Un dubbio: la Nostra Aetate è diventata patrimonio del popolo o è soltanto questione di esperti, cioè quell’immenso lavoro svolto dalla Chiesa per abbattere lo steccato con l’ebraismo è stato compreso da tutti o è rimasto a vantaggio degli esperti?

Il fatto è che Gesù, gli apostoli, Maria… sono tutti ebrei. Eppure – come ha esortato l’intervista – i cristiani dimenticano spesso che le radici della loro fede sono profondamente ebraiche. E poi le cronache di questi giorni: c’è una crescita dell’antisemitismo e molti sostengono che sono le religioni la causa di scontri e guerre. Occorre per questo avere le idee più chiare sul rapporto tra Ebraismo e Cristianesimo.

Che – per Ambrogio Spreafico – sono già state abbondantemente chiarite dalla Nostra Aetate: il cuore del libro è proprio la rilettura di quella svolta che ha permesso alla Chiesa di ripensare secoli di incomprensioni e diffidenze.

La rilettura

Con rigore biblico e grande attenzione alla storia, l’autore rilegge anche alcuni passaggi controversi del Nuovo Testamento che nei secoli sono stati interpretati in chiave antigiudaica. Lo fa attraverso una corretta esegesi, mostrando quanto gli stessi testi cristiani siano profondamente radicati nella tradizione ebraica.

Riccardo Di Segni e Ambrogio Spreafico (Foto: Alessandro Amoruso © Imagoeconomica)

La prefazione del rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni sottolinea proprio questo aspetto: il dialogo ebraico-cristiano non è un esercizio accademico ma un percorso concreto costruito negli anni attraverso incontri, amicizie e gesti simbolici. Di Segni ricorda come molti scritti neotestamentari contengano elementi di metodo esegetico rabbinico, segno di una parentela culturale profonda.

Il titolo del libro non è casuale: Figli dello stesso Padre. Per Spreafico ebrei e cristiani condividono una radice comune che impone una responsabilità reciproca. La memoria, nel volume, diventa uno spazio di riconciliazione ma anche di consapevolezza delle ferite della storia. L’autore non nasconde le incomprensioni e le persecuzioni che hanno segnato i rapporti tra le due tradizioni religiose ma insiste sulla possibilità di trasformare quella memoria dolorosa in un terreno di incontro.

Non si tratta di annullare le differenze. Al contrario, il dialogo nasce proprio dalla fedeltà alla propria identità. Come sottolinea lo stesso autore, l’apertura all’altro non è una rinuncia alla propria fede, ma il suo compimento più autentico.

Dialogare anche nei tempi della guerra

(Foto © Stefano Strani)

Il libro acquista un significato ancora più forte alla luce degli eventi recenti. Dopo il 7 ottobre 2023 e la nuova stagione di tensioni in Medio Oriente, il dialogo tra ebrei e cristiani appare più fragile ma anche più necessario. Spreafico non offre ricette politiche ma propone un atteggiamento: quello dell’ascolto. Il dialogo, scrive, non è un esercizio diplomatico ma una responsabilità morale e spirituale. È la capacità di riconoscere nell’altro un fratello, anche quando la storia sembra spingere verso la contrapposizione.

In questo senso il libro ricorda un episodio simbolico della vita dell’autore: la cerimonia del 1995 a Gerusalemme in cui ebrei, cristiani e musulmani piantarono insieme tre ulivi. Un gesto semplice ma potente, capace di rappresentare la speranza di una convivenza possibile.

Un libro per chi cerca parole responsabili

Figli dello stesso Padre è un libro sobrio ma intenso. Non cerca slogan, non indulge nella retorica. Propone invece una riflessione paziente, costruita su anni di studio e di relazioni personali con il mondo ebraico.

È un testo utile per studiosi di teologia e di storia delle religioni, ma anche per chiunque voglia comprendere meglio il senso del dialogo interreligioso in un’epoca di conflitti identitari.

Il messaggio finale di Ambrogio Spreafico è semplice e radicale: il dialogo non è un’opzione tra le tante. È una necessità. Perché riconoscere nell’altro un figlio dello stesso Padre significa aprire uno spazio di pace dove la storia spesso ha costruito muri.