Fine del fine vita e filo di un obiettivo etico reciso sui casi di Lazio e Toscana

Alla Pisana resta lettera morta una proposta del 2023 delle opposizioni ed il Governo impugna la legge della Toscana

Si chiamano obiettivi etici ed in logorrea tutta italiana si chiamano ancora così. Ma tali sono restati: più logorroici che etici, e tutti legati alla famosa sentenza della Corte Costituzionale del 2019, quella che ingiungeva alla politica, anzi, al Parlamento, di fare una legge sul fine vita.

Poi arrivò il Covid e l’Italia attendista e bigotta ebbe la scusa perfetta per non muoversi ancora. E da allora non si è mosso più nessuno, perché questa Italia è un Paese che ha formula di governo statutariamente legata alle coalizioni, ed in una coalizione ce lo trovi sempre, un partito che difende la vita anche quando è solo una morte atroce e quasi perpetua.

Ci avevano provato alla Pisana, in Regione Lazio e molto prima del caso Toscana, a chiedere un legiferato, ma anche allora fu lettera morta.

Silenzio laziale per 450 giorni

Con il solito, trito protocollo dell’indifferenza verso ogni istanza che si traducesse in iniziativa d’aula. In 450 giorni a contare dal novembre 2023 nulla si era mosso, al palazzo della Regione Lazio. Pendeva una proposta di Italia Viva e Avs ma è rimasta lettera morta.

Poi, lo scorso 12 febbraio, era scattata la protesta con cartelli esposti in aula, ma comunque senza esito. A seguire la nota indignata di Ciarla del Pd, Tidei di Iv, Marotta di Avs, D’Amato di Azione, Zuccalà del M5S e Zeppieri di Polo Progressista, ma purtroppo pleonastica.

“È singolare e inaccettabile il comportamento della maggioranza che abbandona l’aula durante la discussione sull’ordine dei lavori”.

Che fine ha fatto la bozza Marotta

Claudio Marotta

Questo “davanti alla richiesta del consigliere Claudio Marotta e sostenuta da tutte le opposizioni, di calendarizzare anche qui nel Lazio la proposta di legge sul fine vita che giace da oltre 450 giorni nei cassetti del consiglio regionale. Chiediamo semplicemente di aprire il confronto nelle legittime sedi istituzionali”.

Roma Today spiega che quella proposta non sarebbe stata nemmeno incardinata nelle commissioni competenti. Attenzione: al di là della partigianeria c’è un motivo tecnico, ed è quello per cui, in logica giurisprudenziale di legislazione prevalente, sul fine vita deve legiferare lo Stato e le Regioni spesso sono messe all’angolo.

Tuttavia il dato è che Roma non ha mai legiferato su un tema così cruciale.

Cosa aveva detto la Consulta

Palazzo della Consulta, sede della Corte Costituzionale

Né lo farà mai, anche se a dicembre 2019 la Consulta aveva stigmatizzato la condotta di una politica che “costringe” le toghe a legiferare con normati singoli che fanno giurisprudenza di merito e fattuale, ma che mancano del cappello univoco di una norma partorita dalle Camere.

Ecco perché, dopo i tentativi di Luca Zaia in Veneto e dopo lo stallo messicano nel Lazio, in queste ore tiene banco il caso Toscana. Nel Lazio, a novembre 2023 c’era stata la morte in Svizzera di Sibilla Barbieri.

La Asl le negò il diritto di morire a casa in maniera assistita. Ed in Toscana? Semplice: il Governo ha impugnato la legge regionale della giunta Giani sul fine vita

approvata a marzo scorso.

Calderoli che impugna…

Roberto Calderoli © Imagoeconomica

A promuovere l’iniziativa era stata l’associazione Luca Coscioni, ma il ministro con delega di specie, Roberto Calderoli, ha promosso azione avversativa.

Lo ha fatto contro la legge della Regione Toscana n. 16 del 14/03/2025, recante “Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024”.

Il motivo? Per certi versi legittimo, anche se il merito è competenza d’altri, ma sempre e comunque legato alla lentezza-indifferenza di uno Stato che boccia chi prende iniziative autonome senza che di iniziative ne prenda lui.

… E Donzelli che pontifica

Giovanni Donzelli (Foto: Giuliano Del Gatto © Imagoeconomica)

Insomma, il tema “nella sua interezza, esula in via assoluta dalle competenze regionali e lede le competenze esclusive dello Stato in materia di ordinamento civile e penale. E di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché il riparto di competenze in materia di tutela della salute e della ricerca scientifica e tecnologica, violando l’articolo 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione”.

La chiosa “migliore” è stata quella del solito Giovanni Donzelli, che ha spiegato come l’Esecutivo abbia “fatto bene” ad impugnare la legge della Regione Toscana. “Credo sia impensabile che ciascuna Regione possa decidere di normare su un tema così centrale e importante. Immaginatevi cosa potrebbe accadere con una legge sul fine vita in Toscana, un’altra in Umbria o nel Lazio: chi abita al confine cosa fa, quale legge ha?”.

E a chiosa: “Ci vuole rispetto per tutti. Dobbiamo toglierci la maglietta dei giocatori politici quando si parla della vita per provare a rappresentare tutti insieme il nostro popolo”.

Ci penserà lo Stato, forse

Palazzo Chigi

Il che, tradotto, dovrebbe significare che per sanare il caos dovrà legiferare lo Stato centrale.

“Nei tempi utili e necessari possibili. Sicuramente il centrodestra in Parlamento lo farà prima del centrosinistra, che non l’ha fatto negli ultimi anni e oggi, strumentalmente, solleva il problema sia in Parlamento che in alcune Regioni”.

Gli ultimi “tempi utili e necessari” sono durati 6 anni. Staremo a vedere.