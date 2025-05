Fiorletta: “Io nella stazione Tav continuo a crederci”

"Prendo l'impegno da subito di convocare un tavolo urgente con tutti i sindaci che condividono questo percorso”. Il presente guardando al futuro: "Sono come il capo Scout, accompagno una nuova generazione di amministratori verso le sue responsabilità”

Continua a crederci. Nonostante i numeri e nonostante le evidenze. Il sindaco di Ferentino Piergianni Fiorletta si prepara a convocare i sindaci dei Comuni vicini che condividono il progetto per la realizzazione della stazione Tav a Ferentino. (Leggi qui: Parole, parole, parole. Tav e aeroporto: il castello di sabbia della politica frusinate).

Lo fa a pochi mesi dal giro di boa del suo terzo mandato. Quando cioè si cominciano a preparare i consuntivi ed i giochi per la successione.

Sindaco Fiorletta, il suo è un governo civico. Ma dentro ci sono anime molto diverse: lei è stato tra i fondatori del PD, e oggi governa con esponenti vicini a Lega e Fratelli d’Italia. Come tiene insieme tutto questo?

Guardi, questa amministrazione è nata nel marzo 2023 intorno a un progetto, non intorno a un Partito. Il bene della città è venuto prima di tutto. Ognuno ha fatto un passo indietro, ha ammainato i propri vessilli e messo da parte le battaglie ideologiche. C’è stata un’assunzione di responsabilità collettiva per dare a Ferentino un governo stabile e operativo. Si tratta di un patto civico e riusciamo a stare insieme proprio per questo patto che abbiamo fatto prima delle ultime elezioni al di là delle differenze partitiche. Ecco perché, pur avendo radici ben chiare nel centrosinistra, oggi lavoro serenamente con persone che fuori dall’amministrazione militano anche nella Lega o in Fratelli d’Italia. Non ci interessa l’etichetta: ci interessa il risultato.

Con il suo predecessore, Antonio Pompeo, però sembra esserci uno scontro aperto. In questi giorni ha detto che la stazione Tav non si farà più per mancanza di coordinamento…

Non mi appassiona lo scontro, davvero. Ricordo solo a tutti che il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il vicepremier Antonio Tajani, il segretario regionale Cisl Enrico Coppotelli e la stessa Confindustria nonché tanti sindaci del territorio hanno detto che la Tav a Ferentino si può fare. Da questo bisogna partire. È vero che il tutto è ancora in divenire ma è una occasione unica per il territorio che non dobbiamo assolutamente farci sfuggire.

Il rendering della stazione Tav di Ferentino-Frosinone

Prendo l‘impegno da subito di convocare un tavolo urgente con tutti i sindaci che condividono questo percorso. Ci sono però dei dati di fatto che non si possono ignorare. Se oggi si denuncia una mancanza di coordinamento istituzionale, mi domando: ma chi doveva esercitarlo, questo coordinamento, se non chi aveva il ruolo per farlo?

Ha già dichiarato che non si ricandiderà. Non è una scelta comune per un sindaco. Perché lo fa?

Ho già detto che non mi ricandiderò, mi piace fare il sindaco ma i problemi sono tanti e l’età avanza. Avevo preso l’impegno nel 2023 di essere presente e come vedete la porta del mio ufficio è sempre aperta. Nel 1988 sono stato eletto per la prima volta consigliere comunale. Nel 2028 quando scadrà il mio mandato, terzo da sindaco, festeggerò 40 anni di impegno per la città. Sono tanti. Il mio scopo oggi non è restare, è far crescere una nuova generazione, pulita, preparata, motivata. Io sono qui per fare come il Capo Scout, affiancare nella crescita la prossima generazione. Tra poco sarà il loro tempo. Io li accompagno, ma non li condiziono.

In questi due anni, di quali progetti amministrativi si sente più soddisfatto?

La cosa che mi dà più soddisfazione è la zona industriale. A febbraio 2026 aprirà un grande polo Logistico a confine con Frosinone, poi c’è il polo del freddo più grande del centro sud in Europa in via di ultimazione ed una grossa multinazionale che investirà a breve nella zona della stazione ferroviaria. Tantissimi nuovi posti di lavoro. Questa è la mia più grande soddisfazione.

Uno dei pilastri del vostro programma elettorale era il rilancio del Commercio: risultati dopo due anni?

Senza dubbio il progetto per il rilancio del commercio e del turismo rientra tra i nostri obiettivi. Un obiettivo sicuramente impegnativo, sul quale però intendiamo concentrare le nostre forze proponendo fin da subito aiuti comunali per le nuove aperture nel settore strategico della ristorazione. E poi non dimentichiamoci della viabilità. L’apertura provvisoria del parcheggio Sant’Agata durante i lavori sulla Casilina si è rivelata un’intuizione utile. Investiremo ora circa 500.000 euro per il suo completamento.

Ci sono poi gli spazi ed i giardini pubblici da valorizzare. In virtu’ dei nostri buoni rapporti con il Vescovo, siamo stati in grado di acquisire delle aree che si riveleranno funzionali alla creazione di spazi di pubblica utilità in zone strategiche per la crescita della città.

Siete riusciti anche a recuperare un simbolo della città, il Teatro Romano.

Il Teatro Romano di Ferentino

Con grande fatica sì, stiamo portando avanti il recupero del Teatro Romano che insieme al Museo Lapideo sono il grande sogno personale. Per le grandi opere servono i fondi. Tra poco riceveremo un finanziamento anche per il testamento di Aulo Quintilio. Grandi passi in avanti per una città d’Arte, Culturale e turistica.

Dal punto di vista finanziario, com’è la situazione del Comune?

La situazione del comune dal punto di vista finanziario è ottima. Abbiamo chiuso il 2024 con in avanzo di 2.5 milioni di euro. Di questi inizialmente ne spenderemo solo 100.000, divisi a metà tra commercio, per incentivare nuove aperture in centro sul settore della ristorazione ed altri 50.000 per la Toponomastica. Poi con la maggioranza decideremo come utilizzare il resto ovvero 2,4 milioni di euro. Questi primi 100.000 euro sono il frutto dei maggiori introiti sulla ex tassa dei rifiuti.

C’è qualcosa che non è andata come previsto?

Abbiamo lavorato ed investito molto sui lavori pubblici, i servizi sociali, scuola e pubblica istruzione, ritenendoci soddisfatti del lavoro fatto. La nostra intenzione è quella di migliorare sempre nella gestione di una città grande e complessa come la nostra.

Qual è, allora, il vero obiettivo di questo suo mandato?

Sicuramenterendere Ferentino più bella ed attraente. Stiamo lavorando sul nuovo PRG, sull’emergenza abitativa e sulle scuole. Una cosa è certa, stiamo lavorando e continueremo a farlo per il bene e nell’interesse di tutti. Un fine questo che deve e dovrà anche in futuro accomunare le scelte dei nuovi amministratori e di quelli più navigati.