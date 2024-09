Fiorletta riflette sul rimpasto mentre il centrodestra va in ordine sparso

Piergianni Fiorletta medita su un paio di sostituzioni nella sua Giunta. Anche per bilanciare un centrodestra sempre più centrale nell'amministrazione. Ma leale. Porte chiuse in faccia a Forza Italia che chiede di staccare la spina

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Nessuno osa pronunciarla: ma la parola più appropriata è rimpasto. Il sindaco Piergianni Fiorletta sta tenendo in considerazione la possibilità di fare qualche aggiustamento nella sua squadra di governo – laboratorio: un inedito raggruppamento civico nel quale, lui che ha partecipato alla fondazione del Partito Democratico nel Lazio, si trova a guidare Ferentino con i civici che fuori dall’Aula militano nella Lega ed in Fratelli d’Italia.

Funziona. Ma il centrodestra, poco alla volta, si sta rivelando sempre più centrale nell’amministrazione comunale. Lo dimostrano gli interventi tenuti in Consiglio comunale dalla maggioranza l’altro giorno: quasi esclusivamente di esponenti di centrodestra, Maurizio Berretta e Luca Zaccari in primis. Lì si intestano molti progetti che si stanno portando avanti: la destinazione sociale delle ville confiscate, il nuovo Piano regolatore ed i parcheggi che si ha intenzione di realizzare. Anche in questi progetti gli esponenti di centrodestra stanno avendo un ruolo di primo piano.

La parola da non dire: rimpasto

Luigi Vittori e Piergianni Fiorletta

È anche per avere una spinta maggiore in direzione del Partito Democratico che il sindaco Piergianni Fiorletta sta meditando un possibile riassetto. Il primo nome nella lista è quello dello storico vicesindaco Luigi Vittori: oggi sta fuori dalla Giunta e siede in Consiglio Provinciale, dove però ha scoperto che la riforma Delrio lascia ben pochi margini di operatività ai Consiglieri. E per lui che è uno da baionetta tra i denti la retrovia è sinonimo di sofferenza.

In caso di rimpastino potrebbero chiedergli di ritornare in Giunta a svolgere il ruolo di braccio destro del sindaco. L’alternativa sulla quale si sta meditando è Massimo Gargani, assessore nelle giunte guidata dall’ex sindaco Antonio Pompeo ma storicamente vicinissimo a Luigi Vittori; la sua civica Partecipare nelle elezioni di cinque anni fa elesse due Consiglieri, Giancarlo Lanzi e Stefano Zaccari; che al momento della clamorosa rottura tra Vittori e Pompeo rimasero con il sindaco mentre Gargani fu leale con il vice Luigi Vittori.

Franco Martini

Chi potrebbe uscire. Qui molto dipende dalle energie che riterrà di avere Franco Martini, lo storico assessore è reduce da un periodo di salute cagionevole. Se valutasse la possibilità di un periodo da convalescente allora la mossa sarebbe quasi naturale. C’è poi da definire la posizione di Pierina Dominici: espressione del Gruppo galassi è sempre più vicina all’esponente di Forza Italia Gianluca Quadrini. È lui ad averla voluta nel board dell’Anci regionale. E dalle parti del sindaco vorrebbero capire se sia più orientata verso di lui o verso Quadrini. Il che porrebbe una questione di equilibri.

Centrodestra in ordine sparso

Non che in questo momento il Centrodestra rappresenti una spada di Damocle pronta a cadere sulla testa del sindaco. Al contrario. Da lì non vengono preoccupazioni. Perché quello in carica a Ferentino è un centrodestra che va in ordine sparso, non si riunisce da mesi, non ha una visione comune e resta diviso. Lega e FdI sono in amministrazione, Forza Italia non ha rappresentanti in Consiglio comunale. E nessuna attività di concertazione stanno svolgendo: in piena coerenza con quanto sta accadendo in Regione Lazio dove Forza Italia ha congelato la sua posizione.

Antonio Pompeo

Il commissario cittadino Pietro Stabile ha più volte ha corteggiato l’ex sindaco ed ex presidente della Provincia Antonio Pompeo spalancandogli le porte per un suo passaggio in Forza Italia. Resta da capire con quanta condivisione con il resto del Partito: il tema non è mai stato portato all’attenzione della Coordinatrice provinciale Rossella Chiusaroli e nemmeno risulta ne abbia avuto contezza il Coordinatore regionale Claudio Fazzone. Lo spostamento di Antonio Pompeo sarebbe un’operazione capace di destabilizzare tutti gli attuali equilibri nel Partito: da solo ha portato 15.187 voti personali alle Regionali del 2023, mentre Forza Italia tutta insieme ne ha portati 18.691. Sicuri che a Forza Italia convenga tirarsi dentro un ex presidente della Provincia che da solo pesa quanto tutto il Partito?

La manovra di Stabile al momento appare solo una suggestione. Tanto quanto la sua richiesta a Lega e Fratelli d’Italia di staccare la spina alla maggioranza Fiorletta e costruire da subito una coalizione. Nessuno gli ha risposto. Se lo facessero potrebbero dirgli che prima sarebbe opportuno aspettare che Forza Italia recuperi il dialogo con Lega e Fdi in regione Lazio ma anche al Comune di Frosinone dove gli azzurri sono passati all’appoggio esterno (che di fatto è un’opposizione).

Immobilismo “sotto gli occhi di tutti”

Pietro Stabile

A leggere bene l’invito fatto da Stabile sembra più un J’Accuse a Lega e Fratelli d’Italia che un invito al dialogo di area. Infatti, gli rimprovera di non avere una rotta né in Aula né in Giunta. Dice Stabile “Cari amici del centrodestra era scontato che una maggioranza (apparentemente civica) ma con il cuore che batte fortemente a sinistra prima o poi vi avrebbe creato un certo disagio. Fate mea culpa e abbiate il coraggio di fare un passo indietro, questo non è il nostro DNA, il centrodestra ovunque governa porta risultati. (…) L’immobilismo di questa amministrazione è sotto gli occhi di tutti, c’è un malcontento tra i cittadini che si percepisce quotidianamente”.

L’appello di Stabile è inequivocabile: “Amici di Lega e Fratelli d’Italia siete ancora in tempo, fate mea culpa e discutiamo. L’evento del 28 settembre sull’autonomia differenziata organizzato da esponenti vicini al M5S è figlio di una maggioranza di cui anche voi fate parte. È assurdo come questa cosa può creare disagio dal momento che i temi trattati sono i nostri cavalli di battaglia”.

Se voleva essere un abbraccio politico la forma appare piuttosto quella di un calcio negli stinchi.

Infatti la Lega lo ignora

Luca Zaccari

La distanza tra Forza Italia e la Lega si misura in unità astronomiche. Il Carroccio è in maggioranza in forma civica con la lista Raddoppiamo l’Impegno. Ed ha il consigliere comunale e provinciale Luca Zaccari e l’assessore Cristian Piermattei con cui punta a realizzare il programma amministrativo.

Spiega Zaccari: “Forza Italia alle ultime Comunali non ha voluto il centrodestra unito. Oggi ha cambiato Segretario, ma noi abbiamo preso un impegno con i cittadini, che porteremo a termine. Ogni forza pensi alle proprie dinamiche, quando sarà tempo dialogheremo senza problemi. Siamo una coalizione extralarge è vero, ma siamo una squadra che non litiga, che discute e si confronta tanto, abbiamo in cantiere tante cose”.

Pasquale Ciacciarelli

Luca Zaccari non ci pensa nemmeno un po’ all’ipotesi di staccare la spina. “Mancano 4 anni alle prossime elezioni ed abbiamo infiniti progetti da portare a termine. Nessuno sta pensando neanche lontanamente alle prossime elezioni.

Noi della Lega abbiamo Ciacciarelli che fa l’assessore regionale e lo fa benissimo. Ha appena lanciato un bando con la quale speriamo di rimettere a posto un immobile in centro storico. Ed ha offerto a noi come a tutti i comuni interessati tutto il supporto tecnico per il PRG“.

“Tra poco avvieremo il processo per il nuovo PRG. Avevamo bisogno prima di capire, insieme alla Regione, quanto fosse salvabile con il vecchio iter con le normative che in questa Nazione cambiano troppo velocemente. Il PRG prevede tipo 20 passaggi, noi ne dobbiamo fare ancora otto”.

Angelisanti ed il “motore trainante”

Claudia Angelisanti

Non ci pensa a staccare nessuna spina anche Fratelli d’Italia. Spiega Claudia Angelisanti di Fdi e presidente di Gioventù Nazionale a Ferentino: “Fuori dall’assise comunale i vari Partiti non si riuniscono da diverso tempo. Nonostante ciò è ben chiara l’intenzione di continuare a lavorare per l’ideazione di un piano credibile, coerente e duraturo nel corso degli anni che auspichiamo venga valutato e possibilmente accolto positivamente dai cittadini di Ferentino”.

“Un modello nuovo credibile basato sicuramente su una rigenerazione politica. Coerente con le varie identità che convergono nei vari partiti”.

In questo scenario, Piergianni Fiorletta non ha molto di cui preoccuparsi. Il rimpastino è un’ipotesi: non una priorità.