Fiuggi, il rilancio delle piscine per valorizzare brand e turismo

Svolta per i 2 impianti della città che saranno ristrutturati e gestiti per 10 anni dal Centro Nuoto Roma. Previsto un investimento di 650 mila euro per la struttura di Via Val Madonna e di Via Capo I Prati. La vasca olimpionica di 50 metri avrà un ruolo strategico. “Puntiamo ad ospitare eventi nazionali, internazionali e raduni di società e rappresentative federali. Vogliamo fare rete con le altre realtà del territorio per veicolare il marchio dell’acqua-terme e creare valore”, ha spiegato il responsabile della società Emanuele De Vita

Alessandro Salines Lo sport come passione

Una “perla” incastonata in un “gioiello” che vuole tornare a brillare nella vetrina turistica nazionale ed internazionale. Nel giro di qualche mese Fiuggi potrà vantare anche un polo natatorio di altissimo livello che arricchirà l’offerta della città termale. Due piscine pronte al rilancio e più moderne per incentivare il turismo, lo sport ed ovviamente l’inclusione sociale e giovanile.

Il Comune infatti ha affidato per i prossimi 10 anni la gestione della piscina coperta di via Val Madonna e quella olimpionica di via Capo I Prati al Centro Nuoto Roma. Accogliendo così il progetto di rigenerazione, riqualificazione e ammordenamento dei 2 impianti, presentato dalla società sportiva dilettantistica il 24 dicembre scorso. Il Centro Nuoto già si occupava delle due strutture ma con affidamenti temporanei. Ora la svolta che permetterà alla società di investire, programmare e calendarizzare attività, eventi ed iniziative.

Emanuele De Vita

“Il nostro obiettivo è fare rete con il Comune, gli altri enti, la Federnuoto, le imprese, gli albergatori e le associazioni del territorio per veicolare lo storico e prestigioso marchio Fiuggi – ha spiegato l’avvocato Emanuele De Vita, dirigente-responsabile del Centro Nuoto Roma – Così pensiamo di creare economia per la città e l’intera provincia. La valorizzazione della piscina olimpionica di 50 metri sarà fondamentale: nel Lazio e nel centro Italia ce ne sono pochissime e quindi cercheremo farla diventare un punto di riferimento”.

Un investimento di oltre 600 mila euro

Il restyling delle 2 strutture sarà mirato per renderle più moderne e funzionali. In grado di attrarre atleti, club, turisti e semplici appassionati. Il Centro Nuoto Roma metterà sul piatto 630 mila euro: un investimento importante di questi tempi in cui lo sport gode di meno risorse pubbliche e private. I lavori dovrebbero dovrebbe procedere spediti per consentire l’avvio della stagione già a primavera inoltrata.

La piscina di via Val Madonna a Fiuggi

La riqualificazione della piscina coperta di via Val Madonna riguarderà gli spogliatoi, il bordo piscina, la vasca e gli spazi comuni ed esterni. Grande attenzione alla sostenibilità ambientale con l’installazione dei pannelli fotovoltaici ed interventi per potenziare i risparmi energetici. Opere che comporteranno una spesa di 380 mila euro.

Per quanto concerne la piscina olimpionica il Centro Nuoto Roma investirà 250 mila euro per un restyling che toccherà gli spazi esterni, la vasca e gli spogliatoi. Sarà installata una caldaia a condensazione e solare termico. Inoltre è previsto il rifacimento dell’impianto di filtraggio. Un progetto che regalerà alle 2 strutture una veste nuova più al passo con i tempi e alle esigenze di una Fiuggi che da qualche tempo ha rilanciato le sue forti ambizioni turistiche ed economiche grazie alla preziosa acqua.

Punto di riferimento per gli sport acquatici

Una delle piscine del complesso di Fiuggi

Il Centro Nuoto punterà forte sulla Piscina Olimpionica di via Capo I Prati che sorge in una sorta di “parco sportivo” con lo stadio ed altri spazi per le altre discipline. La struttura sarà ovviamente a disposizione dei cittadini per la classica attività di balneazione ma sarà soprattutto destinata ad ospitare eventi di livello nazionale ed internazionale in grado di attrarre atleti e visitatori da tutta Italia e dall’estero.

L’obiettivo sarà quello di rendere Fiuggi un punto di riferimento per il nuoto e gli sport acquatici in generale. Potenziando ulteriormente la ricettività turistica della città, già conosciuta per le sue strutture alberghiere e termali. Il ritorno economico e d’immagine non mancherà per l’intero indotto.

“E’ un impianto che ha enormi potenzialità per vari motivi come la vasca olimpionica di 50 metri ed ovviamente il contesto di una città turistica con alberghi, spa, circolo di golf e verde – ha aggiunto l’avvocato De Vita, riconfermato consigliere reginale della Fin – Vogliamo fare concorrenza a Riccione ed altri centri italiani che grazie alla loro ricettività ogni anno accolgono migliaia di atleti per campionati e gare. Per questo il nostro obiettivo è quello di ospitare manifestazioni nazionali ed internazionali ma anche diventare un centro attrezzato per i raduni di società e rappresentative nazionali di nuoto e sport acquatici. Saremo a servizio anche di atleti di altre discipline che potranno usufruire della piscina per allenamenti. Prevediamo così un afflusso di visitatori notevole con vantaggi per tutti e una promozione costante del marchio Fiuggi”.

La piscina coperta

La piscina interna

L’impianto di via Val Madonna continuerà ad avere una funzione sociale fondamentale per la città termale e il territorio circostante. Grazie ai lavori, la qualità dei servizi e dell’attività crescerà in maniera sensibile. Si terranno i corsi di nuoto per tutte le età ed in particolare per i più piccoli. Un occhio di riguardo per gli anziani: il nuoto è sport di scarico, la sospensione in acqua evita una sollecitazione eccessiva delle articolazioni, in particolare della schiena e delle ginocchia.

In programma inoltre progetti con le scuole di ogni ordine e grado e l’attività della pallanuoto in crescita in Ciociaria da qualche anno a questa parte. Una piscina per tutti con un’offerta ampia e di livello. Complementare con la piscina olimpionica. Un vero e proprio polo natatorio che poche realtà possono vantare.

La lungimiranza della giunta-Baccarini

Alioska Baccarini (Foto © IchnusaPapers)

La realizzazione di questo progetto segna un passo importante verso la riqualificazione delle strutture sportive locali, con un impatto positivo per la comunità e in particolare per i giovani del territorio. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alioska Baccarini, ha avuto il merito di credere nella bontà del progetto del Centro Nuoto Roma, società che vanta una grandissima esperienza nella gestione delle strutture. “Devo ammettere che il Comune di Fiuggi sta dimostrando grande collaborazione ed una visione rara a trovarsi. E’ fondamentale avere un interlocutore illuminato che ha compreso quanto sia importante la sinergie pubblico-privato per raggiunge un obiettivo comune”, ha sottolineato De Vita.

La piazza con il teatro ed il municipio di Fiuggi (Foto: Graziano Rinna)

Il Comune fiuggino infatti ha mostrato lungimiranza: con una programmazione a medio-lungo termine che poco alla volta sta portando obiettivi importanti. A differenza invece di quanto è accaduto a Frosinone dove lo Stadio del Nuoto ed il Polivalente vivono alla giornata senza una visione con affidamenti temporanei e bandi pasticciati come è accaduto per la struttura del Casaleno.

Il rilancio del polo sportivo che ruota intorno alla piscina rientra in un progetto di molto ampio respiro. Che in questi anni ha portato alla riapertura della palazzina Coni trasformata ora nel Centro benessere che il Comune mette virtualmente a disposizione di tutte quelle strutture alberghiere sprovviste di una Spa al loro interno. Ad un progetto di valorizzazione per i campi sportivi di Capo i Prati e del centro Golf. Soprattutto, sta prendendo forma la radicale ristrutturazione di Acqua e Terme, con i lavori per le nuove linee di imbottigliamento che procedono spediti ed un piano di proiezione sui mercati mondiali di tutto rispetto.

Anche la piscina rientra in questa visione. Diventa veicolo d’inclusione sociale soprattutto per i giovani e di promozione turistica della città termale. Un altro tassello nel lungo lavoro di rilancio di Fiuggi e del suo storico marchio. Il polo natatorio, accanto alle altre infrastrutture, potrà diventare un valore aggiunto nella Fiuggi che torna al centro dell’economia territoriale.