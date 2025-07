Fiuggi, il Rinascimento di un’icona: a che punto è il progetto LMDV Capital

Dimenticate l’acqua “della nonna” e le nostalgie da Carosello. Fiuggi è tornata. E stavolta ha il look giusto, un piano ambizioso e investitori che fanno sul serio. A che punto è la cura di LMDV Capital

Tutto è cominciato un anno fa. Sembrava un gioco da ragazzi ricchi: rilevare un marchio glorioso ma arrugginito, sistemare il logo, cambiare la bottiglia. E invece, a Fiuggi è successo qualcosa di molto più serio: un piano industriale vero. E funziona.

Parlano i numeri: quelli dei bilanci e quelli della produzione. Acqua Fiuggi sembrava destinata all’oblio: la sua bottiglia verde, un tempo emblema di eleganza, era diventata un ricordo sbiadito, lontano dai fasti di un passato glorioso. Un anno fa è partito il rinascimento della Fiuggi: un cambiamento radicale coinciso con l’ingresso nel capitale fatto da LMDV Capital, il family office di Leonardo Maria Del Vecchio, dando inizio a un ambizioso progetto di rilancio.

Non un capriccio ma un investimento previsto di 40 milioni di euro entro il 2028, di cui 15 milioni già impiegati nei primi otto mesi. L’obiettivo è triplicare i ricavi, passando dai 13 milioni del 2024 ai 38,5 milioni nel 2028. Ambizioso. Non impossibile.

Il piano

Il piano strategico messo in campo dal management di Lmdv capital si articola su più fronti:

Rinnovamento Industriale: La fabbrica ha avviato un radicale processo di ristrutturazione, diventando un impianto moderno già dal concept. L’area di produzione è ‘a vista‘ come la cucina di un ristorante. Migliorata l’efficienza, si sta allestendo il sistema fotovoltaico per alimentare gli impianti solo con energia green, il recupero delle acque, una significativa riduzione dei rifiuti . Rebranding Elegante: Un nuovo logo e un design raffinato delle bottiglie, disponibili in versioni Premium in R-PET e Luxury in vetro serigrafato, mirano a posizionare Acqua Fiuggi nel segmento alto del mercato. Strategia Commerciale Diversificata: Oltre alla grande distribuzione, l’azienda punta a rafforzare la presenza nel settore HoReCa di lusso, sia in Italia che in mercati strategici come Nord America e Medio Oriente.

Anche la comunicazione segue la stessa linea del rilancio: mirata, essenziale, costruita attorno a contesti esclusivi e momenti ad alto impatto, pensati per rafforzare il legame con il mondo del lusso e della ristorazione di alto livello. Il contatto con i locali è costante e concreto, spesso mediato dai distributori, per modellare offerta e servizio su misura. Non si vende solo acqua: si costruiscono relazioni.

Fiuggi è la dimostrazione che un classico può rinascere restando fedele a sé stesso. La sorgente è sempre quella, ma il modo di raccontarsi e di raccontarla è cambiato: più attuale, più curato, più sostenibile. Un’icona del benessere italiano scoperta ora dal jet set, con una nuova immagine pensata per i tavoli dove la qualità è un requisito, non un’opzione.

Approccio pragmatico

Le due recenti iniziative con la Fiuggi come testimonial sono un segnale chiaro. La prima è stata la presentazione del nuovo corso all’Hangar Bicocca di Milano, durante un evento organizzato con Vogue Italia ed al quale ha partecipato buona parte del jet set di Hollywood. La seconda è stata l’iniziativa sociale di Cannes in occasione della celebre rassegna cinematografica. Due eventi che segnano simbolicamente il ritorno di Acqua Fiuggi nel panorama del lusso e dell’eccellenza italiana. (Leggi qui: “Acqua Fiuggi loved by Vogue”, nel tempio del fashion parte la sfida. E leggi anche Fiuggi accende Cannes: la notte glamour di “For One Drop”).

il caso di Acqua Fiuggi è un caso scuola. Dimostra come una combinazione di investimenti mirati, strategia chiara e leadership determinata possa ridare vita a un brand storico, trasformandolo in un protagonista contemporaneo del Made in Italy. Ora si aspettano i conti aggiornati: saranno la cartina di tornasole per gli sforzi compiuti in quest’anno di Lmdv capital al timone.