Insediato in Prefettura il Tavolo dei Sindaci del Fiume Sacco, nato dal protocollo sottoscritto il 17 settembre da quindici Comuni della provincia. Si prepara una prima operazione interforze sugli impianti di depurazione. Il ruolo della Prefettura e la collaborazione tra amministrazioni di diverso colore politico.

Sarà la prima operazione ambientale interforze: dovrà dire se le acque che i depuratori immettono nel Sacco rispettano i limiti di legge. Nel Palazzo del Governo di Frosinone, il prefetto Giuseppe Ranieri ha insediato il Tavolo dei Sindaci del Fiume Sacco. A poco più di due mesi dalla firma del protocollo d’intesa, si entra nella fase operativa. Il primo banco di prova saranno gli impianti di depurazione.

All’incontro hanno partecipato i vertici territoriali delle Forze di Polizia, il comandante del Gruppo Carabinieri Forestale, il comandante della Polizia Provinciale, i rappresentanti del Nucleo Operativo Ecologico di Latina e di ARPA Lazio. Sul tavolo una questione che da decenni accompagna la storia di questo territorio: l’inquinamento del fiume Sacco e la necessità di individuare le eventuali fonti di contaminazione.

Dai protocolli alle verifiche

Durante la riunione sono state definite le prime iniziative per intensificare il monitoraggio del corso d’acqua e contrastare eventuali fenomeni di inquinamento di origine industriale e civile.

Il passaggio più interessante riguarda gli impianti di depurazione. Il prefetto Ranieri ha programmato una nuova riunione, che si terrà a breve, per definire una prima operazione interforze finalizzata a verificare il funzionamento degli impianti e il rispetto dei parametri stabiliti dal decreto legislativo 152 del 2006, il cosiddetto Codice dell’Ambiente.

Si dovrà verificare, in sostanza, se le acque immesse nel fiume rispettino i limiti previsti dalla normativa. Un passaggio importante, considerando che per intervenire efficacemente sul problema occorre anzitutto individuare le eventuali irregolarità e le relative responsabilità. Per il momento non sono stati comunicati né il numero degli impianti interessati né la data dell’operazione.

Quindici sindaci, una battaglia comune

(Foto © Paolo Peticca)

Il percorso era iniziato nei mesi scorsi su impulso del sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, che aveva promosso la costruzione di una strategia condivisa tra le amministrazioni interessate.

Il 17 settembre si era arrivati alla sottoscrizione del protocollo in Prefettura. A firmarlo erano stati i Comuni di Anagni, Arce, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Falvaterra, Ferentino, Frosinone, Morolo, Paliano, Pastena, Patrica, Pofi, Sgurgola e Supino. (Leggi qui: Il Sacco mette d’accordo quindici Comuni: nasce il Tavolo dei Sindaci).

C’è un aspetto politico da non sottovalutare. Attorno allo stesso tavolo siedono sindaci appartenenti a schieramenti differenti, che hanno scelto di condividere una strategia su una delle questioni più delicate della provincia. Una collaborazione tutt’altro che scontata in un territorio nel quale spesso anche le battaglie ambientali finiscono per essere terreno di scontro politico.

Il ruolo della Prefettura

Il prefetto Giuseppe Ranieri (Foto © Stefano Strani

Un merito in questo percorso va riconosciuto alla Prefettura di Frosinone e al prefetto Giuseppe Ranieri.

La scelta di affidare il coordinamento del Tavolo all’Ufficio Territoriale del Governo consente di mettere in relazione le amministrazioni comunali con gli organismi tecnici e le Forze dell’Ordine. I sindaci possono segnalare le criticità dei propri territori, ma per affrontare un fenomeno di questa portata occorre coinvolgere soggetti dotati di competenze e strumenti specifici.

L’insediamento del Tavolo e la programmazione dei primi controlli rappresentano dunque un segnale importante della volontà di dare seguito agli impegni assunti a settembre.

La prova dei risultati

Il protocollo prevede l’approvazione di un programma attuativo entro 90 giorni dalla sottoscrizione e la pubblicazione annuale di un rapporto sullo stato del fiume Sacco.

La Valle del Sacco

Saranno proprio questi strumenti a consentire ai cittadini di valutare il lavoro svolto e i risultati raggiunti. La Valle del Sacco ha alle spalle decenni di criticità ambientali, studi e progetti di risanamento. Sarebbe impensabile aspettarsi che un singolo tavolo istituzionale possa risolvere una questione tanto complessa.

La novità sta nella possibilità di costruire un sistema permanente di controllo, superando la frammentazione degli interventi tra i singoli Comuni.

Il prefetto Ranieri ha avviato il percorso operativo. I sindaci hanno scelto di lavorare insieme. Adesso saranno i controlli e i loro risultati a dirci quanto questa nuova collaborazione riuscirà a incidere sul futuro del fiume Sacco.