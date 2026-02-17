Quadrini, il ritorno: quando il calendario cambia la partita

La revoca delle misure cautelari a 24 ore dalle liste riporta Gianluca Quadrini al centro della scena: fine dell’esilio politico, piena eleggibilità e partita riaperta. Ora il confronto torna elettorale, non giudiziario.

Il calendario conta più della sentenza. A ventiquattrore dalla presentazione delle liste con le candidature alle Elezioni Provinciali arriva la revoca di tutte le misure nei confronti dell’ex Presidente del Consiglio Provinciale Gianluca Quadrini : fine del divieto di dimora in tutti i 91 Comuni ciociari, fine anche dell’obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria. Un tempismo che, al di là delle letture dietrologiche, produce un effetto concreto: rimette in campo il candidato senza più asterischi.

Lo ha deciso il Giudice delle Udienze Preliminari. Lo ha fatto nonostante il parere contrario del Pubblico Ministero. È un passaggio tecnico, ma in politica le categorie sono più semplici: prima Quadrini era candidabile ma sospeso; ora è candidabile, eleggibile e politicamente operativo.

(Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Fino a ieri la sua corsa era quella di un generale in esilio. Poteva essere votato: la Cassazione e la Legge Severino non lo ostacolavano, non essendoci stata alcuna condanna. Le misure che gli erano state inflitte erano ‘cautelari‘ cioè andavano a tutelare l’inchiesta. Perchè Gianluca Quadrini, anche dopo gli interrogatori ai quali era stato sottoposto, aveva continuato a frequentare gli uffici della Provincia e le stesse persone che vedeva ogni giorno. Il che ha fatto nascere il timore che potesse tentare di aggiustare le cose. (Leggi qui: L’insostenibile leggerezza dell’essere Quadrini).

Il paradosso risolto

Lo faceva nella piena convinzione di non avere commesso reati. Di avere avuto una condotta trasparente. Forse non commendevole nei modi, ma certamente non discutibile sul piano giuridico. In parte l’ha pensato anche il Giudice delle Udienze Preliminari che nei mesi scorsi era stato chiamato ad applicare quelle misure: infatti ha detto no agli arresti domiciliari, disponendo il solo divieto di dimora in provincia. Più semplice oggi per il suo collega che ha revocato tutti i provvedimenti: l’inchiesta è chiusa, gli indizi sono raccolti, che senso aveva impedire ad un uomo di tornare a casa sua, dalla moglie e dalle figlie?

La ratifica della candidatura

Quel divieto di dimora poteva essere un colpo mortale per Quadrini. Perché significava tenerlo fuori dalla Politica e cioè dalla sua vita. Invece, proprio le elezioni Provinciali hanno dimostrato quanto sia solido il suo legame sul territorio. Con 10 giorni d’anticipo ha raccolto ben 117 firme di amministratori che hanno presentato la sua candidatura.

Centodiciassette firme che valgono più di qualsiasi assoluzione. Perché a metterle sono stati amministratori, consapevoli che Gianluca Quadrini in quel momento fosse un indagato: quella firma equivale a dire “noi siamo amministratori come te, sappiamo di cosa ti accusano, riteniamo che non sia un reato” . A meno di non voler pensare che siano tutti malandrini, una riflessione andrebbe fatta.

Il rientro

Una dimostrazione di forza elettorale che già nelle ore scorse aveva fatto squillare i telefoni negli studi dei migliori avvocati specializzati in Procedure. A consultarli sono stati gli avversari di Gianluca Quadrini, chiedendo un parere sulla sua candidabilità e la sua eleggibilità. Pareri da contrapporre a quelli che nel frattempo l’ex presidente d’Aula aveva fatto stampare e rilegare, pronto a distribuirli.

Il Palazzo di Giustizia di Cassino

La notizia, comunicata nel pomeriggio dall’avvocato Claudio Di Ruzza, consente all’ex presidente del Consiglio provinciale di organizzare il rientro ad Arpino. È un dettaglio anche simbolico: tornare a casa significa tornare con gli anfibi sul campo. Ma in questo caso è il fattore umano a prevalere. Come dimostrano le parole pronunciate in serata da Quadrini: «Desidero esprimere profonda soddisfazione per la decisione assunta dal Gup del tribunale di Cassino che rappresenta un passaggio importante nel pieno ristabilimento della verità dei fatti».

Il primo pensiero, dopo il doveroso ringraziamento all’avvocato Claudio Di Ruzza è per i familiari: «mia moglie Paola che mi è sempre stata vicino, le mie figlie Giulia e Francesca, mio fratello Marco ed infine mia madre Rita che ha sofferto più di tutti insieme a me ed alle tante persone che hanno manifestato fiducia, rispetto e sostegno nel corso di questo periodo».

Senza risentimenti: «Rinnovo la massima fiducia nell’operato della Magistratura e confermo la volontà di collaborare con trasparenza affinché la vicenda possa essere definitivamente chiarita nelle sedi opportune».

Il resto lo diranno le urne dell’8 marzo. Ma una cosa è certa: la tempesta, almeno sul piano cautelare, si è diradata. E ora la partita torna ad essere tutta politica.