Fondi, alleanze incerte e nervi scoperti: il Pd c’è ma il voto si gioca sui silenzi

Il Pd corre con il simbolo e chiude al trasversalismo. Lega e Fratelli d’Italia restano in stallo, mentre Forza Italia osserva e prepara le mosse. A Fondi il vero protagonista è l’incertezza delle alleanze.

Il Pd rompe il silenzio: simbolo e campo largo

C’è un fronte progressista che non intende restare spettatore alle amministrative di maggio a Fondi. E a rompere il silenzio è Salvatore Venditti, unico rappresentante del Partito Democratico in Consiglio comunale. Dopo settimane di richiami – anche informali – all’unità delle opposizioni, il capogruppo dem mette un punto fermo: “Saremo della competizione elettorale con il nostro simbolo”.

Un mandato chiaro, arrivato – sottolinea – dalla segreteria provinciale. E un’altra linea altrettanto netta: “Nessun trasversalismo con Fratelli d’Italia e la Lega. Il nostro elettorato non capirebbe”.

Venditti, al momento candidato sindaco del Pd, si dice però “prontissimo a farmi da parte” qualora emergesse una figura “migliore della mia e capace di allargarci alla società civile”. È il tentativo di riaprire il cantiere del cosiddetto Campo largo, coinvolgendo forze del centrosinistra nazionale e realtà civiche locali.

L’unica pista praticabile, al momento, porta al movimento “Fondi Vera” di Salvatore Ciccone. Ci sono interlocuzioni, ammette Venditti, ma parlare di accordo sarebbe prematuro. Dopo cinque anni di opposizione comune, le minoranze non sono riuscite a costruire una piattaforma condivisa. E questo, nel centrosinistra, pesa.

Lega contro FdI: il centrodestra in attesa

Luigi Parisella

Se il Pd dice no al trasversalismo, il centrodestra vive un’impasse più complicata. La Lega, con Luigi Parisella e Franco Cardinale, accusa Fratelli d’Italia di “attendismo”: “Pensavamo che l’accordo unitario per l’elezione di Federico Carnevale alla Provincia avrebbe avuto effetti positivi anche su Fondi. Invece siamo ancora fermi”.

Fratelli d’Italia, però, appare spaccata. L’avvocato Stefano Marcucci (sostenuto dalla maggioranza del coordinamento guidato da Sonia Federici) è pronto a costruire un’alternativa a Forza Italia. L’altro consigliere FdI, Luigi Vocella, sembra invece più dialogante con l’attuale maggioranza. Due linee parallele, difficilmente conciliabili.

La prova plastica è arrivata con l’esposto all’Anac sull’appalto dei rifiuti affidato a De Vizia Transfer Spa: tra i firmatari c’era Marcucci, non Vocella. Le minoranze hanno chiesto di verificare la legittimità delle proroghe contrattuali. Unite sui dossier amministrativi, molto meno sui destini elettorali.

Nicola Calandrini (Foto: Sergio Oliverio © Imagoeconomica)

Intanto la palla passa ai livelli superiori: il coordinatore provinciale Nicola Calandrini e quello regionale Paolo Trancassini sono chiamati a sciogliere il nodo. La Lega punzecchia il sottosegretario Claudio Durigon e si dice pronta a “partire”, con o senza il generale Roberto Vannacci.

Il borsino di Fazzone

Lo stallo tra Lega e FdI non passa inosservato al coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Claudio Fazzone. Se il centrodestra dovesse presentarsi unito, il candidato naturale sarebbe l’attuale sindaco Beniamino Maschietto. Ma Fazzone valuta anche l’ipotesi opposta: chiudere la partita già al primo turno, evitando il rischio di un ballottaggio in cui Lega o FdI possano catalizzare i voti del Pd e delle civiche.

Vincenzo Mattei

Nel borsino azzurro circolano diversi nomi: il vicesindaco Vincenzo Carnevale, l’assessore Claudio Spagnardi, il consigliere Raffaele Alfieri. Ma il nome che cresce è quello del fedelissimo Vincenzo Mattei, che dal 16 marzo non sarà più vicepresidente della Provincia di Latina.

La partita di Fondi si gioca su più tavoli: quello progressista che cerca un’identità chiara, quello leghista che attende segnali, quello meloniano diviso in casa e quello azzurro che, come sempre, osserva e decide all’ultimo.

Nel frattempo, il tempo scorre. E a Fondi, più che le alleanze, a parlare è il silenzio delle decisioni non prese.