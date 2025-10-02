Fondi, diplomazie al lavoro per un asse FdI-Lega alle elezioni comunali

La coordinatrice cittadina di Fratelli d'Italia al lavoro per cercare un'intesa con il partito di Salvini ed alcune civiche. L'obiettivo è provare a spezzare l'egemonia di Forza Italia e dell'amministrazione uscente

Il rinvio delle elezioni Comunali alla primavera del 2026 dovrebbe offrire il tempo necessario per compiere “scelte sagge e intelligenti, nell’esclusivo interesse di Fondi”. Sonia Federici, eletta Segretaria del circolo di Fratelli d’Italia a Fondi nel Congresso dello scorso febbraio, non immaginava di dover affrontare tante difficoltà nel guidare, proprio a Fondi, un Partito che governa a livello nazionale e regionale.

Ma qui la situazione è diversa: dal rocambolesco voto Comunale del 2020, Fratelli d’Italia è relegata all’opposizione, mentre il Comune è saldamente nelle mani di un’amministrazione monocolore targata Forza Italia.

Salta il convegno con i vertici di FdI

Paolo Trancassini

“Protagonisti per il futuro di Fondi” era il tema di un convegno, in programma giovedì 2 ottobre alle 17, presso il complesso San Domenico. Prevista la partecipazione, tra gli altri, di Paolo Trancassini (Segretario Regionale FdI) e Nicola Calandrini, (Segretario Provinciale), dell’assessore regionale allo Sport e Turismo Elena Palazzo ed i consiglieri regionali Enrico Tiero e Vittorio Sambucci.

Ma l’incontro è stato rinviato a data da destinarsi per un sopraggiunto impegno istituzionale del coordinatore regionale Trancassini. Ed in attesa “che ci diano una nuova data”, il Partito deve sciogliere non pochi nodi. Perché il voto posticipato di alcuni mesi (la consiliatura sarebbe dovuta terminare in queste settimane, ma la norma prevede nei fatti 6 mesi in più per quei Comuni che hanno votato durante il Covid) assumerà una valenza capitale potendo coinvolgere il futuro di alcune amministrazioni in cui il centro è apparentemente unito.

Le tre opzioni di Sonia

Sonia Federici

Sonia Federici sta gestendo un dibattito interno che richiede coraggio e pazienza dovendo scegliere in poche settimane tre opzioni:

finire sotto l’ala di Forza Italia,

creare un asse politico elettorale

partecipare alle Primarie (naturalmente senza simbolo di Partito) con la presenza di di liste civiche anche di ispirazione progressista.

La coordinatrice comunale di FdI sa di guidare una forza politica che si trova in mezzo al guado. In una città, Fondi, in cui c’è un Partito forte come Forza Italia: è il feudo elettorale del senatore Claudio Fazzone, il potentissimo Coordinatore azzurro del Lazio e titolare di una componente che va ben oltre la regione.

Le ferite derivanti dal voto amministrativo del settembre 2020 sono ancora aperte e sanguinanti. L’attuale sindaco Beniamino Maschietto, nonostante le sue liste avessero conquistato il premio di maggioranza, non si aggiudicò le amministrative al primo turno per un soffio (0,5 % dei consensi). Dovette affrontare il ballottaggio.

Beniamino Maschietto, sindaco di Fondi

Cinque anni fa la Federici era una dirigente della Lega ed il suo Segretario provinciale Francesco Zicchieri decise di sostenere il candidato schiarato dal senatore Fazzone. I numeri usciti dalle urne furono devastanti: la percentuale dei voti del carroccio superò appena il 2%. Fu una batosta per la Lega che si sgretolò al ballottaggio perché il candidato sindaco (poi sconfitto) di FdI al primo turno, l’attuale presidente del consiglio comunale Giulio Mastrobattista, decise di sostenere Maschietto al ballottaggio per poi essere espulso dal Partito di Giorgia Meloni. Ed accordarsi con i vincitori.

Un asse anti-Forza Italia

Ora la Federici sta dialogando con il suo ex Partito per creare un asse, unitamente ad alcune liste civiche. Ha l’obiettivo, numerico ed elettorale, di impedire al candidato sindaco dell’attuale maggioranza di vincere già al primo turno. Chi verrà lanciato da Forza Italia? Sarà il primo cittadino in carica Beniamino Maschietto a tentare il bis? O il suo vice Vincenzo Carnevale? Oppure l’assessore Claudio Spagnardi? Lo deciderà il senatore Claudio Fazzone che sta monitorando quanto avviene tra Fratelli d’Italia e la Lega.

Claudio Fazzone

I due Partiti, in considerazione della delicatezza della scelta, hanno deciso di spostare le trattative direttamente presso i vertici nazionali. Un modo per evitare di subire possibili azioni di disturbo da parte del coordinatore regionale di Forza Italia.

E che la scelta del candidato anti-Forza Italia debba avvenire lontano dai confini di Fondi e della provincia di Latina l’ha capito da tempo il sindaco di Sperlonga Armando Cusani. Il due volte Presidente della Provincia di Latina oggi è uno dei quadri della Lega e sta studiando da mesi la strategia migliore.

Al tempo stesso è in corsa per guidare la Lega della provincia di Latina : un ruolo nel quale lo vede benissimo il vice Segretario Regionale Mario Abbruzzese. “Matteo Salvini mi ha chiesto di dare una mano alla crescita del Partito e per il momento sto contribuendo a scrivere una legge, alternativa alla proposta di Forza Italia, per attribuire a Roma capitale una serie di poteri attualmente di competenza regionale. Altro non posso aggiungere”, si è schermito Cusani.

I papabili di Lega e FdI

Luigi Parisella

Insomma la situazione si trova ad un bivio con la Lega che ha in pectore due candidati sindaco da proporre a FdI: l’ex sindaco di Fondi e consigliere comunale Luigi Parisella ed il collega (ex consigliere provinciale) Franco Cardinale.

Fratelli d’Italia ha, invece, due assi nella manica: il capogruppo in carica Stefano Marcucci e d ilconsigliere Luigi Vocella, che dal 2024 siede anche in Consiglio provinciale.

Ma non si esclude il ricorso ad un candidato di area ma civico. A tenere il freno a mano tirato è la stessa Federici che, in attesa di recuperare l’incontro con i vertici del suo Partito, non esclude alcuna ipotesi.

Franco Cardinale

Invece, l’opzione di formalizzare un’alleanza elettorale con Forza Italia dopo cinque di dura opposizione, appare essere la meno credibile. Lo conferma la stessa Coordinatrice comunale: ”Gli accordi, da che mondo è mondo, si fanno sulle idee e sui programmi – ha commentato Sonia Federici – La nostra forza politica ha una visione diversa della città rispetto a quella di Forza Italia e dell’amministrazione Maschietto”.

“E lo stiamo dicendo da cinque anni dai banchi dell’opposizione dove le nostre proposte migliorative per la città sono state sempre severamente bocciate – ha chiosato la Federici – Non so cosa succederà nelle prossime settimane ma Fratelli d’Italia è un Partito che discute all’interno, sa arrivare sempre ad una sintesi ma abiura quel servilismo abbinato alla politica”.

L’endorsement della Federici

Un’occasione mancata per il disgelo tra FdI e Forza Italia poteva essere il congresso di Fratelli d’Italia dello scorso febbraio. All’evento parteciparono i rappresentanti consiliari e i dirigenti di Lega, Fondi Vera e Azione. Ma a far rumore furono le assenze degli esponenti di Forza Italia. In particolare, quella del sindaco Beniamino Maschietto, regolarmente invitato ma assente per “un sopraggiunto impegno istituzionale”.

Sonia Federici, segretaria cittadina di FdI, a distanza di tempo ha lanciato un messaggio distensivo, aprendo alla possibilità di una futura alleanza elettorale con il suo ex partito. Un’apertura, però, accompagnata da una premessa chiara: “ La sezione fondana di Fratelli d’Italia è unita e compatta, e resta coerente con la nostra visione di una Fondi diversa. Il nostro Partito è cresciuto con costanza – ha sottolineato – grazie alla coerenza e a radici profonde. Non ci siamo mai accodati al carro dei vincitori: vogliamo essere noi a guidarlo, verso il benessere collettivo, senza pregiudizi o divisioni”.

Federici ha poi aggiunto: “Il lavoro è ancora in corso. Siamo consapevoli che un’intesa è possibile ma richiederà dialogo, rispetto e una visione condivisa. La cosa è possibile solo sulla base dei programmi, non svendendo la propria identità“.