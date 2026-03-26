Fondi, due donne per un’alleanza possibile

Annarita Del Sole lancia un appello alla Lega e al civismo per costruire una coalizione competitiva. Sul fronte della Lega Giovanna Miele riflette. Ma la partita per un Centrodestra unito è ancora aperta. Anche sul fronte progressista l'equilibrio è ancora tutto da definire.

La soluzione è in mano a due donne, alla loro volontà di dialogo, alla loro capacità di mediare e raggiungere una sintesi. Su due lati vicini ma diversi nel fronte politico di Fondi ci sono la professoressa Annarita Del Sole, candidata a sindaco di Fratelli d’Italia e l’onorevole Giovanna Miele, deputata inviata dalla Lega come Commissario dopo che il Partito territoriale ha chiuso le porte ad ogni ipotesi di dialogo nel centrodestra. (Leggi qui: Fondi, appello ignorato: la Lega resta sola mentre il centrodestra si divide. E qui: Fondi, Lega commissariata: resa dei conti a due mesi dal voto).

Allacciare quella linea di dialogo ed andare insieme alle urne nelle prossime elezioni Comunali dipende solo da loro. E tutt’e due ci stanno lavorando. La professoressa Annarita Del Sole ha mandato un segnale chiaro alla Lega: auspica la costruzione di una coalizione di valori e competenze.

Verso l’incontro

Giovanna Miele ed Annarita Del Sole

La professoressa Del Sole avrebbe dovuto incontrare proprio a Fondi l’onorevole Miele. Con lei avrebbe voluto completare la formulazione della lista e definire la scelta del candidato sindaco da sostenere in maniera unitaria. E mettendosi lei stessa in discussione. Le evidenze dicono che almeno teoricamente i nomi in campo sono due: l’attuale vicesindaco e assessore al Bilancio Vincenzo Carnevale e la stessa Annarita Del Sole che ha già ottenuto la piena investitura da FdI (Leggi qui: La lezione della Maestra Anna Rita: “Con la comunità un legame autentico”).

Non avendo ricevuto più alcuna risposta dai vertici provinciali della Lega – mentre quelli locali hanno deciso da tempo di farsi da parte – la preside ha rivolto un invito esplicito e accorato: “Un invito esplicito e accorato a tutte le realtà che ancora non hanno preso posizione e a chiunque senta il dovere civico di contribuire al rilancio della città, perché il progetto che abbiamo presentato martedì 17 marzo non è un recinto chiuso, ma un cantiere aperto”.

Le indiscrezioni dicono che quell’appello sia arrivato al destinatario. A Giovanna Miele ma anche più su: al Segretario Regionale Organizzazione della Lega Mario Abbruzzese ed al vice Segretario Nazionale del Partito Claudio Durigon. I quali – ma sono solo rumors – sarebbero favorevoli alla costruzione di un centrodestra completo. Esattamente come avvenuto nelle settimane scorse in occasione delle elezioni Provinciali di Latina.

La strategia

Vincenzo Carnevale

Fratelli d’Italia ha la consapevolezza di non essere autosufficiente. Da qui la necessità di costruire alleanze per puntare al ballottaggio contro il candidato sindaco di Forza Italia, Vincenzo Carnevale.

Nasce così l’invito rivolto a tutte le forze politiche, ai movimenti civici, al mondo dell’associazionismo culturale e sportivo e al volontariato: “Unitevi a noi. Non cerchiamo solo adesioni, ma alleati per il futuro della nostra comunità”. L’obiettivo dichiarato dalla professoressa Del Sole è quello di “creare una sintesi tra l’identità politica del centrodestra e la vitalità del tessuto sociale fondano”.

In questa prospettiva, viene riproposto uno schema trasversale già utilizzato a Formia nelle amministrative del 2021, con l’ambizione di costruire “un programma amministrativo solido” capace di superare “le vecchie logiche di contrapposizione in favore di una reale efficienza gestionale”.

La candidata punta a coinvolgere non solo la Lega ma anche il mondo dell’associazionismo e dello sport: “Per dare voce a chi conosce le fragilità e le potenzialità della nostra città e desidera impegnarsi in prima persona”. E il messaggio politico è chiaro: “Non è il tempo dei personalismi ma della responsabilità”.

La Lega davanti al bivio

Franco Cardinale

Un primo semaforo verde a sostegno della proposta lanciata da FdI arriva dall’ex consigliere comunale e provinciale della Lega Franco Cardinale, da tempo in rotta con il partito di Latina.

Alla segreteria provinciale della Lega, Annarita Del Sole rivolge un monito netto: assumere una decisione immediata, seria, credibile e trasparente, perché “le finzioni servono a far rimanere lo status quo. E la città non può permetterselo”.

La struttura fondana del Carroccio sa di trovarsi davanti a un bivio. Le opzioni sono due, con un denominatore comune: la stessa Del Sole. Da una parte, la possibilità di presentare una lista con il simbolo ufficiale della Lega; dall’altra, quella di sostenere la candidata attraverso una lista civica. In entrambi i casi, il punto di caduta resta la convergenza sulla sua figura.

La candidata, dal canto suo, apre e ringrazia: “Chiunque ami Fondi e voglia vederla finalmente splendere come merita troverà in me un’interlocutrice attenta e pronta a dare spazio alle idee migliori. Costruiamo insieme la Fondi di domani”.

Il fronte progressista

Il quadro delle candidature a sindaco a Fondi si va delineando con il passare dei giorni. Se il centrodestra esprimerà due candidature – Vincenzo Carnevale e Annarita Del Sole – anche il fronte progressista e quello civico si muovono nella stessa direzione.

La prima presentazione ufficiale sarà quella di sabato 27 marzo alle ore 19: protagonista il candidato del Partito Democratico, del Movimento Cinque Stelle e di Alleanza Verdi e Sinistra, Salvatore Venditti. (Leggi qui: Non un… Salvatore ma candidato dei fragili: il centrosinistra lancia Venditti).

Il capogruppo dem ha dato appuntamento in piazza della Repubblica, nel cuore del centro storico: “Abbiamo il dovere di far tornare a sognare questa città, abbiamo l’obbligo di cambiare una narrazione nella quale continuano a dirci che non c’è un’alternativa. E invece eccola, fresca, giovane, diversa e soprattutto progressista”.

Anche Venditti, come Del Sole, si dice pronto ad aprire ad altre realtà: “Consapevoli di aver messo in campo la migliore alternativa all’attuale governo cittadino, invitiamo tutti a raccogliersi attorno al nostro candidato sindaco”.

L’area civica e il progetto Fondi Vera

Francesco Ciccone coordinatore di Fondi Viva

Accanto ai poli politici tradizionali si muove anche l’area civica. Il candidato sindaco di “Fondi Vera”, Francesco Ciccone, presenterà linee guida e candidati sabato 28 marzo alle 18.30, in via Roma 64. Sarà anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività consiliare degli ultimi cinque anni e del lavoro svolto sul territorio a contatto diretto con i cittadini.

Secondo Francescopaolo De Arcangeli e Tina Di Fazio, presidente e portavoce del movimento, “sono ormai sei anni che siamo impegnati in un’opera di coinvolgimento della comunità che ha permesso al movimento di ritagliarsi un ruolo ben definito nel panorama politico cittadino”. Un’attività costruita attraverso incontri pubblici, convegni, gazebo, petizioni e assemblee diffuse su tutto il territorio.

Valentina Tuccinardi, vicepresidente di Fondi Vera, sottolinea la qualità della proposta: “Siamo certi di offrire alla comunità di Fondi candidate e candidati all’altezza della situazione, convinti di aver costruito un progetto affidabile e ambizioso”. E conclude con un obiettivo preciso: “Siamo chiamati adesso a catalizzare il consenso di tutte e tutti coloro che desiderano vivere e progettare il loro futuro in una Fondi migliore”.