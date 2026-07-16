Fondi, Forza Italia pigliatutto nelle commissioni: tre presidenze su quattro

Con il 45,30% dei voti ponderati in tasca, gli azzurri conquistano la guida di Bilancio, Ambiente e Turismo. La Trasparenza — per Statuto — va all'opposizione: Vocella (FdI) batte Del Sole. Venerdì e martedì prossimo si completano le restanti sette commissioni. E Ciccone attacca sull'appalto dei rifiuti da 111 milioni.

Forza Italia ha conquistato tre delle quattro presidenze di commissione consiliare insediate martedì al Comune di Fondi. L’onere di convocarle è spettato al nuovo presidente del Consiglio Comunale Claudio Spagnardi, anch’egli di Forza Italia, già assessore all’Urbanistica nella consiliatura Maschietto. Con il 45,30% dei voti ponderati (9.726 preferenze), gli azzurri hanno portato a casa le presidenze della commissione «Bilancio, Tributi e Finanza» (Stefano Di Pietro), «Ambiente e Verde Pubblico» (Luigina Spilotri, subentrata dopo le dimissioni dei cinque consiglieri più votati diventati assessori) e «Turismo, Cultura, Sport e Politiche Giovanili» (Lara Mastrobattista, figlia dell’ex presidente d’aula Giulio).

Al poker azzurro ha posto fine lo Statuto: la presidenza della commissione «Trasparenza» spetta per norma a un rappresentante delle minoranze.

Vocella batte Del Sole: il veto implicito su Vannacci

Luigi Vocella

A spuntarla è stato il consigliere rieletto di Fratelli d’Italia Luigi Vocella, che ha superato la concorrenza interna con l’ex candidata sindaca Anna Rita Del Sole, ora capogruppo di FdI. La candidatura della preside era stata avanzata dall’ex candidato del Fronte Progressista Salvatore Venditti ma la maggioranza l’ha respinta con una motivazione che non è passata inosservata: la professoressa Del Sole non era soltanto la candidata sindaca di FdI, ma anche di «Oltre», la lista civica che ha rappresentato il debutto di Vannacci nel panorama politico del pontino. Con il 2,03% (436 preferenze), Futuro Nazionale a Fondi non ha sfondato ma ha preso abbastanza da rendere la sua candidatura politicamente indigeribile per FI.

«Accolgo l’incarico con grande senso di responsabilità» ha dichiarato Vocella. «La trasparenza non è uno slogan: è la garanzia che ogni cittadino ha il diritto di sapere come viene amministrata la propria città, dagli appalti alle nomine, dalle spese agli atti pubblici. Il controllo democratico passa anche da qui. E io ci sarò».

Venerdì e martedì: le restanti sette commissioni

Claudio Spagnardi presidente del Consiglio comunale

Il presidente Spagnardi ha già convocato per venerdì le commissioni «Lavori Pubblici e Viabilità», «Affari Generali e Protezione Civile», «Servizi Sociali e Sanità» e «Pari Opportunità». Le ultime tre («Urbanistica», «Attività Produttive» e quella per le modifiche allo Statuto) saranno insediate martedì 21 luglio.

Forza Italia rivendicherà anche le presidenze di queste sette commissioni? Sul punto Spagnardi ha mantenuto la bocca ermeticamente cucita: «I nomi li conosco ma, essendo il presidente di tutti, dovete attendere ancora qualche giorno». La risposta è probabile: con il 45,30% dei voti rispetto alla coalizione, FI ha i numeri per farlo. Ogni commissione è composta da 11 membri — 4 di Forza Italia, uno ciascuno per «Io Sì», «Litorale e Sviluppo Fondano», «Noi per Fondi» e «Fondi Azzurra», più i rappresentanti delle minoranze: «Fondi Vera», «Fondi Patto Progressista» e Fratelli d’Italia. Convocare una commissione è come tenere un mezzo consiglio allargato da 24 persone.

Un’indiscrezione non smentita vuole che il senatore Fazzone avesse indicato proprio Mastrobattista come guida del Consiglio Comunale: un’ipotesi che potrebbe materializzarsi in futuro, se Spagnardi dovesse essere assorbito dall’incarico nello staff dell’assessore regionale all’Urbanistica Alessandro Calvi.

Carnevale tiene le deleghe strategiche

Vincenzo Carnevale abbraccia Beniamino Maschietto

Il sindaco Vincenzo Carnevale ha confermato la sua scelta di trattenere direttamente tre deleghe pesantissime: Urbanistica, Turismo e Cultura-Pubblica Istruzione. Sono le stesse che avevano caratterizzato il suo mandato da vicesindaco con Maschietto. Un segnale chiaro di leadership che si affianca alla nomina di cinque assessori di Forza Italia nei primi cinque posti della lista.

I cinque delegati in Giunta per FI sono Peppe (Sport e Centro storico), Parisella (Lavori Pubblici), Muccitelli (Ambiente), Stravato (Attività Produttive) e, in quota «Io Sì», De Bonis (Bilancio). La lista di Maschietto, «Litorale e Sviluppo Fondano», esprime l’assessore Franco Carnevale con Protezione Civile e Servizi Demografici.

Ciccone: appalto rifiuti da 111 milioni, chi è De Vizia?

Francesco Ciccone coordinatore di Fondi Viva

A tentare di rovinare la festa nella prima seduta operativa del Consiglio ci ha pensato Francesco Ciccone di Fondi Vera con un’interrogazione sull’appalto del ciclo dei rifiuti: il 12 giugno il Comune ha affidato il servizio alla De Vizia Transfer, la cui offerta è risultata la più congrua tra le quattro in gara. I numeri sono significativi: contratto di sei anni, prorogabile di altri tre, per un valore complessivo di 111 milioni di euro.

«Ci dispiace che il sindaco abbia risposto che le gare d’appalto le fanno i dirigenti» ha tuonato Ciccone. «È così, ma a distanza di oltre un mese dall’apertura delle buste è incomprensibile che il Consiglio non sappia ancora quale tipo di servizio garantirà la ditta appaltatrice, che ha gestito il servizio per i dieci anni precedenti con due proroghe di dubbia legittimità».

Il Terzo Polo chiede chiarimenti nel primo Consiglio utile, appena Spagnardi avrà completato l’insediamento delle commissioni.