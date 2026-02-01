Fondi, Fratelli d’Italia al bivio: unità con Forza Italia o coalizione alternativa

A Fondi Fratelli d’Italia è spaccata tra l’asse con Forza Italia e l’opzione Lega-civiche. L’appello all’unità di Luigi Vocella accende il confronto interno alla vigilia di un vertice decisivo. In agenda oggi pomeriggio

La situazione si sta complicando. E non di poco. I Fratelli d’Italia di Fondi sono chiamati ad una scelta tutt’altro che semplice in vista delle elezioni Comunali del prossimo maggio. Due le opzioni. O raggiungere un accordo con il monocolore uscente di Forza Italia oppure costruire un’alternativa con la Lega ed altre liste civiche.

Nel Partito fondato da Giorgia Meloni coabitano a Fondi due anime che rischiano di non incontrarsi più. La conferma è arrivata nel pomeriggio di sabato.

Paolo Trancassini (Coordinatore FdI del Lazio) e Claudio Fazzone (Coordinatore Forza Italia Lazio) (Foto: Giulia Palmigiani © Imagoeconomica)

Uno dei due Consiglieri comunali in carica, l’avvocato Luigi Vocella (che è anche Consigliere provinciale uscente), è uscito allo scoperto. Dopo le indiscrezioni giornalistiche mai smentite, ha mostrato apertamente la sua linea filo-governativa, orientata verso Forza Italia ed un’intesa con il Segretario regionale azzurro, il senatore Claudio Fazzone.

Vocella ha invocato l’unità del centrodestra per voltare pagina, indicando come “nostra bussola” il Modello Meloni. Un appello alla “coesione” rivolto non solo alla componente maggioritaria interna capitanata dalla coordinatrice comunale Sonia Federici ma anche alla “responsabilità di tutte le forze politiche di coalizione”. Insomma, anche alla Lega.

Il vertice della verità e la frattura con la Lega

Non è un caso che l’appello di Vocella all’unità sia arrivato a 24 ore da un atteso vertice, in programma oggi alle ore 16 presso lo studio legale del secondo consigliere comunale di Fratelli d’Italia di Fondi, l’avvocato Stefano Marcucci.

Stefano Marcucci

Si tratta di un incontro chiarificatore, quasi da ultima spiaggia, sollecitato dalla Lega, che continua a manifestare una forte allergia all’idea di far parte di “un’ammucchiata” con Forza Italia. Un Partito che, secondo i leghisti, “in cinque anni e mezzo di consiliatura non ci ha approvato un ordine del giorno proposti dall’opposizione… figuriamoci un emendamento al Bilancio di previsione”.

Il comportamento consiliare di Fratelli d’Italia nei confronti di Forza Italia, negli ultimi tempi, è apparso più morbido rispetto a quello della Lega. Basta ripercorrere l’andamento del Consiglio comunale di venerdì scorso. (Leggi qui: Fondi, il tempo stringe: Fratelli d’Italia tra attendismo e ultimatum).

All’ordine del giorno c’era una delibera che autorizzava la permuta di terreni gravati da usi civici. Anche in questa occasione i Fratelli si sono divisi: Vocella ha votato insieme al gruppo di Forza Italia, mentre Marcucci e due consiglieri (su tre) della Lega si sono astenuti.

Un voto che ha finito per cristallizzare, più di tante parole, la distanza crescente tra le due linee politiche.

L’appello di Vocella e il richiamo al Modello Meloni

Giorgia Meloni e Francesco Rocca

“Oggi, sia in Provincia che nel Comune di Fondi, mancano maggioranze di centrodestra solide e ispirate al modello nazionale e regionale. È giunto il momento di ricomporre quel quadro di unità che i nostri elettori ci chiedono a gran voce”.

Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, la strada è già tracciata dai successi dei livelli superiori di governo: “Non dobbiamo inventare nulla di nuovo, dobbiamo solo guardare a ciò che sta funzionando. L’esperienza del Governo nazionale di Giorgia Meloni e quella del Governo regionale di Francesco Rocca dimostrano che, quando il centrodestra corre unito e con una visione chiara, i risultati arrivano. Fondi e la Provincia di Latina non possono restare indietro”.

Vocella entra poi nel merito delle dinamiche interne alla coalizione, con un monito diretto alla Lega: “L’unità non è un’opzione ma un dovere verso chi rappresentiamo. Chi dovesse porre veti all’unità del centrodestra per ambizioni personali o interessi di parte se ne assumerà la piena responsabilità davanti agli elettori”.

La palla passa all’altra anima di FdI

Franco Cardinale

Secondo il consigliere, la presenza di FdI nelle prossime amministrazioni rappresenterà un valore imprescindibile: “ La nostra presenza nelle prossime amministrazioni provinciali e comunali sarà il valore aggiunto per garantire stabilità e una filiera diretta con Regione e Stato”. E conclude: “Lavoriamo da subito per un progetto comune che restituisca dignità e visione strategica a Fondi e alla provincia intera. Insieme siamo la forza che serve a questo territorio”.

Ora la palla è finita nell’altra metà campo di Fratelli d’Italia. Domenica pomeriggio potrebbe arrivare una svolta: il leghista Franco Cardinale sarebbe pronto a sciogliere la riserva sulla candidatura a sindaco se Fratelli d’Italia dovesse continuare a fare melina, in attesa di indicazioni da Latina e soprattutto da Roma.

A quest’ultime guarda con interesse lo stesso Vocella: “Perché prenderci in giro? Le decisioni sono sempre state prese lì”. E così sarà, probabilmente, per la Provincia, per l’imminente elezione del presidente e anche per il Comune di Fondi.