Fondi, i “big” di Fratelli d’Italia in campo per Anna Rita Del Sole

Dopo il mancato sostegno della Lega alla candidatura a sindaco della preside Del Sole, iniziativa di FdI per presentare la lista ed inaugurare il comitato elettorale. Una prova di compattezza del partito con la presenza dei big. Intanto il "carroccio" è stato commissariato con Biagio De Parolis

Niente polemiche. Fratelli d’Italia ha deciso di non alimentare polemiche in vista del voto amministrativo del 24 e 25 maggio 2026 al comune di Fondi. Incassa (a malincuore) il rifiuto della Lega di far parte di una coalizione con le altre forze di opposizione. Fa buon viso a cattivo gioco: perché, se si dovesse andare al ballottaggio, è sempre meglio non scavare fossati con chi potrebbe diventare un alleato 15 giorni dopo il voto. (Leggi qui: Fondi, la Lega rompe con FdI: Antonio De Parolis candidato sindaco. E qui: Fondi, la carica del Generale in soccorso di Fratelli d’Italia).

Così, l’altro giorno la Lega ha annunciati il sostegno al candidato sindaco civico Tonino De Parolis. Ed ora FdI organizza in tempi da record un’iniziativa che ha avuto un duplice obiettivo per ribadire la vicinanza alla candidata Annarita Del Sole: l’inaugurazione del suo point elettorale nella centralissima piazza di Porta Vescovo. E la presentazione dei 24 aspiranti consiglieri comunali.

Presente lo “stato maggiore” del Partito

Nicola Calandrini con Elena Palazzo e Paolo Trancassini

E per ribadire la vicinanza di FdI alla Del Sole sono giunti a Fondi, ospiti della coordinatrice comunale di FdI Sonia Federici, il parlamentare europeo Nicola Procaccini, i coordinatori regionale e provinciale Paolo Trancassini e Nicola Calandrini, l’assessore regionale al Turismo e allo Sport Elena Palazzo.

A differenza di quanto avvenuto in occasione della recente elezione del presidente della Provincia Federico Carnevale, il centrodestra alle Comunali di Fondi non sarà unito. Ma lo stato maggiore di FdI ha voluto ribadire il ruolo che sta svolgendo la Del Sole. “Unica donna in campo in questa competizione elettorale, espressione di una proposta politica che punta su competenza, determinazione e visione”.

La conferenza stampa è stata utilizzata, poi, per inaugurare il quartier generale di Fratelli d’Italia in vista delle elezioni. E gli interventi di Nicola Procaccini, Paolo Trancassini, Nicola Calandrini ed Elena Palazzo sono stati, alla distanza, sullo stesso spartito: “Si tratta di un luogo pronto a trasformarsi un punto di incontro, ascolto e confronto aperto alla città. La nuova sede sarà anche la vera e propria “fabbrica del programma elettorale di Fdi”. Un luogo vivo e aperto in cui, come già avvenuto nelle scorse settimane, continueranno gli incontri con realtà produttive, associazioni, categorie e rappresentanti del territorio, con l’obiettivo di costruire un programma condiviso, concreto e partecipato, capace di raccogliere esigenze, proposte e visioni della comunità.

Uno spazio aperto

L’aspetto politicamente più significativo dell’iniziativa di Fratelli d’Italia è stato quello di presentare i 24 candidati consiglieri comunali, guidati dagli attuali consiglieri comunali Luigi Vocella e Luigi Marcucci.

“La nostra è una lista composta da professionisti, imprenditori, donne e soprattutto tanti giovani che hanno scelto di metterci la faccia e impegnarsi in prima persona per il futuro della città – ha commentato Sonia Federici, anche lei candidata – E’ un gruppo eterogeneo e rappresentativo, aperto a tutti coloro che condividono valori, idee e voglia di contribuire concretamente al bene della comunità, senza distinzioni, ma con un forte senso di appartenenza e responsabilità”.

E i dirigenti locali del partito di Giorgia Meloni hanno evidenziato quelle che hanno definito “la solidità e la credibilità di una squadra radicata sul territorio, formata da persone che conoscono i bisogni reali della città e che hanno deciso di impegnarsi direttamente per affrontarli. Allo stesso tempo è stata sottolineata la capacità di costruire una proposta politica inclusiva e concreta, orientata al futuro con serietà e competenza”.

Calandrini: “Obiettivo ballottaggio”

Nicola Calandrini

Fratelli d’Italia è stata costretta, per certi versi, ad organizzare questa iniziativa non solo per rispondere al “voltafaccia” della Lega. Ma anche per replicare alla prova muscolare di Forza Italia che, candidando a sindaco l’attuale vice di Maschietto, Vincenzo Carnevale gli ha affiancato “già” altre quattro liste civiche.

Ma il il Senatore Calandrini tira dritto. Ha fatto sapere che il ballottaggio è a portata di mano confermando l’impegno di FdI a “costruire un’alternativa solida e credibile per la città, mettendo al centro le persone, le competenze e una visione chiara di sviluppo”.

Un fatto è certo: la Del Sole sarà sostenuta anche da una lista civica. Si chiama “Oltre” ed il suo logo già campeggiava all’interno del point elettorale di piazza di Porta Vescovo. Sarà capeggiata dall’ex consigliere comunale e provinciale della Lega Franco Cardinale che, assente all’iniziativa di sabato sera di FdI per “sopraggiunte ragioni familiari”, è impegnato a convincere il resto del gruppo consiliare uscente (Enesio Iudicone, Tiziana Lippa e soprattutto l’ex sindaco di Fondi Luigi Parisella) e quello che è stato sinora lo maggiore della Lega a comporre la lista “Oltre”.

La Miele commissaria la Lega

Biagio De Parolis

Laureato in giurisprudenza, 37 anni ma “naturopata professionista, docente sommelier ed esperto di enogastronomia”, Biagio De Parolis è stato investito da Giovanna Miele di traghettare il “carroccio” fondano in acque più tranquille dopo aver perso in poche settimane il materiale, umano ed elettorale, di cui la Lega aveva la disponibilità a Fondi.

De Parolis, insomma, è stato nominato commissario a 40 giorni circa dal voto perché in grado di“unire competenze professionali e radicamento sul territorio. Biagio è la persona più indicata non solo per traghettare la Lega a Fondi durante questa tornata elettorale” ha osservato Giovanna Miele.

Giovanna Miele e Claudio Durigon

Il neo commissario ha fatto sapere di ritenere questo ruolo “un impegno concreto verso Fondi e i cittadini”.

De Parolis ha concluso affermando “Fondi è una città unica ma non riesce ancora a esprimere tutto il suo potenziale. Il mio obiettivo è diventare un punto di riferimento per i cittadini”.