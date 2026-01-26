Fondi, il tempo stringe: Fratelli d’Italia tra attendismo e ultimatum

A quattro mesi dal voto, Fratelli d’Italia resta ferma mentre la Lega accelera. Tra veti regionali, candidature bloccate e manovre trasversali, a Fondi il centrodestra rischia di arrivare diviso alle amministrative di primavera.

Ora o mai più. A Fondi Fratelli d’Italia è chiamata a uscire allo scoperto: il tempo ha smesso di essere una variabile neutra ed ha iniziato a giocare contro. Le elezioni Comunali di primavera si avvicinano ed il Partito di Giorgia Meloni non ha ancora chiarito quale strada intenda percorrere.

Le opzioni sono tutte sul tavolo ma nessuna viene dichiarata: o un candidato sindaco proprio, o l’adesione al perimetro elettorale d Forza Italia per la conferma del sindaco Beniamino Maschietto, oppure la costruzione di una coalizione alternativa. Il problema è che, mentre Fratelli d’Italia riflette gli alleati hanno iniziato a spazientirsi.

Enea Marcucci

Al capogruppo consiliare Stefano Enea Marcucci le orecchie hanno iniziato a fischiare sabato scorso, quando nel suo studio legale si è presentata una delegazione della Lega. Un incontro richiesto per superare l’impasse che paralizza FdI a soli quattro mesi dal voto, peraltro già posticipato di sei mesi (perché 5 anni fa si votò in pieno Covid e le date sballarono).

La Lega di Fondi vuole stringere i tempi. Sa che un’alleanza subalterna con una “Forza Italia assopigliatutto” non è praticabile, né sul piano locale né su quello provinciale. E sa anche che l’attendismo rischia di trasformarsi in un boomerang elettorale.

Roma, Acqualatina e il peso dell’attendismo

Fratelli d’Italia però non si muove nel vuoto. Il Partito locale è prigioniero delle dinamiche romane e provinciali: a tirare il freno a mano è la volontà delle Segreterie Provinciali e Regionali di arrivare ad un candidato comune per la presidenza della Provincia di Latina, una coalizione unita per il rinnovo del Consiglio provinciale, la partita delicatissima di Acqualatina per la definizione della governance di una società strategica ma bisognosa di risorse finanziarie fresche.

Pierluigi Avallone

La Lega non aveva posto veti sulla possibile candidatura proposta da FdI: quella dell’avvocato Pierluigi Avallone. Ma quando il coordinamento regionale ha bloccato l’ipotesi, il Carroccio ha cambiato passo. (Leggi qui: FdI spalle al muro: a Roma non passa il nome di Avallone e la Lega alza la voce).

A prendere l’iniziativa è stato il consigliere comunale uscente ed ex consigliere provinciale Franco Cardinale, accompagnato dal coordinatore leghista di Lenola Francesco Guglietta. Il messaggio al capogruppo leghista Marcucci è stato diretto, quasi un ultimatum: “Fateci sapere subito, perché questo attendismo non è più gradito né alla città né al nostro elettorato”.

La palla torna così nella metà campo di Fratelli d’Italia, divisa al suo interno e costretta a decidere seguendo le indicazioni provinciali e regionali, ma senza una vera unità locale. E non è un problema nato ieri.

Assenze che parlano e silenzi strategici

L’incontro nello studio di Marcucci ha registrato assenze significative. C’era la coordinatrice comunale Sonia Federici ma il forfait del consigliere Luigi Vocella non è passato inosservato.

Luigi Vocella

Vocella, ritenuto vicino alle posizioni dell’assessora regionale Elena Palazzo, guarda con favore a un’altra ipotesi: verificare un accordo elettorale con Forza Italia, puntando a una rappresentanza nella prossima Giunta Maschietto. Una linea diametralmente opposta a quella della Lega e della maggioranza di FdI.

Il clima si è ulteriormente raffreddato quando, a sorpresa, anche Marcucci ha scelto la linea del silenzio: “Nessuna dichiarazione, si sta lavorando”. Alla domanda successiva – per fare cosa? – la risposta è stata un secco “no comment”. Un ermetismo che non aiuta a sciogliere i nodi.

Civici, errori passati e ballottaggi futuri

Paolo De Bonis

Il vertice ha però prodotto indicazioni inattese. Hanno partecipato anche Francesco Ciccone, della lista “Fondi Vera” ed il coordinatore locale di Azione Paolo De Bonis.

I voti di Fondi Vera fanno gola, ma Ciccone – probabile candidato sindaco autonomo – è stato invitato a riflettere su quello che viene definito l’errore del 2020. Al ballottaggio, infatti, l’assenza di indicazioni favorì la vittoria di Maschietto contro il candidato leghista Luigi Parisella. E prima ancora, il passaggio chiave fu il sostegno dell’allora candidato FdI Giulio Mastrobattista al candidato di Forza Italia, nonostante il primo turno si fosse chiuso al 49,5% per Maschietto e ribaltare quel risultato fosse chiaramente a portata di mano.

L’obiettivo oggi sarebbe un impegno chiaro con Fondi Vera: sostenere al ballottaggio il candidato di Lega o FdI. Un trasversalismo possibile, anche perché l’ipotesi di un’alleanza tra Fondi Viva e Pd è naufragata. Perché? I Dem dovranno correre con Salvatore Venditti o con l’emergente Lorenzo Cervi.

La decisione che pesa

Claudio Fazzone (Foto: Luigi Mistrulli © Imagoeconomica)

E Forza Italia? L’ultima parola spetta al coordinatore regionale di Forza Italia Claudio Fazzone. La sua scelta dipenderà esclusivamente dal nome del candidato sindaco che proporranno Lega e Fratelli d’Italia, insieme o separati.

Una decisione tutt’altro che marginale. Perché a Fondi, più che altrove, il tempo delle riflessioni sta finendo. E chi arriva tardi, in politica, spesso scopre che il tavolo è già apparecchiato da altri.