Fondi PNRR: ecco dove sono andati i soldi in Ciociaria con una sorpresa

La Fondazione Openpolis ha tracciato un bilancio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Finanziati 284.065 progetti per un valore di 226 miliardi di euro. Frosinone all'ultimo posto tra i capoluoghi del Lazio malgrado i 100 milioni investiti. Cassino e Sora primi tra i comuni ciociari. Isola del Liri precede centri più grandi come Ceccano e Veroli

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non è solo una sigla da tecnocrati di Bruxelles: è il cuore pulsante della ripartenza post-Covid, con una dote-monstre di oltre 226 miliardi di euro, di cui ben 171,3 arrivano direttamente da Bruxelles. Una cifra che da sola racconta l’occasione storica. Ma la vera domanda è: come vengono spalmati questi fondi lungo la Penisola?

Un nuovo focus di Openpolis, diffuso in queste ore, prova a sciogliere il nodo, mettendo sotto la lente i numeri che riguardano da vicino il Lazio – da Frosinone agli altri capoluoghi, fino ai comuni più rappresentativi della provincia – e offrendo un quadro che non manca di sorprese.

Progetti finanziati per 226 miliardi

Secondo il report elaborato da Openpolis, il totale dei progetti finanziati ammonta a 284.065, con un valore complessivo che supera i 226 miliardi di euro. Di questi, ben il 76% proviene dal PNRR, una cifra che evidenzia l’importanza cruciale di questo programma europeo per il rilancio economico dei territori.

Tra i principali soggetti attuatori, i ministeri gestiscono oltre 67.000 progetti, seguiti dai comuni con 63.235 interventi, mentre le società per azioni e le regioni si trovano a gestire rispettivamente 20.584 e 19.218 progetti.

La Lombardia è la regione che ospita la maggior parte dei progetti (41.513), con un valore che supera i 13,4 miliardi di euro. Tuttavia, anche il Lazio non è da meno, con circa 8,9 miliardi di euro distribuiti tra i suoi comuni e territori.

Il PNRR nel Lazio

Foto © Stefano Strani

Il Comune di Frosinone ha ottenuto 186 progetti finanziati, per un importo PNRR pari a 79 milioni 41mila 281 euro e 62 centesimi ed un totale di 97 milioni 644mila 612 euro e 38 centesimi considerando anche altre fonti. Un dato che, seppur significativo, lo colloca all’ultimo posto tra i capoluoghi del Lazio.

Ecco il confronto regionale

Località Progetti finanziati Importo Pnrr (€) Importo totale (€) FROSINONE 186 79.041.281,62 97.644.612,38 LATINA 426 137.800.518,76 156.592.774,62 RIETI 210 93.070.594 126.713.394,88 VITERBO 514 224.624.727,97 260.399.261,80 ROMA 8097 5.002.722.576,77 6.584.941.021,25

Come è facilmente rilevabile dalla lettura dei dati, il divario con Roma è abissale, ma anche rispetto a Viterbo e Latina, Frosinone mostra un peso economico ridotto.

Tuttavia, il dato non va letto in chiave negativa: il capoluogo ciociaro ha comunque attivato quasi 100 milioni di euro di investimenti, segno di una partecipazione concreta al piano.

I comuni della Ciociaria: Cassino guida la classifica

Sorprende invece il dato relativo ai maggiori comuni, quelli più rappresentativi per estensione e abitanti, della provincia di Frosinone. Cassino, con 247 progetti finanziati, supera addirittura il capoluogo, sia per numero di interventi che per risorse ricevute: 82 milioni 449mila 193 euro dal PNRR e 94 milioni 830mila e 68 euro in totale.

Segue Isola del Liri con un dato significativo: 45 progetti per 25 milioni 254mila 478 euro di fondi PNRR, superando comuni più grandi come Ceccano e Veroli.

Ecco la classifica dei principali comuni della provincia:

Città Progetti finanziati Importo Pnrr Importo totale Cassino 247 82.449.193,11 € 94.830.068,69 € Sora 94 24.565.128,22 € 29.703.152,11 € Anagni 77 20.795.385,57 € 30.081.277,16 € Alatri 87 22.426.730,69 € 27.783.077,92 € Ferentino 87 24.833.123,92 € 34.785.436,24 € Veroli 61 18.975.835,40 € 23.269.030,88 € Ceccano 60 10.437.567,57 € 12.901.891,64 € Isola del Liri 45 25.254.478,83 € 27.430.376,32 € Pontecorvo 48 17.921.835,36 € 19.387.983,50 €

La distribuzione dei fondi del PNRR tra i vari comuni del Lazio e, in particolare, nella provincia di Frosinone, sembra rispondere a logiche che privilegiano la dimensione dei progetti, con i comuni più popolosi e con infrastrutture strategiche come Cassino e Sora ad ottenere la maggior parte delle risorse.

Tuttavia, anche i centri minori non sono stati esclusi, e il finanziamento di opere infrastrutturali può rivelarsi cruciale per lo sviluppo di aree più periferiche.

Un’opportunità irripetibile

Il PNRR sta rappresentando per Frosinone un’opportunità concreta di riscatto, che potrebbe determinare un significativo cambiamento economico e infrastrutturale. Tuttavia, la sfida sarà quella di riuscire a rendere operativi questi fondi in tempi rapidi e con la massima efficienza, per non perdere l’occasione di modernizzare e rilanciare il territorio in modo equo e sostenibile.

Le risorse dunque, non solo quelle del PNRR, ma anche della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e della Regione Lazio, in Ciociaria stanno arrivando. Tocca a chi le gestisce falle “fruttare”. Sia in termini strutturali che occupazionali.