Fontana non provò a corrompere Salera: la ‘feccia’ nata da parole false

L'inchiesta sul tentativo di corruzione del sindaco di Cassino finisce con un nulla di fatto. E chi aveva fatto partire le indagini sul caso 'feccia' ora rischia di essere processato per false dichiarazioni.

Una bolla di sapone. Piena di colori all’esterno e piena di nulla al suo interno. L’ex coordinatore provinciale di Italia Viva Salvatore Fontana non ha istigato alla corruzione del sindaco di Cassino Enzo Salera. L’ex sindaco Peppino Petrarcone non è corso a spifferare cosa gli avevano chiesto durante le indagini su Fontana una volta uscito dal Palazzo di Giustizia. E l’ex presidente del Consiglio Comunale Massimiliano Mignanelli non ha abusato di alcunché per farsi vaccinare dal Covid prima degli altri: gli toccava due volte perché è cardiopatico ed è dipendente universitario a contatto con i giovani. Non solo: chi ha innescato le indagini e fatto lavorare sul nulla la Procura della Repubblica di Cassino dovrà chiarire se lo ha fatto in buona fede o per altre ragioni. Un dato è certo: la feccia denunciata pubblicamente in Aula dal sindaco Enzo Salera non esisteva.

l’avvocato Sandro Salera

Lo ha stabilito questa mattina il Giudice dell’Udienza Preliminare di Cassino Alessandra Casinelli, accogliendo la tesi difensiva degli avvocati Sandro Salera e Umberto Pappadia. Ha chiuso il caso: niente processo, non ci sono gli elementi per celebrarlo. Salvatore Fontana dovrà chiarire altro. Non la storia che lo ha indotto a dimettersi e rinunciare alla carica politica provinciale che ricopriva nel partito di Matteo Renzi.

Le accuse

L’ex governatore del Molise Paolo Di Laura Frattura

Quello sulla feccia è il principale filone d’indagine: se non altro per lo spessore dei personaggi implicati. Salvatore Fontana è un costruttore che negli anni ha realizzato almeno un migliaio di appartamenti; Paolo Di Laura Frattura è il già governatore della Regione Molise (Pd). Il terzo indagato era il top manager Stefano Amadori responsabile Sviluppo Commerciale e Rapporti Enti Locali PA Italia sull’illuminazione pubblica del colosso energetico nazionale Hera.

Il filone principale: i tre erano accusati di avere fatto pressione sull’allora presidente della Commissione Lavori Pubblici del Comune di Cassino Tommaso Marrocco. Perché? Volevano che affinché intervenisse sul sindaco Enzo Salera e lo convincesse a pilotare verso Hera l’appalto per l’efficientamento energetico della città. Marrocco – stando all’accusa – rifiutò i soldi e riferì tutto al sindaco. Che non perse tempo e riferì tutto alla Procura della Repubblica.

Enzo Salera dopo avere messo a verbale ogni cosa, andò in Consiglio Comunale. Era la sera del 20 dicembre 2020 tuonò contro “personaggi che avvicinano consiglieri di maggioranza per convincerli a creare un gruppo autonomo al fine di mettere sotto scacco il sindaco e l’amministrazione. Per metterli sotto ricatto affinché, per esempio, una società che si occupa di efficientamento energetico venga imposta a questa amministrazione. O per cercare di mettere mano sugli appalti“.

Perché non stava in piedi

L’ex coordinatore di Italia Vica Salvatore Fontana

Chi ha avviato le indagini l’ha fatto sulla base di precise dichiarazioni rese dall’allora presidente di Commissione Tommaso Marrocco. In Procura non gli credettero sulla parola: chiesero dettagli, verificarono elementi. Marrocco disse che Fontana gli presentò un geometra della Hera e lui lo accompagnò dal sindaco per illustrargli il progetto di efficientamento energetico.

Fontana, interrogato confermò. Dicendo nella sostanza: venne da me un tecnico che voleva illustrare al sindaco la convenienza del loro sistema di risparmio per l’illuminazione pubblica, feci presente che ero un oppositore del sindaco e lo indirizzai dal presidente della Commissione.

Il manager Hera Stefano Amadori

Perché l’accusa non è andata a processo? Perché un geometra che fa il procacciatore di contratti non ha alcuno strumento per corrompere un sindaco. E infatti, ad un certo punto appare nelle indagini un ricordo chiave: qualcuno rammentò che non c’era solo il geometra ma anche il top manager di Hera. Lui si che poteva avere gli strumenti di persuasione. Allora perché non si va a processo? Perché il dottor Stefano Amadori non è mai stato a Cassino, non ha mai parlato con il sindaco Enzo Salera, il telepass della sua macchina nel giorno della presunta corruzione tentata lo colloca alle Valli di Comacchio ed una ricevuta di ristorante conferma che stava incontrando a tavola altre persone. Che hanno confermato.

Sulla decisione ha pesato l’onestà intellettuale del sindaco Enzo Salera. A differenza degli altri sommari informatori, in Procura sostanzialmente difese Salvatore Fontana. Disse che secondo lui il racconto di Marrocco non reggeva: perché appariva impensabile che un costruttore esperto come Fontana potesse ipotizzare un affidamento diretto per una gara come quella sull’efficientamento dei lampioni. Perché? Una gara da 10 milioni di euro si affida per appalto pubblico e mai per affidamento diretto: lo sa chiunque abbia a che fare con le gare.

Senza corruttore e senza affidamento diretto non c’è corruzione. Nemmeno tentata. Il Giudice oggi ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero perché valuti se procedere per il reato di ‘false dichiarazioni’ nei confronti di coloro che avevano innescato l’inchiesta: il consigliere comunale Tommaso Marrocco ed il geometra Scascitelli.

I vaccini legittimi

L’ex sindaco Giuseppe Golini Petrarcone

Prosciolto anche l’ex sindaco Giuseppe Golini Petrarcone: era accusato di avere rivelato i contenuti dell’interrogatorio nel quale la procura gli aveva chiesto informazioni relative all’appalto. Gli elementi d’accusa? Una pattuglia appostata davanti allo studio di uno dei legali di Fontana lo vide entrare lì poco dopo l’interrogatorio. L’ex sindaco non nega. Conferma. E aggiunge dettagli: sono andato a brindare perché quel giorno era il compleanno del mio collega.

Poi c’è il filone del Peculato. Salvatore Fontana avrebbe approfittato di un bene dello Stato: una dose di vaccino anti Covid che per l’accusa gli era stata iniettata saltando la fila. E come lui è stato accusato l’ex presidente del Consiglio comunale di Cassino Massimiliano Mignanelli: pure lui imputato d’avere saltato la fila. Con loro, la persona accusata di avere fornito le dosi: l’imprenditore sanitario Bernardo Pirollo accusato per questo di favoreggiamento nel reato. È emerso che Mignanelli aveva doppiamente diritto ad una corsia privilegiata per la vaccinazione: è un infartuato e cardioapatico, nonché dipendente universitario a contatto con gli studenti.

E Fontana? Il generale Figliuolo all’epoca disse che se avanzavano le dosi andava vaccinato chiunque: anche il primo che passava per strada. E mentre c’era chi rinunciava ed i No Vax strepitavano, Fontana si rese disponibole e disse che alla prima dose lui sarebbe stato disposto a vaccinarsi. Non è reato.

Funzionario ignoto

L’ex mercato coperto di Cassino prima della ristrutturazione

Della maxi inchiesta resta ora solo il filone dei lavori di risanamento edilizio dell’ex mercato coperto: vede coinvolti l’ex governatore del Molise Paolo Di Laura Frattura e Salvatore Fontana unitamente a tecnici del Comune di Cassino. La procura sostiene che avrebbero eseguito i lavori con una licenza rinnovata mentre era invece necessario ripetere l’iter di rilascio. E non per una baracca ma per l’ex Mercato Coperto: dal quale sono nati 71 appartamenti, 22 locali commerciali e 63 tra garage e magazzini. La Procura sospetta che i lavori siano abusivi perché fatti con una licenza edilizia scaduta. Nei vari passaggi della licenza edilizia stanno molte delle omissioni che hanno portato gli altri nomi nel registro degli indagati: quasi tutti tecnici, di enti pubblici e liberi professionisti. Il giudice all’epoca ha disposto il sequestro dell’intero immobile che ha un valore stimato in 26 milioni.

Qui si ipotizza anche il reato di “Indebita percezione di bonus” e l’autoriciclaggio di 415mila euro. Perché? Una volta trasformato il mercato coperto sono state vendute le unità abitative realizzate. Gli acquirenti venivano invogliati a concludere l’acquisto dalla possibilità di usufruire del cosiddetto “sisma bonus acquisiti”, che avrebbe consentito di ottenere uno sconto in fattura di € 96.000 per singola unità immobiliare, riducendone notevolmente il prezzo di acquisto. La procura ipotizza che gli imprenditori fossero pienamente consapevoli di avere una licenza scaduta e quindi di avere truffato i clienti con quello sconto che non potevano avere.

La difesa chiede di sapere chi ha rilasciato la licenza in maniera illegittima. Non ha avuto risposta. Si chiarirà nel processo.