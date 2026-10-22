Formia, a vuoto il vertice PD-civici. Taddeo ingrana la marcia verso il voto

Primo incontro a Formia tra la delegazione del PD e i civici di Luca Scipione, e nulla di fatto: entrambi vogliono esprimere il candidato sindaco e chiedono all’altro di aggregarsi.

Una sezione nuova e ancora spoglia in via Lavanga, due delegazioni e una sola richiesta, rivolta da ciascuna all’altra: aggregarsi. Martedì sera il Partito Democratico di Formia e Iniziativa per Formia, l’associazione presieduta dall’avvocato Luca Scipione, si sono incontrati per la prima volta e il primo faccia a faccia si è chiuso con un nulla di fatto.

Tutti e due vogliono esprimere il candidato sindaco e chiedono all’altro di aggregarsi. Scipione fa notare che il PD da solo non è autosufficiente e, al limite, eleggerà ancora una volta un paio di consiglieri. Allargandosi ai civici e al centro, invece, avrebbe la possibilità di agganciare il ballottaggio.

Le due parti hanno ribadito le rispettive rivendicazioni: diventare il capofila, il centro boa di uno schieramento che, rivendicando il ruolo del candidato sindaco, dovrà poi misurarsi con la potente macchina elettorale di Gianluca Taddeo. Chi si attendeva sfracelli che rivoluzionassero la politica a Formia è rimasto deluso. Dopo quarantacinque minuti di dibattito le parti hanno considerato il nulla di fatto un bicchiere mezzo pieno, perché almeno si è cominciato a parlare. Quanto alle candidature, la versione è che «non abbiamo parlato assolutamente di candidature ma di definire un metodo» . A Babbo Natale nessuno crede più, toccata una certa età.

L’invito di Leodori

L’intervento di Daniele Leodori a Minturno

Allargare… allargare… allargare. Tre volte il Segretario regionale del PD Daniele Leodori ha usato questo verbo sabato mattina al Castello Baronale di Minturno, alla convention organizzata dal sindaco Gerardo Stefanelli per celebrare il suo ritorno nel recinto Dem. Un invito, ma anche un monito alle Segreterie del Partito nei centri del sud pontino chiamati alle urne la prossima primavera: rivedere, estendendoli, i confini del Campo largo.

L’auspicio di Leodori è stato raccolto subito. A tre giorni dalla convention, una delegazione di Iniziativa per Formia è entrata nel circolo di via Lavanga. A guidarla Scipione, con gli assessori del Comune di Formia Giuseppe Masiello e Nicola Limongi, l’ex consigliere comunale Luigi Scafetta e l’ex consigliere comunale di Gaeta Mauro Sasso.

I Dem avevano con loro la rotta politica indicata da Leodori: a Minturno aveva chiesto al PD di recitare un ruolo da protagonista nei 18 comuni pontini chiamati alle urne nel maggio 2027. Quella richiesta, però, al Segretario Dem di Formia Stefano Scipione ed al capogruppo e consigliere provinciale Luca Magliozzi è stata soltanto riferita: i due esponenti del PD formiano a Minturno non c’erano. E già questo fa capire il clima nel quale si sta sviluppando il dibattito. Perché?

Salvatore La Penna

I dirigenti Dem di Formia, di Gaeta e della stessa Minturno sono vicini alle posizioni del Consigliere Regionale Salvatore La Penna che in quelle stesse ore era a Terracina per un’iniziativa promozionale dell’ASL di Latina. Cosa significa? L’ingresso di Stefanelli è stato letto come un’operazione potenzialmente ostile sugli equilibri interni e quindi si è passati su una linea di difesa e consolidamento.

Il nodo del candidato

Iniziativa per Formia insisteva da mesi per ottenere questo incontro. Alla fine l’ha avuto con il Segretario cittadino e, questa volta, con il Gruppo consiliare al gran completo: il capogruppo Magliozzi e i consiglieri Alessandro Carta e la dottoressa Imma Arnone, che ha insistito più di tutti per farlo.

Luca Scipione (Foto © Cosmo Di Schino)

Scipione è così entrato, forse per la prima volta nella sua vita, nel circolo cittadino del PD. Non ha lanciato una Opa sul fronte progressista ma ha fatto un ragionamento che sul piano strategico è in piena sintonia con la rotta indicata dal Segretario Regionale: realizzare in modo concreto l’allargamento del perimetro politico-elettorale auspicato da Leodori. Resta da capire come.

La decisione che dovrà assumere lo stato maggiore Dem di Formia è di capitale importanza. Scegliere Scipione come punto di riferimento per allargare al centro la coalizione impone un ragionamento politico con l’ala sinistra del Campo Largo. Senza del quale si rischierebbe di far saltare il Campo Largo che intende mandare a casa, dopo cinque anni e mezzo, il sindaco forzista Gianluca Taddeo. Per questo l’incontro si è chiuso senza una svolta.

L’ala sinistra

Stefano Scipione

Il PD è consapevole che alla sua sinistra i mugugni non mancheranno: una eventuale apertura come quella auspicata nel corso dell’incontro sposterebbe verso il centro l’ago dell’equilibrio della coalizione. Ma i risultati delle amministrative di Fondi dello scorso maggio impongono una riflessione anche a Formia: il Campo Largo ha racimolato poco più del 10% dei voti. Il dato arriverebbe al 20% sommando le percentuali degli altri candidati sindaco cosiddetti «d’area». Perché ci si ostina a dividersi? La tattica ha un suo fondamento. Vediamola.

Creare il Campo Largo significa unire le forze e tentare di vincere la partita. Se non si hanno i numeri per vincere è tatticamente meglio andare divisi. Perché in questo modo ogni lista si gioca l’ingresso in Aula mentre, se andassero tutti uniti, verrebbero eletti solo quelli della lista più forte, sulla base dei voti di coalizione portati dagli altri.

Per questo il PD ha chiesto un aggiornamento a Scipione: perché deve trovare un assetto a sinistra con la parte civica e movimentista dello schieramento e convincere che è più conveniente andare insieme che divisi. Lo deve dire ad Un’altra città dell’ex sindaco di Formia Paola Villa, Avs (Alleanza Verdi Sinistra) ed il Movimento Cinque Stelle.

Il candidato Dem non c’è

Un fatto è certo: il PD di Formia un candidato a sindaco non ce l’ha. Il capogruppo Magliozzi ha ribadito di non voler accettare una seconda ricandidatura. Negli ultimi giorni è arrivato un altro garbato rifiuto, quello dell’avvocato Gianluca Giattino, nato politicamente nell’associazionismo ambientale, poi confluito nella Margherita e approdato sulla riva riformista e cattolico-democratica del PD.

Gli altri partner avrebbero dei nomi da proporre del Campo Largo. Il M5S, per esempio, vorrebbe indicare Mattia Aprea, Consigliere comunale nella maggioranza di centrosinistra del quarto e ultimo mandato di Sandro Bartolomeo: Aprea fu tra i primi a far precipitare quell’esperienza amministrativa, salendo sull’Aventino (secondo una ricostruzione mai smentita, l’avrebbe fatto per via di una cambiale politica mai rispettata: la creazione della municipalizzata del Comune di Formia, Golfo Ambiente).

Del confronto con la delegazione di Iniziativa per Formia il segretario del PD ha fatto il punto nel direttivo di ieri sera. La richiesta di allargare la coalizione è stata presa in considerazione, con un timing quasi imposto da Scipione: il tempo, di fronte all’azione amministrativa del sindaco Taddeo, comincia a essere un alleato tutt’altro che fedele.

Gianluca Taddeo insegue il bis

Gianluca Taddeo

Se il PD sembra Tom Hanks nella mitica scena finale di Cast Away che, dopo l’esilio forzato su un atollo polinesiano seguito a un incidente aereo, al primo incrocio nella normale e sconfinata America non sa quale strada intraprendere, il sindaco di Formia Taddeo ha lanciato domenica la sua corsa al secondo mandato.

L’ha fatto nel giorno in cui nella frazione di Maranola si festeggiava il patrono San Luca, alla cui processione Taddeo partecipò la sera del 18 ottobre 2021, pochi minuti dopo aver ottenuto la certezza matematica di aver battuto, per soli 38 voti, lo sfidante Amato La Mura al termine di una significativa rimonta nello spoglio del ballottaggio.

Taddeo ha illustrato le linee guida del suo primo mandato: «I veri cambiamenti avvengono solo con scelte determinate». Inevitabili i ringraziamenti all’intera amministrazione, dalla maggioranza Forza Italia-Fratelli d’Italia alla Giunta, passando per i tanti delegati nominati: «con me hanno portato avanti la parte amministrativa esecutiva in piena ed armonica condivisione di intenti, non è mai mancato un numero legale in una commissione o in un consiglio comunale, abbiamo tutti la stessa idea di Città, ma soprattutto perché abbiamo scelto la nostra solida squadra».

Ma la Regione può attendere

Pasquale Di Gabriele

Il sindaco ha allontanato le indiscrezioni che lo volevano impegnato a cercare una candidatura alle Regionali del febbraio 2028. Per quanto riguarda il sud della provincia, spetta al consigliere regionale in carica ed ex sindaco di Gaeta Cosimino Mitrano. «Io scelgo la squadra, non faccio sommatorie di gruppi politici che potrebbero sembrare utili per vincere, ma poi non consentono di governare serenamente e con unitarietà di intenti. Continuiamo insieme questo bellissimo viaggio perché lo merita la Città di Formia e lo merita ogni cittadino formiano».

Quello di Taddeo non è stato un post come tanti. Ha ricevuto i «like» attesi e prevedibili, ma uno sicuramente non lo era: un «mi piace» è arrivato da un autorevole rappresentante del mondo politico formiano, anche lui avvocato, Pasquale Di Gabriele, presidente del Consiglio Comunale durante i due anni e mezzo di mandato del sindaco Villa.

Di Gabriele, nella consiliatura agli sgoccioli, è rimasto ai box dopo aver sostenuto alle amministrative del 2021 lo sfidante sconfitto da Taddeo, il dottor La Mura. In molti lo consideravano nell’orbita del PD moscardelliano e riformista, ma quel «like» sul post del sindaco costituisce, dopo un incontro informale tra i due, un primo indizio.